  МО: ВС России уничтожили более 1200 бойцов ВСУ за сутки
    Бывший военный летчик нацелился на болгарскую олигархию
    Эксперт рассказал о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран
    Лукашенко: Мой сын поступил в Пекинский университет
    Премьер Малайзии Ибрагим выразил интерес в покупке нефти у России
    Грушко заявил о скором ответе России на вызовы НАТО в Арктике
    Лукашенко заявил о неприемлемости потери Белоруссии для России
    МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы ЕС соблюдать международное право
    ВСУ взорвали школу во Владимировке после отказа директора разместить военных
    Глава МИД ПМР заявил о сокрытии Молдавией экологической катастрофы на Днестре
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Почему важно помнить о геноциде советского народа

    Уроки истории важны, поскольку сквозь них, как сквозь увеличительное стекло, видна общая картина происходящих прямо сейчас событий на Украине, ставшей полигоном по уничтожению русских.

    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Как эволюционировал Красный космос в доспутниковую эпоху

    Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.

    Сергей Брилев Сергей Брилев В истории с секретным письмом внука Рауля Кастро что-то не сходится

    Появление новости про письмо от Рауля-внука Трампу ровно под юбилей битвы при Плайя-Хирон, когда в 1961 году гаванские кубинцы разделались с десантом кубинцев майямских, выглядит подозрительно.

    19 апреля 2026, 12:58 • Новости дня

    FT сообщила о рекомендации ЕК странам ЕС ввести обязательную удаленку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейская комиссия на фоне энергетического кризиса порекомендует странам-членам Евросоюза задействовать ряд мер поддержки, в числе которых введение обязательной удаленной работы, сообщает газета Financial Times со ссылкой на документ в ее распоряжении.

    Европейская комиссия предложит странам Евросоюза ввести ряд мер для поддержки экономики на фоне энергетического кризиса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. В черновом варианте документа отмечается, что предприятиям рекомендуется по возможности установить минимум один день обязательной удаленной работы в неделю. Также советуют субсидировать общественный транспорт и снизить НДС на тепловые насосы, бойлеры и солнечные панели.

    ЕК дополнительно планирует объявить о поддержке программ по развитию социальной аренды для внедрения «зеленых» технологий, включая электромобили и тепловые насосы. Среди рекомендаций также значится снижение потребления газа и нефти. Большинство предложенных мер носят необязательный характер и будут представлены главам государств ЕС на следующей неделе.

    Издание напоминает, что аналогичные рекомендации Брюссель уже выпускал в 2022 году.

    Тем временем военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции Ирана объявили о перекрытии Ормузского пролива с вечера субботы. Решение связано с требованием снятия морской блокады, установленной США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз рассмотрел возможность введения стимулирования удаленной работы для предотвращения энергетического кризиса.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала негативное влияние иранского конфликта на европейскую экономику.

    В ответ на американскую блокаду Тегеран восстановил военный контроль над Ормузским проливом.

    16 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    Кнутов назвал способы остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Tекст: Анастасия Куликова

    Чтобы остановить масштабные европейские поставки беспилотников, необходимо поражать морские контейнеры, которые везут суда, следующие на Украину, а также выводить из строя железнодорожное полотно, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Минобороны сообщило о резком наращивании производства БПЛА Европой для ВСУ.

    «Сообщение Минобороны о «ползучем превращении» Европы в стратегический тыл Украины следует рассматривать вместе с заявлением Сергея Лаврова о планах стран Запада создать новый военный блок, в котором Киеву будет отведена ведущая роль», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, в складывающейся ситуации России придется действовать более жестко.

    Собеседник указал, что европейские предприятия производят не только дроны и комплектующие к ним, но и компоненты крылатых ракет, в частности «Фламинго» и «Сапсан», которые впоследствии применяются Украиной для ударов по объектам гражданской инфраструктуры России. «Европейцы должны понимать, что они фактически являются соучастниками преступлений, которые совершаются против нашей страны», – акцентировал Кнутов.

    Как считает собеседник, заявление Минобороны стало предупреждением для Европы. «Если оно не подействует, то военно-политическим руководством страны, среди прочего, может быть принято решение о переходе к силовым методам», – осторожно допускает спикер. По его мнению, нарушить производственные цепочки – невоенными методами – непростая задача.

