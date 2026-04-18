  Силы ПВО уничтожили 46 украинских БПЛА над семью регионами России
    Израиль наказан за безразличие к правилам современной войны
    Эксперт рассказал о последствиях возобновления перекрытия Ираном Ормуза
    Дипломат Долгов: Среди европейских дипломатов стало нормой откровенное хамство
    Захарова отреагировала на искажение истории Киевом пословицей про урода
    Лавров назвал цель операции США в Иране
    МИД заявил о готовности Москвы ответить на сокращение дипприсутствия в ЕС
    Убивший полицейского в Оренбургской области дезертир арестован
    Сергей Лавров рассказал о человеческом жесте Мадлен Олбрайт
    На Украине придумали план действий на случай возвращения России в футбол
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Как эволюционировал Красный космос в доспутниковую эпоху

    Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.

    4 комментария
    Сергей Брилев Сергей Брилев В истории с секретным письмом внука Рауля Кастро что-то не сходится

    Появление новости про письмо от Рауля-внука Трампу ровно под юбилей битвы при Плайя-Хирон, когда в 1961 году гаванские кубинцы разделались с десантом кубинцев майямских, выглядит подозрительно.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке

    Владимир Путин и Дональд Трамп – самые известные на планете лидеры. И возможно даже, они симпатизируют друг другу. Однако между ними нет практически ничего общего – во всяком случае, в стилях управления своими странами.

    14 комментариев
    18 апреля 2026, 17:11 • Новости дня

    МИД заявил о готовности Москвы ответить на сокращение дипприсутствия в ЕС

    Грушко: Россия даст ответ на сокращение дипмиссий в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко назвал действия Евросоюза нарушением Венской конвенции и пообещал ответные меры на сокращение числа дипломатов.

    Грушко заявил, что Москва намерена отреагировать на сокращение российского дипломатического присутствия в Евросоюзе, передает РИА «Новости».

    По его словам, политика Брюсселя по сокращению числа российских дипломатов в странах ЕС трактуется российской стороной как дискриминационная мера.

    Грушко подчеркнул, что такие действия «представляют собой прямое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях». Он добавил, что подобные действия не остаются без должной реакции с нашей стороны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ответные меры на ограничения передвижения российских дипломатов по странам Евросоюза.

    Директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников назвал подобные действия откровенно конфронтационным шагом.

    16 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    Кнутов назвал способы остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    @ CLEMENS BILAN/EPA/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Чтобы остановить масштабные европейские поставки беспилотников, необходимо поражать морские контейнеры, которые везут суда, следующие на Украину, а также выводить из строя железнодорожное полотно, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Минобороны сообщило о резком наращивании производства БПЛА Европой для ВСУ.

    «Сообщение Минобороны о «ползучем превращении» Европы в стратегический тыл Украины следует рассматривать вместе с заявлением Сергея Лаврова о планах стран Запада создать новый военный блок, в котором Киеву будет отведена ведущая роль», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, в складывающейся ситуации России придется действовать более жестко.

    Собеседник указал, что европейские предприятия производят не только дроны и комплектующие к ним, но и компоненты крылатых ракет, в частности «Фламинго» и «Сапсан», которые впоследствии применяются Украиной для ударов по объектам гражданской инфраструктуры России. «Европейцы должны понимать, что они фактически являются соучастниками преступлений, которые совершаются против нашей страны», – акцентировал Кнутов.

    Как считает собеседник, заявление Минобороны стало предупреждением для Европы. «Если оно не подействует, то военно-политическим руководством страны, среди прочего, может быть принято решение о переходе к силовым методам», – осторожно допускает спикер. По его мнению, нарушить производственные цепочки – невоенными методами – непростая задача.

    «Европейцы какие-то детали производят сами, а какие-то – закупают у Китая», – уточнил аналитик. Кнутов предположил, что можно было бы обсудить с Пекином, чтобы такие поставки либо вовсе не осуществлялись, либо предусматривали конструктивные изменения, не позволяющие применять их в военных целях.

    На этом фоне эксперт предлагает еще один способом противодействия передачи Украине дронов – нарушение логистики. «Европейские страны поставляют украинской стороне БПЛА как в собранном, так и в разобранном виде. Последние – это, как правило, аппараты самолетного типа. Их последующая сборка производится зачастую в подвалах жилых домов. Другими словами, противник использует мирных жителей как «живой щит», – уточнил Кнутов.

