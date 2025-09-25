Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам по большому счету всё равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.0 комментариев
Депутат Демин сообщил о кредитных каникулах для самозанятых с октября
Право на получение кредитных каникул раз в пять лет появится у самозанятых и представителей малого и среднего бизнеса с 1 октября, рассказал председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.
Возможность получения кредитных каникул для самозанятых и субъектов малого и среднего бизнеса появится с 1 октября, передает ТАСС.
Воспользоваться этим правом можно не чаще одного раза в пять лет. Отсрочка по кредиту предоставляется на срок до шести месяцев, и в этот период исполнение обязательств приостанавливается, пояснил Демин.
Он отметил, что новые условия распространяются на кредитные договоры, заключенные после 1 марта 2024 года.
«Каникулы не ухудшат кредитную историю», – подчеркнул депутат.
Максимальные суммы по кредитным договорам будут определяться правительством, однако сейчас установлены следующие лимиты: для средних предприятий – 1 млрд рублей, для малых – 400 млн рублей, для микро – 60 млн рублей, для самозанятых – 10 млн рублей.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группа депутатов и сенатор Елена Афанасьева внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, разрешающий самозанятым гражданам сдавать в аренду нежилые помещения с применением специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».
Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий самозанятым и малым и средним предприятиям оформлять кредитные каникулы с 1 октября 2025 года.