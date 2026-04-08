США рассказали о требованиях к Ирану на переговорах
Вэнс заявил о намерении США потребовать от Ирана сдачи ядерных материалов
США готовы предложить Ирану многое, если иранская сторона проявит добросовестность на переговорах, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, который возглавит американскую делегацию на планируемых переговорах в Пакистане.
Вэнс заявил, что Вашингтон намерен потребовать от Ирана сдачи ядерных материалов, США «не хотят, чтобы Иран имел возможность создать ядерное оружие, не хотят, чтобы Иран обогащал в направлении ядерного оружия». «Это будет нашими требованиями в ходе переговоров», – приводит слова Вэнса РИА «Новости».
«Но опять-таки посмотрим, от чего готовы отказаться иранцы. Если они предпримут добросовестные усилия, чтобы предоставить нам то, чего мы добиваемся для ведения успешных переговоров ради безопасности американского народа, то есть многое [для Тегерана] с другой стороны», – отметил Вэнс. Вице-президент сообщил, что США занимаются исключительно реальными действиями Ирана, а не его заявлениями о праве на ядерную программу. Он отметил неизменность позиции Вашингтона по этому вопросу, передает ТАСС.
Он заявил, что США могут рассмотреть «смягчение санкций» и «экономические партнерства» в случае выполнения Ираном условий. При этом он не уточнил, готовы ли Соединенные Штаты полностью отказаться от требования остановить даже гражданское обогащение урана. Вэнс добавил: «Если они не дадут нам то, что нам необходимо, то будет плохо».
Он также подчеркнул, что США не будут соблюдать свою часть условий прекращения огня, если Тегеран не откроет Ормузский пролив. По словам Вэнса, имеются признаки того, что пролив открывается, однако если Иран не выполнит эти «обязательства», то и американская сторона не станет придерживаться договоренностей.
Вэнс призвал иранскую сторону «серьезно сесть за стол переговоров», отметив, что фиксируются как признаки возможного диалога, так и проявления бравады со стороны Ирана. «Чем больше они будут готовы дать нам, тем больше они получат в результате этих переговоров», – утверждал Вэнс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Вашингтон принял иранские условия перемирия, в том числе соглашается на «продолжение Ираном обогащения урана». Times of Israel назвала требования США на переговорах с Ираном: отказ от всех ядерных материалов, прекращения программы обогащения урана и устранения угрозы баллистических ракет. Bloomberg сообщает, что Иран не дал США гарантий по ядерной программе и Ормузскому проливу.