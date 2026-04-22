  Словакия отказалась поддержать санкции против России до открытия «Дружбы»
    Япония изменила мировой рынок оружия за один день
    Политолог объяснил злость Мелони на Соловьева
    Эксперт оценил планы ЕС «бороться с дезинформацией» в Армении
    Юшков рассказал о последствиях остановки поставок нефти по «Дружбе» в Германию
    Украинский дрон обрушил жилой дом в Сызрани, есть жертвы
    Трамп выдвинул Ирану новый ультиматум
    Белый дом составил список «хороших и плохих» стран НАТО
    Евросоюз подготовил экстренный план спасения от энергокризиса
    Предатель Климов рассказал об опасности побега к ВСУ
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Молюсь о тумане в Донбассе

    Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Глобальную торговлю ждет сухопутная революция

    Всеобщее распространение морской торговли и миф о ее преимуществах – это синоним господства Запада в мировой политике. Активное включение государств в морскую торговлю жестко ставило их на определенное место в глобальной «пищевой цепочке».

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерный клуб начнет расширяться с Ирана

    Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.

    22 апреля 2026, 14:45 • Новости дня

    Посол России предложил Украине переименовать Киев вместо Донбасса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложение украинских переговорщиков переименовать часть Донбасса в «Донниленд» – это всего лишь «стеб» со стороны Украины, заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

    Дипломат отметил, что подобные идеи – не более чем издевки и не заслуживают серьезного внимания, передает «Газета.Ru».

    «Пусть они занимаются переименованием Киева», – заявил Долгов.

    Посол подчеркнул, что Донбасс – территория России, и любые фантазии со стороны украинских политиков не могут изменить этого факта, поскольку название региона закреплено в российской Конституции.

    Долгов указал, что гораздо более серьезной международно-политической проблемой является продолжающаяся поддержка Киева странами Европы. Он напомнил, что это создает долгосрочную угрозу для мира и безопасности.

    Дипломат также обратил внимание на риторику в Брюсселе о «большой войне» с Россией и подчеркнул: Россия никому не угрожает, в том числе Европе. Однако, по его словам, именно европейские страны продолжают создавать угрозы безопасности России, что и следует считать действительно серьезной проблемой.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что стремясь заручиться поддержкой Вашингтона на мирных переговорах, украинская делегация предложила назвать спорный участок размером 80 на 64 километра «Доннилендом», объединив слова «Донбасс» и «Дональд».

    21 апреля 2026, 15:20 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность опыта ветеранов СВО в муниципальном управлении

    Путин указал на пользу программы «Время героев» для муниципального служения

    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ветераны специальной военной операции способны повысить эффективность муниципальных властей, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение».

    Глава государства подчеркнул, что на муниципальный уровень приходят люди с боевым опытом, готовые принимать ответственные решения, передает РИА «Новости».

    Путин, говоря о роли участников специальной военной операции в развитии страны и системы местного самоуправления, подчеркнул значимость их опыта и вовлеченности в общественную работу.

    «Вы хорошо знаете и о федеральной программе «Время героев», и об аналогичных региональных кадровых проектах. Рассчитываю, что благодаря им в местном самоуправлении появится еще больше новых лидеров, настоящих лидеров, которые понимают, чувствуют нужды людей и делают все для того, чтобы эти проблемы были решены», – сказал президент.

    Ранее Путин отмечал стремление ветеранов СВО работать на выборных должностях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 марта исполнилось два года с момента запуска кадровой программы «Время героев», инициированной президентом России для участников СВО. За это время в ней приняли участие 168 человек из числа ветеранов. Среди них – 53 Героя России, 134 кавалера ордена Мужества и 71 обладатель медали «За отвагу». Более 80 участников программы «Время героев» уже получили назначения в органы федеральной и региональной власти, а так же заняли руководящие места в крупных компаниях.

