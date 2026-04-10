МИД Ирана обвинил США и Израиль в военном преступлении
США и Израиль совершили военное преступление, атаковав Иран во время переговоров представителей Тегерана и Вашингтона в Женеве, заявило министерство иностранных дел Ирана.
Ведомство подчеркнуло, что «действия США и сионистского режима расцениваются как незаконные боевые операции против народа страны», передает ТАСС.
«Американцы, в то время как шли переговоры в Женеве, во второй раз в ходе дипломатического процесса совершили нападение на Иран, в результате чего верховный лидер страны и группа командиров, высокопоставленных чиновников и невинных граждан Ирана были убиты», – подчеркнули в МИД Ирана.
В заявлении отмечается, что иранские вооруженные силы смогли нанести поражение американским и израильским военным, что вынудило Вашингтон и Тель-Авив изменить свою стратегию на фоне давления со стороны Ирана и поддержки народом. В МИД добавили, что этот ответ стал результатом силы и сплоченности иранской армии и общества.
Ранее Иран обвинил Израиль в совершении военного преступления из-за гибели четырех иранских дипломатов в результате авиаудара по отелю в Бейруте.
Иранские дипломаты в ООН обвинили США в «подстрекательстве к терроризму».