    «Европейцы какие-то детали производят сами, а какие-то – закупают у Китая», – уточнил аналитик. Кнутов предположил, что можно было бы обсудить с Пекином, чтобы такие поставки либо вовсе не осуществлялись, либо предусматривали конструктивные изменения, не позволяющие применять их в военных целях.

    На этом фоне эксперт предлагает еще один способом противодействия передачи Украине дронов – нарушение логистики. «Европейские страны поставляют украинской стороне БПЛА как в собранном, так и в разобранном виде. Последние – это, как правило, аппараты самолетного типа. Их последующая сборка производится зачастую в подвалах жилых домов. Другими словами, противник использует мирных жителей как «живой щит», – уточнил Кнутов.

    Из-за этого, по его мнению, необходимо поражать морские контейнеры, которые везут суда, следующие из европейских портов на Украину, а также выводить из строя железнодорожное полотно. «То есть задача – препятствовать доставке грузов», – добавил собеседник.

    Наконец, чтобы противодействовать уже имеющимся на руках у ВСУ дронам, следует активнее охотиться на операторов беспилотников, а также наносить удары по местам их подготовки. «На сегодняшний день обнаружение дроноводов происходит с помощью визуальных систем, когда мы вычисляем, откуда примерно вылетел БПЛА. В идеале было бы хорошо создать аппаратуру, которая бы позволяла пеленговать местонахождение специалистов, каналы, по которым идет управление», – рассуждает эксперт.

    Кроме того, России следует создать рубеж ПВО от Баренцева до Черного морей. «Это трудоемкая и дорогостоящая работа. Но противник не собирается отказываться от своих целей по нанесению нам ущерба», – заключил Кнутов.

    Ранее российское военное ведомство заявило, что руководство ряда европейских стран решило нарастить производство и поставки Украине беспилотников для ударов по территории России. Соответствующее решение было принято на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ.

    «Существенное увеличение выпуска БПЛА для киевского режима спланировано за счет расширения финансирования расположенных на территории европейских стран «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску ударных беспилотников и их компонентов», – говорится в заявлении Минобороны.

    В Москве действия Европы расценивают как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины.

    В министерстве подчеркнули, что воплощение планов атак по территории России «с применением произведенных Европой якобы «украинских» БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям». «Вместо укрепления безопасности европейских государств, действия европейских правителей все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией», – отметили в пресс-службе Минобороны.

    Ведомство опубликовало адреса и названия филиалов украинских и совместных предприятий, где производят дроны для ВСУ. «Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран», – указало МО.

    По данным российской стороны, беспилотники для ударов по России производят в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге. В Испании компоненты собирают на предприятии в Мадриде, в Италии – на четырех заводах, в том числе в Венеции. Филиалы украинских компаний, производящих дроны, расположены в восьми странах Европы. Комплектующие также поставляют из Германии, Турции, Израиля, Испании, Италии и Чехии.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал перечень заводов в Европе списком потенциальных целей. «Когда удары станут реальностью, зависит от того, что произойдет дальше. Спите спокойно, дорогие партнеры», – написал он в соцсетях.

    Примечательно, что на Украине признают, что беспилотники, применяемые ВСУ, производятся только из иностранных компонентов на импортном оборудовании, а Украина – лишь «пользователь». Об этом в начале апреля заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень экстремистов и террористов).

    Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» страны Европы пообещали выделить 4 млрд долларов на укрепление ПВО и более 1,5 млрд долларов на БПЛА.

    По информации РИА «Новости», в зоне проведения СВО противник использует все больше и больше дронов именно европейского производства. Если раньше поставка снарядов, ракет, боеприпасов и техники была основной статьей расходов на содержание ВСУ иностранными государствами, то теперь европейцы сами производят и присылают дроны-камикадзе, в основном самолетного типа, рассказал источник агентства.

    Сообщается, что предприятия Литвы, Латвии и Эстонии за несколько месяцев отправили украинской армии крупную партию готовых беспилотных аппаратов и комплектующих для их сборки. Так, литовская UAB Tomiksas поставила 5 тыс. компонентов, а UAB Lokmita – 1350 модулей тепловизионных камер для дронов, эстонская Meridein Grupp OU и латвийская ELKO Grupa AS – 3900 готовых аппаратов. Литовские предприятия Remtika UAB и Dialog LT UAB передали 1650 беспилотников и 4 тыс. пропеллеров, а NT Service UAB – 980 систем радиоэлектронной борьбы.