    21 апреля 2026, 19:15 • Новости дня
    Шойгу предупредил о катастрофе при попытке захвата Киевом складов в Приднестровье
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытка Киева захватить склады боеприпасов в приднестровском селе Колбасна может привести к массовым жертвам и экологической катастрофе, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    «Если такие действия будут предприняты, это будет абсолютно безрассудный шаг. Цена его будет высока: многочисленные человеческие жертвы и экологическая катастрофа регионального масштаба», – сказал он в интервью «Комсомольской правде».

    Шойгу напомнил, что склады в Колбасне были заполнены еще в советское время. Он подчеркнул, что уже прошло почти 40 лет, и у большей части боеприпасов истек срок годности.

    Секретарь Совбеза подчеркнул, что использовать, перемещать или даже просто трогать эти боеприпасы сейчас крайне опасно. По его словам, с каждым годом опасность только возрастает.

    Ранее спикер парламента Молдавии потребовал выслать российских военных из Приднестровья.

    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    21 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Каллас заявила о подготовке ЕС 90 тысяч солдат для Киева
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз выступает крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву, обеспечив обучение значительного числа украинских военных, по словам Каи Каллас.

    Евросоюз продолжает играть ведущую роль в оказании военной поддержки Украине, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, передает ТАСС

    Она отметила, что Евросоюз обеспечил подготовку 90 тысяч бойцов для вооруженных формирований Украины.

    «Миссия ЕС уже обеспечила подготовку 90 тысяч военных для Украины», – заявила Каллас.

    Она подчеркнула, что Евросоюз остается главным поставщиком военной помощи Киеву, а программа подготовки военнослужащих реализуется в рамках миссии ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что Европейский союз может стать самым сильным объединением в мире при условии присоединения к нему четырех государств с высоким потенциалом в сфере безопасности.

    Французский политик Флориан Филиппо подверг критике решение властей выделить Киеву 17 млрд евро на фоне экономических трудностей во Франции.

    Руководство Евросоюза отдает предпочтение милитаризации отношений с Россией вместо поиска мирных решений, пытаясь таким образом справиться с внутренними экономическими проблемами.

    21 апреля 2026, 16:44 • Новости дня
    Путин об СВО: Мы знаем, чем все закончится
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия будет последовательно двигаться к поставленным в рамках СВО целям, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями муниципального сообщества. По его словам, эти цели будут достигнуты.

    Глава государства подчеркнул, что основное внимание будет уделено последовательному выполнению всех поставленных целей, передает РИА «Новости».

    «Боевые действия – всегда вещь чрезвычайно сложная, опасная. Мы знаем, чем все закончится. Но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет (в отношении исхода специальной военной операции), а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, и реализовывать те задачи, которые перед нами стоят. Уверен, они будут достигнуты», – сказал президент России.

    Таким образом глава государства прокомментировал прозвучавшее на встрече мнение о том, что «враг уже тоже» не сомневается в победе России. «Там просто думают, как это все оформить», – пояснил президент.

    Ранее Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения. Он подчеркивал, что цели СВО будут достигнуты.

    22 апреля 2026, 08:35 • Новости дня
    Казахстан сообщил о невозможности транзита нефти по «Дружбе» в Германию
    @ Patrick Pleul/DPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Казахстан получил неофициальную информацию о невозможности транспортировки нефти по нефтепроводу «Дружба» в мае, сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

    Аккенженов уточнил: «По неофициальным источникам я эту информацию получил. Официальных заявлений с российской стороны пока не было. На май у нас транзит через Атырау – Самара по направлению нефтепровода «Дружба» и далее на завод в Шведт у нас ноль», передает ТАСС.

    Он отметил, что российская сторона по неофициальным каналам заявила о технической невозможности прокачки казахстанской нефти по «Дружбе». Министр предположил, что это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре.

    В связи с ситуацией Казахстан намерен перераспределить объемы поставок нефти на другие направления.

    Ранее Reuters сообщило, что поставки нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу «Дружба» будут прекращены с 1 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неосведомленности насчет прекращения транзита казахстанской нефти.

