Иран обвинил Израиль в военном преступлении после убийства дипломатов в Бейруте
Иран обвинил Израиль в совершении военного преступления из-за гибели четырех иранских дипломатов в результате авиаудара по отелю в Бейруте.
Соответствующее заявление содержится в письме постоянного представителя Ирана при ООН Амира Саида Иравани, направленном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, передает ТАСС.
«Израильский режим несет всю полноту ответственности за совершение этого военного преступления», – говорится в обращении.
Ранее Израиль разбомбил поликлинику в Бейруте.
Накануне израильские ВВС нанесли удары рядом с трассой аэропорта в пригороде Бейрута.