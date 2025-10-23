  • Новость часаПутин: Многодетные семьи должны стать нормой в России
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв «Своя игра» Орбана с Путиным и Трампом

    Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    16 комментариев
    23 октября 2025, 14:57

    Захарова пошутила о возможном запрете ЕС перелета птиц в Россию

    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что после введения Евросоюзом запрета на поставку мха и лишайника могут ввести ограничения даже для перелетных птиц.

    Мария Захарова иронично прокомментировала новые ограничения Евросоюза на поставку в Россию мха и лишайника, передает ТАСС. Представитель МИД предположила, что в следующем, юбилейном 20 пакете санкций Брюссель может пойти ещё дальше.

    По словам Захаровой, после мха и лишайников Евросоюз может ограничить транзит птиц и пересечение границы для воды.

    Ранее Евросоюз запретил поставки в Россию роз и азалий. Запрет также распространился на листву, ветки деревьев, части растений и цветов без бутонов. ЕС ограничил поставки трав, мхов и лишайников, которые могут использоваться для создания букетов или в декоративных целях.

    23 октября 2025, 10:47
    @ JESSICA LEE/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин решительно осудил решение Евросоюза включить китайские компании в новый, 19-й пакет санкций, введенный против России, заявил в четверг официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь.

    МИД КНР выразил резкое недовольство и решительный протест против включения китайских компаний в 19-й пакет санкций Евросоюза против России, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Го Цзякунь заявил, что сделал ЕС серьезные представления.

    Го Цзякунь подчеркнул, что КНР не является ни зачинщиком, ни участником украинского кризиса. Он отметил, что Китай не поставляет вооружение сторонам конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

    Евросоюз одобрил новый пакет санкций, который затронул более 100 танкеров с российской нефтью и ограничил передвижение российских дипломатов по странам ЕС.

    Санкции также распространились на 45 компаний, которые помогали России обходить санкции, в том числе 12 фирм из Китая и Гонконга.

    Послы Евросоюза завершили согласование 19-го пакета санкций против России.

    Комментарии (9)
    22 октября 2025, 16:15
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд Европейского союза отменил решение от 26 февраля 2024 года о введении санкций против российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

    «Суд постановил отменить в отношении Михаила Гуцериева решение от 26 февраля 2024 года», – сказано в постановлении, передает ТАСС.

    Однако после вынесения этого решения Совет ЕС уже дважды продлевал аналогичные ограничения в отношении Гуцериева. Поэтому, несмотря на победу в суде, вердикт может не привести к автоматической отмене санкций.

    В 2021 году Гуцериев был включен в санкционный список ЕС по Белоруссии за поддержку белорусского президента Александра Лукашенко. После этого он принял решение покинуть совет директоров «Русснефти».

    Комментарии (4)
    22 октября 2025, 20:02
    Главный город США достанется коммунистам

    Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 09:53
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский союз согласовал новый санкционный пакет, предусматривающий запрет импорта российского сжиженного природного газа с 2027 года и ужесточение ограничений против энергетики, пишет Bloomberg.

    Европейский союз принял новый пакет санкций, направленный против российской энергетической инфраструктуры, сообщает Bloomberg.

    Новые меры включают полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 2027 года, согласно заявлению Дании, председательствующей в ЕС. Помимо этого, ЕС ужесточит ограничения на сделки с двумя крупнейшими российскими нефтяными компаниями и введет санкции против 117 судов так называемого «теневого флота», которые ранее помогали России обходить ограничения.

    Глава МИД Дании Ларс Локке Расмуссен отметил: «Санкции действительно оказывают влияние и наносят ущерб российской экономике. России становится все труднее финансировать свою незаконную войну против Украины». По его словам, новые санкции усложнят для Москвы доступ к финансированию.

    Это уже 19-й санкционный пакет ЕС, его принятие затягивалось из-за сопротивления Австрии, Венгрии и Словакии. Решение было одобрено спустя день после того, как США объявили о санкциях против Роснефти и ЛУКОЙЛа, двух крупнейших российских нефтяных компаний.

    Пакет ЕС также затрагивает 45 компаний, помогавших России обходить санкции, среди которых 12 фирм из Китая и Гонконга. Кроме того, вводится запрет на перестрахование российских самолетов и судов, полный запрет на сделки с пятью российскими банками и расширяются ограничения на российские электронные платежные системы и банки третьих стран из Беларуси и Казахстана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, индийский холдинг решил пересмотреть объемы импорта нефти из России. Минфин США объявил о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла».

