Россельхознадзор запретил ввозить живую птицу и яйца из Камбоджи

Tекст: Алексей Дегтярёв

С 3 августа вступили в силу новые правила импорта сельскохозяйственной продукции, указали в ведомстве, передает ТАСС.

«В связи с ухудшением на территории Камбоджи эпизоотической обстановки по инфекции вирусом болезни Ньюкасла с 3 августа 2026 года вводятся временные ограничения на импорт в Российскую Федерацию из Камбоджи следующей продукции: живая птица и инкубационное яйцо», – пояснили там.

Запрет распространяется также на мясо, готовую продукцию и корма, не прошедшие специальную обработку для уничтожения вируса. Кроме того, ограничения коснулись транзита пернатых через российскую территорию.

Меры затронули и бывшее в употреблении оборудование для содержания или убоя. Физическим лицам запретили провозить готовую продукцию животного происхождения в заводской упаковке в ручной клади и багаже.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Россельхознадзор запретил ввоз французских семян томата из-за угрозы распространения вирусов. В июне ведомство ввело полный запрет на поставки подкарантинной продукции из Армении. В мае российская сторона приостановила импорт армянских цветов до завершения проверок тепличных хозяйств.