    Тем временем, как сообщил посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник, в период с 6 по 12 апреля жертвами ударов ВСУ стали 29 граждан России. Всего пострадали 199 мирных жителей, ранения получили 170 человек, включая 12 несовершеннолетних, среди погибших есть дети.

    17 апреля 2026, 14:21 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия заявила, что не располагает доказательствами использования украинскими беспилотниками для ударов по России воздушного пространства стран Евросоюза, включая Прибалтику и Финляндию.

    Официальный представитель ЕК Анита Хиппер сообщила об этом на брифинге в Брюсселе, отвечая на слова секретаря Совбеза России Сергея Шойгу о возможности применения Россией права на самооборону в ответ на подобные удары, передает ТАСС.

    «Еврокомиссия видела заявления, в которых эти страны ЕС отвергли эти обвинения. Нет никаких доказательств, подтверждающих утверждения России из того, что мы видим», – заявила Хиппер. Она также назвала слова Шойгу «дезинформацией», отметив, что подобные заявления якобы направлены на создание условий для эскалации и региональной нестабильности.

    Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил Финляндии и странам Прибалтики о праве России на самооборону в связи с ростом атак украинских беспилотников.

    В марте страны Прибалтики пропустили БПЛА ВСУ для ударов по Петербургу. После этого литовский МИД опубликовал совместное заявление глав внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии и Эстонии, в котором говорится, что эти страны никогда не разрешали использовать свое воздушное пространство или территорию для атак дронами на объекты в России.

    19 апреля 2026, 12:25 • Видео
    Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

    Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    17 апреля 2026, 18:06 • Новости дня
    Российское посольство раскритиковало Бельгию за выдуманную «Нарвскую республику»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство России отвергло утверждения бельгийского чиновника о якобы признании Москвой «Нарвской народной республики», назвав подобные сообщения искажением фактов и попыткой создать образ внешнего врага.

    В дипмиссии отметили, что подобные заявления – это умышленное искажение фактов и создание мнимого «образа врага», передает РИА «Новости». «Возвращаясь к озвученным домыслам о якобы признании Россией «Нарвской народной республики», вновь подчеркнем, что это не что иное, как намеренное искажение фактов и очередная попытка перевести внимание общественности от собственных проблем к мнимому «образу врага», – заявили в посольстве.

    По информации дипломатов, слова главы штаба Бельгии про Нарву присутствовали только в электронной версии интервью, а в печатный вариант они не вошли. В посольстве предположили, что редакторы спохватились и решили скрыть наиболее одиозные высказывания задним числом.

    Напомним, начальник бельгийской армии Фредерик Вансина заявил о якобы признании Россией несуществующей «Нарвской народной республики» в Эстонии, хотя Москва таких шагов не предпринимала.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, как в Эстонии возникла провокация с появлением «Нарвской народной республики» и как местные СМИ раздули эту историю.

    18 апреля 2026, 17:11 • Новости дня
    МИД заявил о готовности Москвы ответить на сокращение дипприсутствия в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко назвал действия Евросоюза нарушением Венской конвенции и пообещал ответные меры на сокращение числа дипломатов.

    Грушко заявил, что Москва намерена отреагировать на сокращение российского дипломатического присутствия в Евросоюзе, передает РИА «Новости».

    По его словам, политика Брюсселя по сокращению числа российских дипломатов в странах ЕС трактуется российской стороной как дискриминационная мера.

    Грушко подчеркнул, что такие действия «представляют собой прямое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях». Он добавил, что подобные действия не остаются без должной реакции с нашей стороны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ответные меры на ограничения передвижения российских дипломатов по странам Евросоюза.

    Директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников назвал подобные действия откровенно конфронтационным шагом.

    17 апреля 2026, 21:44 • Новости дня
    Президент Словении признала ошибкой разрыв диалога ЕС с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Словении Наташа Пирц-Мусар заявила, что Европейский союз допустил серьезную ошибку, прекратив прямые переговоры с Россией на фоне конфликта на Украине.

    По словам Пирц-Мусар, сейчас переговоры с Россией ведут Соединенные Штаты, а Европе приходится обращаться с просьбами о допуске к этим переговорам, передает РИА «Новости».

    «Мы поддерживаем Украину, но нашей крупнейшей ошибкой было то, что Европа перестала разговаривать с Россией. Сейчас США ведут переговоры, и Европа вынуждена просить, чтобы ее допустили к участию», – заявила словенский лидер.

