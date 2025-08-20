Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.6 комментариев
Путин назначил нового посла России в Республике Нигер
Путин утвердил Виктора Воропаева послом России в Нигере
Президент России Владимир Путин назначил Виктора Воропаева чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Нигер.
«Назначить Воропаева Виктора Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Нигер», – говорится в указе российского лидера, передает ТАСС.
Одновременно другим указом Игорь Громыко освобожден от должности посла в Нигере по совместительству.
Ранее Путин назначил Андрея Прицепова чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству.
До этого он подписал указ о назначении Дениса Гончара новым послом России в Бельгии.