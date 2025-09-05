Представление о России как о насквозь милитаризованной, страшной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – это исходная точка всей западной рефлексии. Падение железного занавеса ничего в этом представлении не изменило.0 комментариев
Путин освободил Ерхова от обязанностей посла в Турции
Путин освободил Ерхова от обязанностей посла в Турции и назначил его на новый пост
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Алексея Ерхова от должности чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Турции.
Путин освободил Алексея Ерхова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Турецкой республике, передает РИА «Новости».
В документе говорится: «Освободить Ерхова Алексея Владимировича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Турецкой республике». Причины принятия решения в тексте указа не уточняются.
Другим указом главы государства Алексей Ерхов был назначен новым послом России в Узбекистане.
Ранее Путин утвердил указ о назначении Михаила Петракова новым чрезвычайным и полномочным послом в Австралии.
Также президент назначил Виктора Воропаева чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Нигер.