    Она также выразила сомнение, что Соединенные Штаты будут в первую очередь учитывать европейские интересы при обсуждении путей урегулирования ситуации на Украине.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что для возобновления контактов ЕС должен признать неэффективность своей антироссийской политики.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на будущий диалог России с Европой.

    Газета Pais писала, что на фоне усиливающихся разногласий с Вашингтоном в ряде европейских стран всё активнее звучат призывы к возобновлению прямых контактов с Россией.

    16 апреля 2026, 15:07 • Новости дня
    Поставки российского СПГ в Испанию достигли исторического максимума

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объем поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию в марте достиг рекордных значений, пишет El Pais.

    Как сообщает El Pais, согласно данным компании Enagas, Испания приобрела у России 9 807 ГВт·ч СПГ, что составляет 26,1% всего объема импорта и на 123% превышает показатель за март 2025 года, передает ТАСС.

    Отмечается, что это крупнейший месячный объем закупок российского газа в истории страны. Даже во время энергетического кризиса 2023 года такие показатели не фиксировались.

    По мнению экспертов газового сектора, причиной роста импорта стали перебои в поставках через Ормузский пролив из-за конфликта между США, Израилем и Ираном. Многие компании и страны ищут альтернативы, а нынешний уровень цен на российский газ делает его более привлекательным.

    Испания выступает не только как конечный покупатель, но и как центр хранения газа с шестью заводами по регазификации. Благодаря этому международные трейдеры могут закупать российский СПГ с целью хранения в Испании. Среди других причин эксперты называют и рост внутреннего потребления газа в Испании.

    Ранее глава итальянской компании Eni Клаудио Дескальци призвал ЕС приостановить запрет импорта российского СПГ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим не рассматривает шаги по возобновлению импорта российского газа, несмотря на энергетический кризис.

    19 апреля 2026, 11:56 • Новости дня
    МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы ЕС соблюдать международное право
    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал вершиной лицемерия заявления дипломатов Евросоюза о необходимости соблюдать международное право.

    Он раскритиковал риторику ЕС, назвав ее «вершиной лицемерия», и отметил, что Европа «хронически неспособна поступать так, как сама проповедует», передает ТАСС.

    Багаи заявил: «О, это то самое международное право, с которого ЕС сдувает пыль, когда нужно поучать других, параллельно втихую давая добро на агрессивную войну США и Израиля [против Ирана] и отводя взгляд от зверств, направленных против иранцев? Оставьте проповеди при себе». По его словам, европейские заявления о международном праве не соответствуют реальным действиям.

    Дипломат также напомнил, что ни один принцип международного права не запрещает Ирану как прибрежному государству принимать меры для предотвращения использования Ормузского пролива в военных целях против страны. По его мнению, требования ЕС необоснованны.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее выступила с призывом обеспечить свободный и бесплатный проход судов через Ормузский пролив и заявила о готовности переориентировать миссию Aspides, сейчас действующую в Красном море, для этих целей.

    Ранее политолог Станислав Ткаченко рассказал газете ВЗГЛЯД, что вопрос судоходства в Ормузе после войны решат без Европы.

    Во вторник Каллас сообщила, что ЕС не поддерживает никаких действий, ограничивающих свободу судоходства через Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о недопустимости платы Ирану за проход через Ормузский пролив. Иран подтвердил готовность заключить договоренности с европейскими, азиатскими и арабскими странами по использованию пролива.

    17 апреля 2026, 13:16 • Новости дня
    Глава армии Бельгии выдумал признание Россией «Нарвской народной республики»
    Tекст: Вера Басилая

    Начальник бельгийской армии Фредерик Вансина заявил о якобы признании Россией несуществующей «Нарвской народной республики» в Эстонии, хотя Москва таких шагов не предпринимала.

    В интервью газете Soir глава вооруженных сил Бельгии Фредерик Вансина заявил, что Россия якобы признала некую «Нарвскую народную республику» в Эстонии, передает РИА «Новости».

    По словам Вансина, «российская риторика остается воинственной и наступательной, с заявлениями о необходимости возвращения к границам 1997 года, то есть о выводе всей Центральной Европы из НАТО. Они только что признали 'Нарвскую народную республику' в Эстонии».