    21 апреля 2026, 15:59 • Новости дня
    Путин призвал ускорить восстановление жилья в Дагестане после паводков
    @ Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал не затягивать с оценкой ущерба и принятием решений о восстановлении разрушенного жилья в Дагестане, подчеркнув, что помощь должна быть оказана даже тем жителям, чьи дома были построены с нарушением законодательства.

    В ходе встречи с представителями муниципального сообщества Путин подчеркнул, что важно не замедлять работу и своевременно принимать решения о том, что и в каком объеме должно быть восстановлено, передает РИА «Новости».

    «Очень важно не терять темпа при обследовании пострадавших территории, при обследовании домовладений, не терять темпа и своевременно принимать решения по тому, что и в каком объеме должно быть восстановлено», – сказал он. Надо помочь с восстановлением жилья в Дагестане даже тем, у кого оно было построено без должного оформления, добавил Путин.

    Ранее Путин поручил федеральному правительству и МЧС регулярно докладывать о ходе ликвидации последствий паводков в Дагестане и оказанной помощи пострадавшим.

    Глава государства поблагодарил волонтеров за помощь пострадавшим в Дагестане. Ущерб от паводков в Чечне и Дагестане оценили в 1 млрд рублей.

    21 апреля 2026, 17:38 • Новости дня
    «Африканский корпус» освободил в Мали заложников из России и Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое сотрудников российской геологоразведочной компании, захваченных террористами в июле 2024 года в Нигере, были освобождены в Мали силами «Африканского корпуса», сообщило Минобороны России.

    По информации из канала ведомства в Max, освобожденными оказались гражданин России Олег Грета 1962 года рождения и гражданин Украины Юрий Юров 1970 года рождения. Их удерживала террористическая группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин».

    После успешной операции российские медики из госпиталя «Африканского корпуса» провели первичный осмотр освобожденных. Было установлено, что оба мужчины страдают от многочисленных заболеваний и находятся в состоянии сильного физического истощения. В ближайшее время их доставят в Москву на военно-транспортном самолете для дальнейшего лечения и реабилитации.

    Руководство геологоразведочной компании выразило благодарность военным «Африканского корпуса» и Министерству обороны России за успешное освобождение специалистов.

    В 2024 году россияне освободили захваченных в плен военных Чада.

    21 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Бастрыкин поручил проверить «Вредные советы» Остера
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку цикла стихотворений писателя Григория Остера «Вредные советы» на предмет наличия сомнительных с педагогической точки зрения установок.

    Поручение было дано на заседании Координационного совета СК России, где обсуждались вопросы помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов, передает ТАСС. Отдельное внимание участники уделили содержанию детской литературы.

    Пресс-служба СК отметила, что произведения Остера были приведены как негативный пример. По мнению участников заседания, его книги могут содержать установки, вызывающие вопросы с точки зрения педагогики. На этом основании было решено организовать проверку содержания книг автора.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о важности помощи авторам детской и юношеской литературы.

    21 апреля 2026, 21:36 • Новости дня
    Захарова призвала Нетахьяху не упоминать Холокост в контексте операции в Иране
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления израильского руководства о том, что страна устранила угрозу «ядерного Холокоста» со стороны Ирана, являются неуместными и проявляют неуважение к памяти жертв Второй мировой войны, заявила спикер МИД Мария Захарова, комментируя слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о якобы готовящемся Ираном «новом Холокосте».

    По ее словам, упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в подобном контексте искажают исторические факты и подменяют понятия. «Упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в контексте угрозы Израилю «ядерного Холокоста» со стороны Ирана – это проявление неуважения ко всем жертвам Второй мировой, жертвам геноцида советского народа, жертвам Холокоста, а также воинам Красной армии, освобождавшей лагеря смерти. Потому что это неуместно, потому что подменяет понятия и искажает исторические факты», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат напомнила, что сам Иран в 1943 году объявил войну нацистской Германии, и поинтересовалась: неужели, по логике израильских властей, «первый Холокост» также был делом Ирана. Она подчеркнула, что за геноцид евреев стояли именно нацистская Германия, фашистская Италия и их союзники, включая украинских и прибалтийских коллаборационистов.