    Дональд Трамп назвал новые санкции против России «грандиозными».

    Комментарии (6)
    22 октября 2025, 18:35
    @ Christian Spicker/imago-images.de/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Давление на Сербию по вопросу организации антироссийских санкций со стороны ЕС будет усиливаться. Брюссель понимает, что общество республики нацелено на евроинтеграцию, поэтому рано или поздно Белграду придется согласиться на выдвигаемые организацией условия, сказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее в ЕС приняли резолюцию, останавливающую вступление Сербии до введения Белградом санкций против России.

    «Резолюция Европарламента не является документом, устанавливающим обязательные условия. Это скорее рекомендательный акт», – отмечает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Сама по себе эта резолюция не окажет существенного влияния на Сербию. Однако мы наблюдаем усиление давления на Белград – недавно Урсула фон дер Ляйен прямо заявила, что страна не сможет вступить в ЕС без введения санкций против России», – поясняет эксперт.

    «Это свидетельствует о целенаправленной кампании по принуждению Сербии к ограничительным мерам в отношении Москвы. В перспективе давление будет только нарастать, и вопрос присоединения Белграда к санкциям становится вопросом времени», – полагает собеседник.

    «Скорее всего, решение отложат до окончания президентского срока Александра Вучича. Но в дальнейшем тема обострится, поскольку в сербском обществе существует консенсус о необходимости вступления в ЕС. Это неизбежно потребует определенных уступок по российскому направлению», – добавляет Ткаченко.

    Ранее Европарламент поддержал резолюцию, приостанавливающую процесс вступления Сербии в ЕС до введения Белградом санкций против России. В соответствующем голосовании участвовали 632 депутата. Из них 457 поддержали инициативу. В то же время против выступили 103 человека, а воздержались – 72.

    Резолюция была предложена на фоне критики реакции Белграда на протесты в Нови-Саде, которые прошли в ноябре 2024 года. Документ подчеркивает, что дальнейшее продвижение Сербии к членству в ЕС возможно только при «измеримом и устойчивом прогрессе» в ключевых сферах, включая верховенство закона, борьбу с коррупцией, независимость правосудия и свободу СМИ.

    Особое внимание уделяется необходимости полного согласования Сербии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза, включая введение санкций против России. В резолюции отмечено, что только выполнение этих условий позволит продолжить переговоры о вступлении страны в ЕС.

    До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также отмечала, что присоединение к антироссийским ограничениям станет наглядным доказательством «соответствия Сербии внешней политике ЕС». По ее оценке, в настоящий момент дипломатия Белграда на 61% отвечает требованиям Брюсселя, однако этого показателя «недостаточно».

    На этом фоне президент республики Александр Вучич сказал, что главной причиной, отделяющей Сербию от союза, является отказ от введения санкций против Москвы, напоминает РИА «Новости». Он также добавил: если бы данное обстоятельство отсутствовало, Белград был бы уже «в самом конце пути» присоединения к ЕС.

    Комментарии (2)
    23 октября 2025, 14:10
    @ Pia Bayer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз расширил антироссийские санкции, запретив ввоз в Россию ряда декоративных растений, включая розы и азалии, а также другие живые растения, включая черенки и отводки.

    Европейский союз запретил поставки в Россию роз, рододендронов и азалий в рамках 19-го пакета антироссийских санкций, передает ТАСС. Данная мера закреплена в постановлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале ЕС».

    Согласно документу, теперь под запрет попадают «привитые и непривитые рододендроны и азалии, розы, другие живые растения, включая их черенки и отводки». Помимо этого, европейские чиновники ограничили экспорт листвы, веток деревьев, частей растений и цветов без бутонов, а также трав, мхов и лишайников, которые могут использоваться для создания букетов или в декоративных целях.

    Уточняется, что ограничения распространяются на все виды подобных товаров: свежие, высушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или каким-либо образом подготовленные. Новые санкции вступят в силу с 24 октября.

    Ранее Евросоюз одобрил новые санкции против российской энергетики.

    Евросоюз запретил предоставлять туристические услуги в России в рамках 19-го пакета санкций.