    Однако в реальности никакой «Нарвской народной республики» не существует, и официальная Москва никогда не упоминала и не признавала такого образования. За последние месяцы в соцсетях появились группы, связанные с выдуманными «народными республиками» в прибалтийских городах, но в них состоит лишь несколько десятков человек. Эти сообщества публикуют символику и виды городов, однако кто их создал – неизвестно.

    В июле 1991 года в Эстонии обсуждался проект Принарвской Советской Социалистической Республики, но он не получил развития.

    В МИД России неоднократно отмечали, что прибалтийские страны занимают крайне враждебную позицию по отношению к России. В декабре 2023 года Владимир Путин подчеркнул, что русофобия в Прибалтике существовала задолго до начала спецоперации на Украине.

    Спецслужбы Эстонии разоблачили так называемую «Нарвскую народную республику».

    Премьер-министр страны Кристен Михал назвал это движение российской информационной операцией.

    17 апреля 2026, 09:54 • Новости дня
    Европа сократила число авиарейсов из-за топливного кризиса
    Tекст: Мария Иванова

    Кризис поставок авиационного топлива, вызванный закрытием Ормузского пролива, вынуждает крупнейшие европейские авиакомпании сокращать количество рейсов и выводить из эксплуатации самолеты.

    Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что у Европы осталось запасов авиатоплива «примерно на шесть недель», сообщает Politico.

    С начала конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля цены на этот вид горючего в регионе выросли более чем вдвое.

    Хотя фактический дефицит еще не наступил, высокая стоимость топлива заставляет перевозчиков закрывать менее прибыльные маршруты. В четверг Lufthansa объявила о досрочном выводе из эксплуатации всех 27 самолетов дочерней компании CityLine уже в эти выходные. По словам финансового директора Тилля Штрайхерта, текущий кризис вынуждает реализовать эти меры раньше запланированного срока.

    Помимо этого, с октября Lufthansa выведет из дальнемагистрального парка последние четыре Airbus A340-600 и два Boeing 747-400. В зимнем расписании 2026–2027 годов компания сократит провозные емкости, убрав еще пять лайнеров. Общее сокращение флота составит 38 самолетов. Штрайхерт отметил, что этот шаг неизбежен в свете резко возросших затрат на керосин и геополитической нестабильности.

    Проблемы затронули и другие компании. KLM сообщила, что в мае выполнит на 80 рейсов меньше в аэропорт Схипхол и обратно, что затронет маршруты в Лондон и Дюссельдорф. Бюджетная easyJet заявила о росте расходов на топливо почти на 29 млн евро только за март, а ее убытки до уплаты налогов за полгода могут достичь 640 млн евро.

    В критической ситуации оказалась и латвийская airBaltic, зависящая от финансовой поддержки. Премьер-министр Эвика Силиня предупредила о возможном распаде коалиции из-за нежелания партнеров одобрить кредит в 30 млн евро. Однако в четверг правительство Латвии все же обеспечило перевозчику этот заем.

    Ранее сообщалось, что нидерландская авиакомпания KLM отменит 160 рейсов по Европе из-за подорожания авиационного топлива.

    Руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бироль предрек европейским странам полную нехватку горючего.

    Итальянская газета Corriere della Sera сообщила о наличии достаточных запасов керосина только у двух государств Евросоюза.

    17 апреля 2026, 14:50 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск скептически отнесся к предложению председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отмене принципа единогласия при принятии решений по внешнеполитическим вопросам в Евросоюзе.

    «Я буду всегда очень осторожно подходить к тому, что касается отмены принципа единогласия, поскольку время от времени это право на вето было полезным как для государств средней величины, так и маленьких», – сказал Туск в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP Info, передает ТАСС.

    Туск добавил, что не считает возможным возвращаться к обсуждению этой инициативы сейчас, поскольку в Венгрии произошла смена власти.

    В понедельник фон дер Ляйен, комментируя результаты парламентских выборов в Венгрии, говорила о возможности перехода ЕС к принципу квалифицированного большинства при голосованиях по международным вопросам. По ее мнению, это позволит избежать системного блокирования общих инициатив отдельными государствами.

    В сентябре фон дер Ляйен предложила странам ЕС перейти к голосованию большинством при принятии внешнеполитических решений, чтобы ускорить выработку единой позиции блока.

    17 апреля 2026, 12:41 • Новости дня
    Франция отказалась приглашать Рютте и фон дер Ляйен на саммит по Ормузскому проливу

    Tекст: Вера Басилая

    Франция не пригласила генерального секретаря НАТО Марка Рютте и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на саммит по ситуации в Ормузском проливе, сообщает газета Financial Times.

