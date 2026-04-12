NYT назвала камни преткновения на переговорах США и Ирана

The New York Times: Переговоры США и Ирана уперлись в проблемы Ормузского пролива и обогащения урана
Американская и иранская делегации завершили переговоры без соглашения из-за разногласий по контролю над Ормузским проливом, обогащенному урану и средствам Ирана, пишет The New York Times.
Переговоры между США и Ираном завершились без постоянного соглашения о прекращении огня, сообщает The New York Times. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил после 21-часовой встречи с иранской делегацией в Исламабаде: «Мы ясно обозначили свои красные линии, по каким вопросам готовы идти навстречу, а по каким – нет».
Ключевыми разногласиями стали вопрос об открытии Ормузского пролива, судьба около 400 кг (900 фунтов) высокообогащённого урана и требование Ирана о разблокировке примерно 27 млрд долларов замороженных доходов за рубежом. США настаивали на немедленном открытии пролива для всех судов, однако Иран согласился сделать это только после окончательного мирного соглашения. Кроме того, Иран просил компенсацию за ущерб от авиаударов и разблокировку нефтяных доходов в Ираке, Люксембурге, Бахрейне, Японии, Катаре, Турции и Германии – США отказались выполнить эти условия.
Администрация Трампа также требовала, чтобы Иран передал или продал весь запас обогащённого почти до оружейного уровня урана, но стороны не смогли найти компромисс по этому вопросу. Один из тегеранских аналитиков отметил: «Когда за стол переговоров садятся две серьёзные команды, настроенные на сделку, она должна быть выгодна обеим сторонам. Нереалистично полагать, что кто-то уйдёт без серьёзных уступок – это касается и американцев».
Впервые с 1979 года переговоры прошли на столь высоком уровне: иранскую делегацию возглавил глава парламента и военный командир Мохаммад Багер Галибаф, который встретился с Вэнсом лично. Несмотря на отсутствие прорыва, обе стороны отметили спокойный и конструктивный характер встречи, а сам факт контакта эксперты называют важным политическим сдвигом после десятилетий жесткой конфронтации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американская делегация покинула Исламабад без достижения итогового соглашения.
Иранская сторона сочла требования Вашингтона по Ормузскому проливу чрезмерными.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс потребовал от Тегерана сдачи ядерных материалов.