The Economist сообщил о росте авторитаризма режима Зеленского
Британский The Economist отметил, что на Украине все больше оформляется авторитарный стиль управления и использование подконтрольных медиа для давления на политических оппонентов и антикоррупционных следователей.
Глава Украины Владимир Зеленский все чаще прибегает к авторитарным методам управления, атакуя политических оппонентов и подавляя антикоррупционные расследования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на британский журнал The Economist.
В статье из Лондона говорится: «Он очень чувствителен к критике. Как говорят источники в его окружении, вместо того чтобы опираться на правительство, объединяющее наиболее талантливых людей, он сместился ко все более отстраненному византийскому стилю управления».
Издание отмечает, что офис Зеленского контролирует значительную часть медиапространства на Украине, включая анонимные аккаунты в социальных сетях, которые используются для очернения оппонентов. При этом деятельность антикоррупционных следователей, по данным журнала, подрывается встречными расследованиями.
The Economist также передает слова неназванного высокопоставленного сотрудника украинской разведки, который заявляет, что Зеленский не терпит сильных людей и выстроил вокруг себя культ личной лояльности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Владимира Зеленского подверглась обвинениям в авторитаризме со стороны политиков, активистов и дипломатов из-за использования чрезвычайных полномочий военного времени для преследования критиков.
До этого украинские СМИ сообщили о попытках Зеленского и его окружения замять расследование Национального антикоррупционного бюро по делу бизнесмена и соратника президента Тимура Миндича.
Ранее The Economist уже отмечал концентрацию власти на Украине в руках нескольких неизбираемых чиновников из офиса президента.