    В новый пакет санкций против России включили дополнительных лиц и организации.

    Новый пакет санкций ЕС затронул более 100 танкеров с российской нефтью и ограничил перемещение российских дипломатов по странам союза.

    Комментарии (3)
    23 октября 2025, 05:20
    Politico узнала, как главы стран ЕС переругались из-за дележа активов России

    Tекст: Ирма Каплан

    Напряженность между представителями стран ЕС во время встречи в Брюсселе в четверг, на которой премьер-министры и президенты намерены поручить Еврокомиссии выдвинуть юридическое предложение с изложением условий предоставления так называемого репарационного кредита Украине.

    «Хотя многие ключевые вопросы, связанные с операцией, еще предстоит согласовать, уже нарастают разногласия по поводу того, следует ли выдвигать условия к кредиту, который будет финансироваться за счет замороженных российских активов. Средства от кредита пойдут как на оборонные нужды, так и на обычную бюджетную поддержку, но точная сумма пока не обсуждается», – пишет Politico.

    Ради поддержки оборонной промышленности и помощи Украине, Франция и, в меньшей степени, Германия и Италия поддерживают использование кредита для закупки европейского оружия для Киева. Впервые эта идея была предложена канцлером Германии Фридрихом Мерцем в статье Financial Times в сентябре.

    «Однако конкурирующий лагерь, в который входят Нидерланды, страны Северной Европы и Балтии, утверждает, что Украина должна иметь свободу действий, чтобы тратить деньги в соответствии со своими потребностями, включая покупку оружия, произведенного американскими компаниями», – отмечает издание.

    Как отметил в интервью Politico премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, было бы неплохо, если бы Украина могла закупать в Европе больше оружия.

    «Но у нас в Европе нет всех тех возможностей и вооружений, которые им нужны. Так что это реальность, что им также должно быть разрешено покупать оружие у США, если это необходимо», – напомнил он.

    При этом Еврокомиссия рассчитывает добиться от лидеров стран ЕС на саммите  одобрения присвоения замороженных в Бельгии суверенных активов России, чтобы ЕК получила мандат на разработку механизма так называемого репарационного кредита Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар исключил конфискацию российских активов для кредита Киеву. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о провале согласования кредита Киеву под активы России. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила о необходимости осторожного подхода к вопросу использования замороженных российских активов.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 10:27
    Премьер Бельгии озвучил условия конфискации активов России в ЕС

    Премьер Бельгии Барт Де Вевер озвучил условия конфискации активов России в ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что страна не поддержит конфискацию российских активов без коллективного распределения рисков между членами Евросоюза.

    Как подчеркнул Де Вевер после прибытия на саммит ЕС в Брюсселе, суверенные активы не конфисковывали даже во время Второй мировой войны, передает ТАСС.

    Де Вевер заявил: «Даже во время Второй мировой войны к замороженным активам никто не прикасался. Я хочу, чтобы риски были полностью распределены, потому что это большой риск. Так что если вы хотите предпринять такой шаг, то нам (странам ЕС) придется сделать это вместе».

    Премьер-министр также отметил, что возможная экспроприация российских активов может привести к усилению позиций России. По его словам, европейские страны должны понимать, что в ответ Россия может забрать деньги их компаний, а дружественные России государства могут последовать этому примеру. В результате, по мнению Де Вевера, такие действия принесут выгоду России, а европейские компании потребуют компенсаций через суды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Европейского центрального банка указала на риски, связанные с использованием замороженных российских активов.

    Бельгия согласилась использовать эти активы при условии предоставления гарантий со стороны Евросоюза.

    Премьер-министр Бельгии вызвал раздражение среди европейских партнеров из-за своей позиции по вопросу российских активов.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 22:10
    Tекст: Вера Басилая

    Послы стран Евросоюза поддержали очередной пакет ограничительных мер в отношении России, решение еще предстоит утвердить на министерском уровне, сообщает Reuters.

    Послы Европейского союза согласовали 19-й пакет санкций в отношении России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на датское председательство в Совете ЕС. Официальное подтверждение этой информации от председательства пока не поступило, передает ТАСС.

    Для того чтобы пакет санкций вступил в силу, его должен утвердить Совет ЕС на уровне министров. Ожидается, что процедура утверждения состоится в ближайшее время.

