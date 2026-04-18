В ДТП с автобусом с иностранцами в Забайкалье погибли два человека

Tекст: Вера Басилая

Смертельное ДТП с пассажирским автобусом произошло 18 апреля на 417-м километре трассы А-350 Чита – Забайкальск, по которой автобус перевозил около 40 граждан Китая из Маньчжурии в Читу. По уточненным данным, два человека скончались на месте происшествия, 14 были госпитализированы в центральные районные больницы Борзи и Забайкальска, где им оказывается необходимая медицинская помощь, передает ТАСС.

По данным регионального Минздрава, четверо раненых находятся в тяжелом состоянии, семеро получили травмы средней степени тяжести, троим оказали амбулаторную помощь и отпустили. Троих пострадавших из Борзинской центральной районной больницы доставят в Читу бортом санавиации, еще восемь пациентов будут переведены из Забайкальской ЦРБ в краевую больницу №4 в Краснокаменске.

Министерство по планированию и развитию региона совместно с другими ведомствами направило переводчиков в медицинские учреждения и органы внутренних дел для помощи пассажирам автобуса в установлении обстоятельств происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших тяжкий вред здоровью либо смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Ранее в Забайкалье пассажирский автобус с иностранцами опрокинулся, в результате чего один человек погиб.