Путин освободил Ерхова от обязанностей посла в Турции и назначил его на новый пост

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин освободил Алексея Ерхова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Турецкой республике, передает РИА «Новости».

В документе говорится: «Освободить Ерхова Алексея Владимировича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Турецкой республике». Причины принятия решения в тексте указа не уточняются.

Другим указом главы государства Алексей Ерхов был назначен новым послом России в Узбекистане.

Ранее Путин утвердил указ о назначении Михаила Петракова новым чрезвычайным и полномочным послом в Австралии.

Также президент назначил Виктора Воропаева чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Нигер.