    Сообщалось, что в 19-й пакет санкций против России вошли торговые ограничения на сумму свыше 40 млрд евро.

    Будапешт пообещал не блокировать новый пакет санкций Евросоюза против России.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава поддержит 19-й пакет санкций ЕС только при выполнении требований Словакии.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 09:51
    ЕС ввел санкции против 100 танкеров и ограничил передвижения российских дипломатов

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз одобрил новый пакет санкций, затронувший более 100 танкеров с российской нефтью, а также ограничил возможность перемещения российских дипломатов по странам союза, сообщило датское председательство в Совете ЕС.

    Евросоюз принял 19-й пакет санкций, в который вошли ограничения против более чем 100 танкеров, перевозящих российскую нефть, и введен запрет на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, передает ТАСС.

    Кроме того, перемещения российских дипломатов [внутри ЕС] будут ограничены территорией страны аккредитации.

    Reuters сообщило, что новый пакет санкций предусматривает поэтапный отказ европейских стран от закупки российского СПГ. Для краткосрочных контрактов установлен переходный период в шесть месяцев. От долгосрочных соглашений страны ЕС начнут отказываться с 1 января 2027 года.

    Власти Евросоюза согласовали новые ограничения, затрагивающие свободу передвижения российских дипломатов на территории объединения.

    Послы Евросоюза ранее завершили согласование 19-го пакета санкций против России.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 09:11
    Tекст: Вера Басилая

    Страны Евросоюза достигли соглашения о введении ограничений на передвижение российских дипломатов по территории сообщества, сообщает Politico.

    Европейский чиновник сообщил Politico, что власти Евросоюза в рамках 19-го пакета санкций согласовали новые меры, которые затронут свободу передвижения российских дипломатов на территории объединения в рамках очередных санкций, передает ТАСС.

    Источник отметил, что еще два месяца назад мало кто верил в возможность достичь такого соглашения. Он подчеркнул, что, хотя главной составляющей нового пакета остаются экономические ограничения, Брюссель считает особенно полезной возможность ввести ограничения на поездки российских дипломатов по странам ЕС.

    Ранее послы Евросоюза завершили согласование 19-го пакета санкций против России.

    До этого Евросоюз согласовал новые правила, по которым российские дипломаты обязаны информировать власти стран Евросоюза о планируемых поездках.

    В Министерстве иностранных дел России назвали подобные ограничения откровенно конфронтационным шагом.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 11:41
    Tекст: Вера Басилая

    В рамках 19-го пакета антироссийских санкций Евросоюз запретил предоставление туристических услуг на территории России и ограничил сотрудничество с компаниями, действующими в особых экономических зонах, сообщил МИД Эстонии.

    В рамках 19-го пакета антироссийских санкций Евросоюз запретил предоставление туристических услуг на территории России и ограничил сотрудничество с компаниями, действующими в особых экономических зонах, передает ТАСС.

    Министерство иностранных дел Эстонии уточнило, что эти меры направлены на сокращение доходов России и предотвращение необязательных поездок европейцев в страну.

    Также введен запрет на транзакции для пяти российских банков на территории стран Евросоюза, а для граждан России ограничено предоставление криптовалютных услуг. Согласно заявлению МИД Эстонии, запрещается участие, создание совместных предприятий, финансирование и заключение новых контрактов с компаниями, работающими в особых экономических и инновационных зонах России.

    В то же время Евросоюз начал подготовку 20-го пакета санкций, который, как отмечается, затронет крупнейшие энергетические компании России и организации из третьих стран, которые, по мнению Евросоюза, способствуют обходу действующих ограничений. В министерстве отметили, что следующим шагом станет расширение санкционного давления на энергетический сектор и международных партнеров Москвы.

    Евросоюз одобрил новый пакет санкций против России, который затронул более 100 танкеров с российской нефтью и ограничил перемещение российских дипломатов по странам союза.

    Европейский союз ввел ограничения против 45 компаний, среди которых 12 фирм из Китая и Гонконга, за помощь России в обходе санкций.

    Новый пакет ЕС распространяется на российские банки и операции с криптовалютами.

    Послы Евросоюза ранее завершили согласование 19-го пакета санкций против России.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 12:39
    Tекст: Вера Басилая

    Совет ЕС включил зарегистрированную в США компанию Aruba Maritime Administration & Offshore в черный список, говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале ЕС».

    В постановлении, опубликованном в «Официальном журнале ЕС», сообщается, что компания Aruba Maritime Administration & Offshore занимается предоставлением несуществующего флага Арубы судам, передает ТАСС

    В документе отмечается, что так называемый ложный флаг Арубы был выдан трем нефтяным танкерам, которые подпадают под действие ограничительных мер Евросоюза. Брюссель считает эти действия нарушением введенных санкций.

    Аруба – небольшой остров в Карибском море, который с 1986 года является самоуправляемым государственным образованием в составе Нидерландов. Остров располагается недалеко от побережья Венесуэлы.

    Европейский союз согласовал новый санкционный пакет, который предусматривает запрет импорта российского сжиженного природного газа с 2027 года и ужесточение ограничений против энергетики.

    Евросоюз одобрил новый пакет санкций, который затронул более 100 танкеров с российской нефтью и ограничил передвижение российских дипломатов по странам ЕС.

    Пекин осудил решение Евросоюза включить китайские компании в новый, 19-й пакет санкций против России.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 14:39
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас, обвинив западных политиков в двойных стандартах и избирательном применении норм права.

    Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова главы внешнеполитической службы Евросоюза Каи Каллас о готовящемся визите президента России Владимира Путина в Будапешт на встречу с главой США Дональдом Трампом. Каллас ранее назвала эту новость «не очень приятной», передает РИА «Новости».

    Захарова заявила: «Что вы говорите, прямо нехорошо? А она говорит не в национальном качестве, она это говорит как человек имеющий не только право, но и обязанность говорить от лица всего ЕС по внешнеполитической проблематике».

    По словам Захаровой, ранее европейские лидеры, в частности президент Франции Эммануэль Макрон, объясняли невозможность ареста некоторых иностранных лидеров во время визита в Венгрию ссылками на иммунитет. Она подчеркнула, что европейцы «сделали все, чтобы оправдать его присутствие», назвав такую позицию лицемерной и манипулирующей нормами права.

    Захарова добавила, что сейчас отношение на Западе изменилось на противоположное: «Теперь то, что было хорошо, стало нехорошо». Она подчеркнула, что подобные заявления разрушают основы западного уклада, а нормы права применяются избирательно, когда это выгодно.

    Напомним, Каллас заявила о негативной реакции Евросоюза на приезд Владимира Путина в Будапешт для переговоров с Дональдом Трампом.

    Позже Трамп сообщил об отмене встречи с Владимиром Путиным, но не исключил, что переговоры могут состояться позднее.

    Эксперты связали решение Трампа с расхождением позиций Москвы и Вашингтона по вопросу завершения украинского конфликта.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 09:04
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Перед ноябрьским саммитом в Берлине страны ЕС столкнулись с серьезными разногласиями по вопросу политики в отношении американских цифровых компаний, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

    Страны Европейского союза не смогли достичь единой позиции по вопросу цифрового суверенитета и взаимодействия с американскими ИТ-компаниями, передает ТАСС.

    Как сообщает Politico со ссылкой на источники, основной раскол возник между Францией и Германией: Париж настаивает на снижении зависимости от американских технологических гигантов и поддержке внутреннего рынка, а Берлин предлагает защищать интересы ЕС без разрыва связей с США.

    По данным издания, подготовка к саммиту проходит хаотично, так как страны не могут выработать компромиссную позицию, а предварительных договоренностей пока нет. Германия при этом не единственная страна, выступающая против полного отказа от сотрудничества: Австрия также считает, что суверенитет не должен означать протекционизм.

    В результате, отсутствие общей линии в ЕС способствует укреплению позиций США, которые продолжают расширять свое влияние на европейском цифровом рынке. Саммит по обсуждению цифрового суверенитета пройдет в ноябре в Берлине, ожидается участие президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны ЕС смирились с доминированием США в технологической сфере. Американские техногиганты предложили превратить Гренландию в «город свободы». Страны ЕС решили создать инфраструктуру безопасной квантовой связи.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 09:34
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководство Евросоюза рассматривает проект масштабной реконструкции штаб-квартиры в Брюсселе, что может обойтись бюджету более чем в 1 млрд евро.