    Захарова также обратила внимание на то, что с 2014 года Израиль «не сказал ни слова» киевским властям, которые героизировали палачей еврейского народа, таких как Симон Петлюра и Ярослав Стецько. Она добавила, что, по ее мнению, за спонсированием нацистской партии Гитлера стоял в том числе Банк Англии, а сегодня те же страны поддерживают Киев, где, по словам Захаровой, продолжаются преступления на национальной почве.

    Ранее в Иране назвали число жертв ударов США и Израиля.

    22 апреля 2026, 10:34 • Новости дня
    ВС России ликвидировали десять награжденных Зеленским офицеров ВСУ под Сумами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Десять офицеров 21-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, награжденных Владимиром Зеленским, были уничтожены при ударе по штабу подразделения, сообщили СМИ.

    Удар был нанесен после того, как российские военные с помощью беспилотников отследили перемещения командиров и офицеров, организовавших командный пункт в лесу рядом с населенным пунктом Малая Рыбица в Сумской области, передает Lenta.Ru со ссылкой на Shot.

    В публикации отмечается, что группа офицеров участвовала в операции по вторжению в Курскую область в 2024 году. Российские военные нанесли удар фугасными авиабомбами прямо по командному пункту в момент, когда в штабе проходила ротация личного состава.

    Источник подчеркивает, что среди уничтоженных оказались руководители подразделений, некоторые из них ранее получили государственные награды лично от Владимира Зеленского.

    Ранее Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил украинского боевика Антона Зайцева к 16 годам лишения свободы за вторжение в Курскую область и теракт.

    22 апреля 2026, 06:02 • Новости дня
    Подъезд дома в Сызрани обрушился из-за атаки БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    В жилом доме в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда после атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

    Частичное обрушение подъезда жилого дома в Сызрани Самарской области произошло после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщил в Max Федорищев.

    На месте происшествия продолжают работать поисково-спасательные отряды. Из-под завалов удалось спасти четырех человек, среди которых оказался один ребенок.

    Глава региона сообщил, что к месту происшествия были направлены оперативные службы. По его данным, атаки дронов на регион продолжаются.

    Ранее спасатели извлекли четырех человек из-под завалов рухнувшего подъезда в Сызрани.

    До этого беспилотный летательный аппарат упал рядом с родильным домом в Новокуйбышевске Самарской области.

    21 апреля 2026, 15:27 • Новости дня
    Путин предупредил, что противники России попытаются внести раскол на выборах в Госдуму
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что противники России попытаются воспользоваться любой возможностью для дестабилизации страны во время осенних выборов.

    Он напомнил, что этой осенью состоятся выборы депутатов Государственной Думы, и впервые принять участие в них смогут жители четырех исторических воссоединенных регионов.

    Путин подчеркнул, что голосование пройдет в непростых условиях, а оппоненты будут стремиться посеять раздор в российском обществе. По его словам, все такие попытки будут пресечены, а граждане поддержат политиков, предлагающих конструктивные программы и идеи, демонстрирующих патриотизм и деловые качества.

    «Мы понимаем, что выборы пройдут в непростых условиях, а наши оппоненты, так их назовём, а точнее сказать противники, прежде всего внешние, будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества. Уверен, что все такие попытки будут пресечены, а избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям, патриотам, людям дела», – приводит Кремль слова Путина в Max.

    Ранее Путин подчеркнул, что никакие внешние силы не должны получить шанса повлиять на выборы в России.

    22 апреля 2026, 11:00 • Новости дня
    NYT: Украина предложила переименовать часть Донбасса в честь Трампа
    @ Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Стремясь заручиться поддержкой Вашингтона на мирных переговорах, украинская делегация обсуждает проект создания особой экономической зоны, названной в честь американского лидера, пишет The New York Times.