    По данным Financial Times, Франция не пригласила генсека НАТО Марка Рютте и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на предстоящий саммит по безопасности в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

    Мероприятие, организованное Парижем и Лондоном, должно пройти на этой неделе, а ожидаемое число участников превышает 40 государств.

    По информации издания, Франция дважды вычеркивала Рютте и фон дер Ляйен из списка приглашенных, который предлагала Британия. В Елисейском дворце считают, что на саммите должны присутствовать в основном лидеры государств, а не руководители международных организаций.

    Президент США не будет присутствовать на встрече. Однако премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон планируют проинформировать его о результатах саммита.

    Ранее Франция и Германия разошлись в вопросе участия США в защите Ормузского пролива.

    До этого Париж и Лондон договорились провести конференцию по возобновлению судоходства в регионе.

    Ранее Британия предложила организовать саммит по вопросам безопасности на своей территории.

    17 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    Кремль отказался комментировать заявления о европейских дронах для Киева

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что все позиции по европейским беспилотникам уже были отражены в заявлении Министерства обороны России.

    Песков на брифинге заявил, что у Кремля нет дополнительных комментариев к заявлению Министерства обороны РФ относительно наращивания производства беспилотников в Европе для передачи Украине, сообщает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Вся позиция была изложена в соответствующем заявлении Министерства обороны. И мне нечего добавить к этому заявлению».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило, что решения ряда европейских стран о поставках беспилотников на Украину ведут к эскалации военной ситуации.

    Дмитрий Песков отметил возрастающую прямую вовлеченность этих стран в конфликт на Украине.

    Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подчеркнул, что страны Европейского союза категорически выступают против мирного урегулирования на Украине.


    17 апреля 2026, 07:22 • Новости дня
    МВФ сообщил о двукратном росте цен на энергоносители в ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стоимость энергоносителей для промышленности в Европейском союзе остается существенно выше, чем в Соединенных Штатах, заявил глава Европейского департамента МВФ Альфред Каммер.

    Каммер заявил, что стоимость энергоносителей для промышленности в Евросоюзе по-прежнему значительно выше, чем в Соединённых Штатах, передает РИА «Новости».

    «Промышленные цены на энергоносители в ЕС сейчас примерно вдвое превышают уровень до 2022 года и существенно выше, чем в США», – заявил Каммер. По его словам, главной причиной такой ситуации стала зависимость европейской промышленности от импортных нефти и газа.

    Эксперт добавил, что на стоимость также влияет фрагментированность энергетических рынков внутри Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков спрогнозировал потерю Европой экономического лидерства из-за дорогого газа.

    МИД России сообщил о трехкратной переплате европейских компаний за электроэнергию по сравнению с американскими.

    Бывший премьер Италии Марио Драги оценил разницу в стоимости СПГ между Европой и США в 60–90%.

    17 апреля 2026, 12:45 • Новости дня
    Названа страна ЕС с преобладанием доли работающих женщин

    Литва стала единственной страной Евросоюза с преобладанием работающих женщин

    Tекст: Мария Иванова

    Уровень трудоустройства мужского населения превысил женские показатели во всех государствах европейского объединения за исключением одной прибалтийской республики.

    В минувшем году доля работающих мужчин оказалась выше количества трудоустроенных женщин на всей территории Европейского союза, кроме Литвы, передает РИА «Новости».

    «В 2025 году во всех странах ЕС, кроме Литвы, уровень занятости среди мужчин был выше, чем среди женщин. Уровень занятости мужчин в ЕС составил 80,9%. Среди стран ЕС самые высокие показатели зафиксированы на Мальте (89,1%), в Чехии (88,2%) и Нидерландах (87,2%), тогда как самые низкие значения наблюдались в Бельгии (76,4%), Хорватии (76,8%) и Финляндии (77,0%)», – отмечает статистическое ведомство.

    При этом средний показатель женской занятости достиг 71,3%. Максимальные значения отмечены в Эстонии, Литве и Швеции, а минимальные – в Италии, Румынии и Греции.

    Всего работу имели 76,1% жителей объединения в возрасте от 20 до 64 лет, что составило 197,7 млн человек. Это рекордная доля занятого населения с 2009 года. Общий уровень трудоустройства продемонстрировал рост по сравнению с предыдущими отчетными периодами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о рекордном уровне занятости трудоспособного населения в России.

    Российская Федерация в прошлом году возглавила рейтинг стран G20 по самой низкой безработице.

    18 апреля 2026, 14:05 • Новости дня
    Лавров заявил о возрождении нацизма в Германии и Финляндии

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об откровенном возрождении нацистской философии в ряде стран Европы, включая Германию и Финляндию.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления в Анталье обратил внимание на тревожные тенденции в некоторых европейских государствах, передает РИА «Новости». По его словам, идеи, близкие к нацистским, вновь набирают популярность на Западе.

    «Не зря так активно сейчас поддерживают Украину именно те европейские страны, в которых нацизм откровенно возрождается. В том числе, к огромному сожалению, такие страны как Германия, Финляндия. Ну и британцы никогда не были далеки от философии нацизма», – подчеркнул руководитель дипломатического ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финская беженка Салли Райски рассказала о повседневном присутствии нацистской символики в своей стране.

    Глава российского внешнеполитического ведомства ранее указал на наличие явных признаков ренацификации в современной Германии. Министр также констатировал ослабление иммунитета к нацистскому вирусу в целом ряде западных государств.

    Хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
    WSJ: Трамп устроил скандал из-за сбитого F-15E над Ираном
    При атаке ВСУ на Таганрог повреждены коммерческие предприятия и колледж
    Названы способы Фицо прилететь в Москву в обход Прибалтики
    Двое полицейских сбежали с места стрельбы в Киеве
    Робот превзошел мировой рекорд человека в беге на 1500 метров
    Россиянина оштрафовали за публикацию поддельного фото Чубайса в нацистской форме

    Морская блокада приземлила самолеты

    Европейские авиакомпании и аэропорты могут оказаться без авиационного топлива уже в июне, если ситуация с блокировкой Ормузского пролива не разрешится окончательно. Запасов керосина европейцам хватит всего на шесть недель, оценили в МЭА. Первые признаки дефицита уже налицо: авиакомпании отказываются от ряда маршрутов. Азиатские и ближневосточные перевозчики тоже не в лучшей ситуации. Подробности

    Молдавия решилась на антироссийский выпад в Приднестровье

    Кишинев объявил персонами нон грата нескольких членов командования оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье. Как заявил председатель молдавского парламента Игорь Гросу, основанием послужило «незаконное нахождение военных на территории Молдавии». В экспертной среде ожидают дальнейших провокаций от молдавского руководства в отношении российских миротворцев. Чего добивается Кишинев и какими будут ответные действия России? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Израиль наказан за безразличие к правилам современной войны

    Десятки единиц потерянной бронетехники и полный провал изначально масштабных планов – таким оказался результат начатой полтора месяца назад военной операции Израиля против Ливана. Какие цели ставил перед собой ЦАХАЛ и почему эта одна из лучших в мире военных структур потерпела столь обидное поражение? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    • Китай нашел замену Макрону

      Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Какие выплаты положены наследникам в 2026 году: полный список денег после смерти родственника

      После смерти родственника наследники могут получить не только квартиру или вклад, но и ряд денежных выплат – от пенсии и зарплаты до страховых компенсаций и налоговых вычетов. В 2026 году правила оформления части таких выплат изменились, а сроки обращения остались жесткими. Разбираемся, какие деньги можно получить, куда обращаться и как не потерять положенные суммы.

    • Сколько воды нужно пить в день в 2026 году: норма по весу, возрасту и советы врачей

      Сколько воды нужно пить в день – один из самых популярных вопросов о здоровье. Универсальной цифры не существует: норма зависит от веса, возраста, активности и даже климата. В 2026 году врачи все чаще говорят об индивидуальном подходе – и пересматривают правило «2 литра в день». Разбираемся, сколько жидкости действительно нужно организму, как рассчитать свою норму и какие сигналы подает тело при нехватке воды.

    • На кого выгоднее оформлять ипотеку в 2026 году: почему кредит часто берут на жену и сколько можно сэкономить

      При оформлении ипотеки многие ориентируются только на доход, но банки и страховые компании учитывают гораздо больше факторов. От того, на кого именно оформлен кредит – на мужа или жену, – может зависеть стоимость страховки, размер платежей и общая переплата за жилье. Разбираемся, почему в России ипотеку часто оформляют на женщину, есть ли в этом реальная выгода и в каких случаях такой выбор действительно помогает сэкономить.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

