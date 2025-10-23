Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
ЕС запретил поставки роз и азалий в Россию
ЕС включил розы, азалии и рододендроны в новый пакет санкций
Европейский союз расширил антироссийские санкции, запретив ввоз в Россию ряда декоративных растений, включая розы и азалии, а также другие живые растения, включая черенки и отводки.
Европейский союз запретил поставки в Россию роз, рододендронов и азалий в рамках 19-го пакета антироссийских санкций, передает ТАСС. Данная мера закреплена в постановлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале ЕС».
Согласно документу, теперь под запрет попадают «привитые и непривитые рододендроны и азалии, розы, другие живые растения, включая их черенки и отводки». Помимо этого, европейские чиновники ограничили экспорт листвы, веток деревьев, частей растений и цветов без бутонов, а также трав, мхов и лишайников, которые могут использоваться для создания букетов или в декоративных целях.
Уточняется, что ограничения распространяются на все виды подобных товаров: свежие, высушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или каким-либо образом подготовленные. Новые санкции вступят в силу с 24 октября.