    Идея создания полуавтономной территории возникла в ходе недавних мирных переговоров, пишет The New York Times.

    Украинские делегаты предложили назвать спорный участок размером 80 на 64 километра «Доннилендом», объединив слова «Донбасс» и «Дональд». Таким образом Киев рассчитывал польстить главе Белого дома и добиться более жесткой позиции США по отношению к Москве.

    «Украина продвигается вперед. Я бы хотел, чтобы они поладили», – заявил глава Белого дома журналистам на прошлой неделе. Американские посредники сейчас отвлечены на конфликт с Ираном, однако диалог по урегулированию продолжается за кулисами.

    Рассматриваемый участок может получить статус свободной экономической зоны по «модели Монако». Один из переговорщиков с Украины даже создал для «Донниленда» зелено-золотой флаг и гимн с помощью нейросети ChatGPT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина отвергла предложение Трампа о создании демилитаризованной экономической зоны в Донбассе.

    Президент США спрогнозировал скорую утрату Киевом оставшихся территорий этого региона. Американский лидер призвал украинские власти ради мира признать весь Донбасс частью России.

    22 апреля 2026, 04:51 • Новости дня
    Российские войска «Искандерами» уничтожили подземные бункеры ВСУ в Славянске

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли удары ракетами «Искандер» по подземной инфраструктуре ВСУ в Славянске, уничтожая укрепления и склады противника, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

    По словам Киселева, российские войска с помощью оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» уничтожают подземную инфраструктуру Вооружённых сил Украины в укреплённом Славянске Донецкой Народной Республики, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что удары по подземным бункерам не являются единичными случаями, а представляют собой часть последовательной тактики.

    «Противник уже давно превратил промышленные зоны и карьеры Славянска и Краматорска в подземные крепости», – отметил Киселев.

    Там, по его словам, оборудованы укрытия для личного состава, склады ракет, а также ремонтные мастерские и укрытия для техники.

    Киселев отметил, что российские удары по этим объектам имеют прицельный характер – «точечная охота за подземными объектами», где каждая ракета поражает конкретную цель. Он также пояснил, что фугасный взрыв боеголовки «Искандера», проникая в грунт, разрушает своды подземных сооружений противника.

    Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал, что передовые подразделения российских войск находятся на удалении 12 км от восточных окраин Славянска, а до Краматорска – 7 км.

    Министерство обороны назвало подземные командные пункты противника основными целями для данных ракетных комплексов.

    21 апреля 2026, 18:30 • Новости дня
    Зеленский заявил о завершении ремонта на нефтепроводе «Дружба»
    Зеленский заявил о завершении ремонта на нефтепроводе «Дружба»
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта на участке нефтепровода «Дружба».

    По его словам, Украина завершила все необходимые работы, и теперь магистраль технически готова к возобновлению прокачки нефти, передает ТАСС.

    «Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода «Дружба». Нефтепровод может возобновить функционирование», – сообщил Зеленский.

    Накануне венгерский министр по делам ЕС Янош Бока сообщил, что транспортировка энергоносителей из России по трубопроводу «Дружба» возобновится Украиной, вероятно, в полдень 21 апреля.

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обратился к Зеленскому с требованием разблокировать транзит российской нефти и отказаться от политики давления на европейские страны.

    В чем уникальность четвертого в истории энергокризиса

    Это самый крупный в истории человечества энергетический кризис, заявили в Международном энергетическом агентстве. В чем его главные особенности в сравнении с тремя предыдущими энергетическими кризисами – в 1973, 1979 и 2022 годах? Подробности

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Япония изменила мировой рынок оружия за один день

    Под руководством первой женщины-премьера в своей истории Япония резко ускорила милитаризацию. Для расширения военных предприятий им разрешили поставлять свою продукцию за рубеж впервые с 1945 года. К сожалению, для России это тоже означает многое. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Япония стала надеждой Украины

      Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации