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Россельхознадзор: Россия запретит ввоз семян томата из Франции
Россельхознадзор: Россия запретит поставки французских семян томата из-за вирусов
Россельхознадзор с 17 июля запретит ввоз семян томата французского производителя, в том числе транзитом через Белоруссию, сообщило ведомство.
Ограничительные меры направлены на защиту фитосанитарного благополучия страны, передает РИА «Новости».
«Россельхознадзор с 17 июля запрещает ввоз в Россию семян томата французского производителя Bayer Seeds Sas, Mas De Rouzel, Chemin Des Canaux 30900 Nimes, в том числе транзитом через Белоруссию», – сообщило ведомство.
Решение принято для предотвращения завоза и распространения вируса мозаики пепино и вируса коричневой морщинистости плодов томата. Эти патогены признаны карантинными как для России, так и для государств Евразийского экономического союза.
В ведомстве пояснили, что данные вирусы способны причинить значительный экономический ущерб сельскому хозяйству. Потери от вируса мозаики пепино могут достигать 4,76 млрд рублей, а ущерб от вируса коричневой морщинистости оценивается почти в 10 млрд рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 июня Россельхознадзор ввел полный запрет на ввоз подкарантинной продукции из Армении.
Ранее ведомство ограничило импорт армянских баклажанов и картофеля.
В конце мая Россия приостановила поставки сельскохозяйственной продукции от ряда узбекистанских компаний.