Посол России Долгов предложил Украине переименовать Киев вместо Донбасса

Tекст: Валерия Городецкая

Дипломат отметил, что подобные идеи – не более чем издевки и не заслуживают серьезного внимания, передает «Газета.Ru».

«Пусть они занимаются переименованием Киева», – заявил Долгов.

Посол подчеркнул, что Донбасс – территория России, и любые фантазии со стороны украинских политиков не могут изменить этого факта, поскольку название региона закреплено в российской Конституции.

Долгов указал, что гораздо более серьезной международно-политической проблемой является продолжающаяся поддержка Киева странами Европы. Он напомнил, что это создает долгосрочную угрозу для мира и безопасности.

Дипломат также обратил внимание на риторику в Брюсселе о «большой войне» с Россией и подчеркнул: Россия никому не угрожает, в том числе Европе. Однако, по его словам, именно европейские страны продолжают создавать угрозы безопасности России, что и следует считать действительно серьезной проблемой.

Ранее газета The New York Times сообщила, что стремясь заручиться поддержкой Вашингтона на мирных переговорах, украинская делегация предложила назвать спорный участок размером 80 на 64 километра «Доннилендом», объединив слова «Донбасс» и «Дональд».