    Евросоюз рассматривает возможность потратить более 1,1 млрд евро на реконструкцию штаб-квартиры Совета ЕС в Брюсселе, передает ТАСС со ссылкой на портал Euractiv.

    Внутренние документы, оказавшиеся в распоряжении портала, указывают, что речь идет о здании Justus Lipsius, находящемся напротив Европейской комиссии.

    Как отмечается в публикации, Justus Lipsius сейчас «относится к категории с наихудшими показателями энергоэффективности». Помимо улучшения энергоэффективности, реконструкция необходима для повышения уровня безопасности здания. В настоящий момент Совет ЕС размещается в трех соседних зданиях в Европейском квартале города.

    Общая стоимость работ оценивается в 803 млн евро, однако при привлечении кредита дополнительные расходы на проценты превысят 300 млн евро, что увеличит итоговую сумму до более чем 1,1 млрд евро. Эти планы анонсированы в период сокращения бюджетных расходов и непростых переговоров по будущему семилетнему бюджету ЕС.

    Согласно плану, ремонтные работы стартуют в 2029 году, а открытие обновленного объекта намечено на 2036 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Афинах начались массовые митинги против увеличения продолжительности рабочего дня до 13 часов. В Германии десятки тысяч человек приняли участие в демонстрациях против экономической политики властей. В Бельгии всеобщая забастовка привела к транспортному коллапсу по всей стране.

    Комментарии (0)
    Золото обвинили в неадекватном поведении

    Золото ведет себя скорее как спекулятивный или мемный актив, нежели как защитный актив в непростые времена, заявил миллиардер-инвестор Билл Гросс. На этой неделе металл показал самое худшее падение за 12 лет. Тогда как многие центробанки, в том числе России и Китая, скупают золото в свои резервы вместо американского госдолга. Что же произошло с драгметаллом и чем это обернется? Подробности

    Фразой о самолете Путина Сикорский оскорбляет Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявление Польши об отсутствии гарантий безопасности для самолета Владимира Путина говорит о готовности Варшавы к совершению терактов. Ранее его польский коллега Радослав Сикорский предупредил, что самолет может быть задержан, если окажется в воздушном пространстве страны. По мнению экспертов, такие угрозы со стороны Варшавы – демонстративное проявление неуважения к Марко Рубио и Дональду Трампу. Подробности

    Ядерный щит России спрячут от слежки натовского ИИ

    Президент Владимир Путин провел тренировку стратегических ядерных сил России. Были произведены пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет воздушного базирования. Учения продемонстрировали надежность систем стратегического сдерживания. Но в следующие десять лет ядерная триада будет обновляться, говорят эксперты, в том числе, чтобы противостоять быстрым средствам разведки на базе искусственного интеллекта. Подробности

    При каких условиях на Украине возможен военный переворот

    На Украине открыто звучат призывы к свержению Зеленского путем военного переворота. Насколько популярны такие идеи в украинском обществе, готовы ли в ВСУ взять власть в свои руки – и при каких условиях мог бы реализоваться подобный сценарий? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как хранить свеклу зимой: частые ошибки и способы в погребе, в холодильнике и в песке

      Правильно заложенный на хранение урожай свеклы – это возможность готовить любимые блюда всю зиму. Этот корнеплод при грамотном подходе может оставаться свежим, сочным и полным витаминов долгие месяцы. Как избежать распространенных ошибок и какие методы хранения считаются самыми эффективными?

    • График выплат пенсий в ноябре 2025 года: когда перечислят деньги, кому поднимут пенсии

      Ноябрь 2025 года принесет россиянам дополнительные выходные, приуроченные к Дню народного единства. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых продлится три дня подряд – со 2 по 4 ноября. При этом суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Такое смещение графика напрямую затрагивает и финансовые вопросы, в том числе сроки перечисления пенсий.

    • Как сохранить яблоки до весны: проверенные методы хранения, сорта и температурный режим

      Сохранение урожая яблок до весны – задача, с которой сталкиваются как опытные садоводы, так и любители фруктов. Правильное хранение позволяет сохранить их вкусовые качества и питательную ценность на несколько месяцев. Длительная лежкость зависит от трех факторов: выбора подходящего сорта, правильной подготовки яблок к закладке и создания оптимальных условий хранения. Какие сорта подходят для зимнего хранения, а также что советуют эксперты для поддержания витаминов и микроэлементов в яблоках?

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

