Tекст: Ольга Иванова

Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа, внесенный в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщил о получении от Нидерландов очередного противоминного корабля типа Alkmaar.

«ВМС получили еще один противоминный корабль от Королевства Нидерланды… После его передачи в составе ВМС уже пять противоминных кораблей», – написал Неижпапа в соцсети.

Он добавил, что переданное судно относится к классу Alkmaar, передает РИА «Новости».

Осенью прошлого года Неижпапа уже упоминал о передаче Нидерландами аналогичного корабля. Киев рассчитывал на поставку еще одного судна до конца 2025 года. Противоминные корабли этого типа разрабатывались по совместной программе ВМС Бельгии, Франции и Нидерландов, всего было построено 35 таких судов.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Киеву препятствуют мирному урегулированию конфликта. В Кремле отмечали, что накачивание Украины западным оружием не способствует переговорному процессу и влечет за собой негативные последствия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года Нидерланды решили передать Киеву более ста различных кораблей.

В конце 2024 года Амстердам запланировал поставку двух списанных тральщиков типа Alkmaar.

Украинские экипажи начали обучение на этих судах весной 2024 года.