    Из-за этого, по его мнению, необходимо поражать морские контейнеры, которые везут суда, следующие из европейских портов на Украину, а также выводить из строя железнодорожное полотно. «То есть задача – препятствовать доставке грузов», – добавил собеседник.

    Наконец, чтобы противодействовать уже имеющимся на руках у ВСУ дронам, следует активнее охотиться на операторов беспилотников, а также наносить удары по местам их подготовки. «На сегодняшний день обнаружение дроноводов происходит с помощью визуальных систем, когда мы вычисляем, откуда примерно вылетел БПЛА. В идеале было бы хорошо создать аппаратуру, которая бы позволяла пеленговать местонахождение специалистов, каналы, по которым идет управление», – рассуждает эксперт.

    Кроме того, России следует создать рубеж ПВО от Баренцева до Черного морей. «Это трудоемкая и дорогостоящая работа. Но противник не собирается отказываться от своих целей по нанесению нам ущерба», – заключил Кнутов.

    Ранее российское военное ведомство заявило, что руководство ряда европейских стран решило нарастить производство и поставки Украине беспилотников для ударов по территории России. Соответствующее решение было принято на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ.

    «Существенное увеличение выпуска БПЛА для киевского режима спланировано за счет расширения финансирования расположенных на территории европейских стран «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску ударных беспилотников и их компонентов», – говорится в заявлении Минобороны.

    В Москве действия Европы расценивают как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины.

    В министерстве подчеркнули, что воплощение планов атак по территории России «с применением произведенных Европой якобы «украинских» БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям». «Вместо укрепления безопасности европейских государств, действия европейских правителей все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией», – отметили в пресс-службе Минобороны.

    Ведомство опубликовало адреса и названия филиалов украинских и совместных предприятий, где производят дроны для ВСУ. «Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран», – указало МО.

    По данным российской стороны, беспилотники для ударов по России производят в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге. В Испании компоненты собирают на предприятии в Мадриде, в Италии – на четырех заводах, в том числе в Венеции. Филиалы украинских компаний, производящих дроны, расположены в восьми странах Европы. Комплектующие также поставляют из Германии, Турции, Израиля, Испании, Италии и Чехии.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал перечень заводов в Европе списком потенциальных целей. «Когда удары станут реальностью, зависит от того, что произойдет дальше. Спите спокойно, дорогие партнеры», – написал он в соцсетях.

    Примечательно, что на Украине признают, что беспилотники, применяемые ВСУ, производятся только из иностранных компонентов на импортном оборудовании, а Украина – лишь «пользователь». Об этом в начале апреля заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень экстремистов и террористов).

    Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» страны Европы пообещали выделить 4 млрд долларов на укрепление ПВО и более 1,5 млрд долларов на БПЛА.

    По информации РИА «Новости», в зоне проведения СВО противник использует все больше и больше дронов именно европейского производства. Если раньше поставка снарядов, ракет, боеприпасов и техники была основной статьей расходов на содержание ВСУ иностранными государствами, то теперь европейцы сами производят и присылают дроны-камикадзе, в основном самолетного типа, рассказал источник агентства.

    Сообщается, что предприятия Литвы, Латвии и Эстонии за несколько месяцев отправили украинской армии крупную партию готовых беспилотных аппаратов и комплектующих для их сборки. Так, литовская UAB Tomiksas поставила 5 тыс. компонентов, а UAB Lokmita – 1350 модулей тепловизионных камер для дронов, эстонская Meridein Grupp OU и латвийская ELKO Grupa AS – 3900 готовых аппаратов. Литовские предприятия Remtika UAB и Dialog LT UAB передали 1650 беспилотников и 4 тыс. пропеллеров, а NT Service UAB – 980 систем радиоэлектронной борьбы.

    Тем временем, как сообщил посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник, в период с 6 по 12 апреля жертвами ударов ВСУ стали 29 граждан России. Всего пострадали 199 мирных жителей, ранения получили 170 человек, включая 12 несовершеннолетних, среди погибших есть дети.

    Комментарии (55)
    17 апреля 2026, 13:28 • Новости дня
    Эксперт: Кишинев пошел на провокацию против российских военных

    @ Сергей Кузнецов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    В последние годы ротация в оперативной группе российских войск в Приднестровье сильно затруднена из-за действий Кишинева. Внесение командира ОГРВ и его заместителей в список нежелательных лиц призвано еще сильнее осложнить ситуацию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов.

    «Оперативная группа российских войск (ОГРВ) находится в Приднестровье на основании соглашения 1992 года «о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова», а также ряда других договоров», – напомнил Алексей Мартынов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Он подчеркнул: утверждение спикера парламента Молдавии Игоря Гросу о том, что российские военные там находятся незаконно, не соответствует действительности. «Гросу либо демонстрирует свою некомпетентность, либо умышленно искажает факты», – считает собеседник. По его мнению, заявление чиновника, как и решение Кишинева объявить командование ОГРВ персонами нон грата – «провокация и нарушение всех правовых соглашений».

    Мартынов указал, что в последние годы ротация в оперативной группе сильно затруднена: «в аэропорту Кишинева военных России просто разворачивают». Внесение командира ОГРВ и его заместителей в список нежелательных лиц призваны еще сильнее осложнить ситуацию, полагает эксперт. «Меры скажутся и на членах семей военнослужащих. Фактически они оказываются запертыми в регионе», – добавил он.

    «Решение Кишинева ведет к эскалации. Я не исключаю, что план разработали вовсе не Гросу или Майя Санду, а те силы, которым очень хочется разжечь приднестровский конфликт», – рассуждает политолог. По его мнению, за всем этим могут стоять Британия или Франция. Собеседник напомнил, что Лондон ранее несколько раз делал «подход к снаряду», в том числе в 2022 году, а Париж стоял за массовой фальсификацией на президентских и парламентских выборах в Молдавии.

    «После объявления командования российских войск персонами нон грата возможны провокации физического плана. Однако до вывода группы дело вряд ли дойдет», – допустил спикер. Он напомнил, что ОГРВ занимается обеспечением безопасности и охраной военных складов в селе Колбасна.

    «Срок годности подавляющей части хранящихся на объекте снарядов истек, и они подлежат утилизации. В одно время обсуждался международный проект строительства завода для этих целей. Но он так и не был реализован», – детализировал Мартынов.

    По его словам, причин тому несколько – «начиная от вороватости молдавских властей и заканчивая тем, что не удалось договориться, кто в итоге будет оператором этого процесса». «Другими словами, вопрос вывода Оперативной группы российских войск ставился разными людьми и в разное время. Однако с практической точки зрения это все еще невозможно», – заключил эксперт.

    Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что командование Оперативной группой российских войск (ОГРВ) в Приднестровье было объявлено персонами нон грата. «Подтверждаю, в этом списке несколько человек. Они объявлены нежелательными лицами в Молдавии по простой причине – российская армия нелегально находится на территории Молдавии», – сказал он.

    Гросу добавил, что теперь попытка выезда «на правый берег» грозит российским офицерам депортацией в Россию без права возвращения. По информации молдавских СМИ, среди персон нон грата – командующий ОГРВ Дмитрий Зеленков и три его заместителя: Дмитрий Опалев, Сергей Мащенко и Сергей Ширшов. Въезд на территорию Молдавии также запрещен начальнику штаба Марату Яруллину и Алексею Богомолову, который руководит полевым банком в Тирасполе.

    Напомним, в Приднестровье находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи – миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

    Летом 2025 года Майя Санду распорядилась лишить молдавского гражданства пятерых жителей, служивших в российской группе войск в Приднестровье. Среди них – Эдуард Мокусей 1974 года рождения, Николай Овсов 1986 года рождения, Александр Приходченко 1976 года рождения, Андрей Саблицов 1982 года рождения и Денис Стефанов 1981 года рождения.

    Тогда же президент Молдавии говорила, что Кишинев готов вернуться к переговорам по Приднестровью только при условии вывода Оперативной группы российских войск. «Главный вопрос – как мы сможем избавиться от российской армии мирным путем. Если найдется такое решение, возможно, появится и геополитическое окно возможностей», – отмечала Санду.

    Комментарии (15)
    18 апреля 2026, 14:12 • Видео
    Иран открыл Ормуз. Войне конец?

    Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 19:22 • Новости дня
    Шойгу напомнил Прибалтике о праве России на самооборону на фоне атак дронов
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил Финляндии и странам Прибалтики о праве России на самооборону в связи с ростом атак украинских беспилотников.

    «В последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. В результате страдают мирные люди, наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре», – говорится в комментарии Шойгу для СМИ, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что подобные атаки возможны либо из-за неэффективности западных систем противовоздушной обороны, либо потому, что эти государства сознательно позволяют использовать свое воздушное пространство для ударов по России, фактически становясь соучастниками агрессии против страны.

    Секретарь Совбеза напомнил, что в случае сознательного участия указанных государств Россия может автоматически применять статью 51 Устава ООН, которая предоставляет неотъемлемое право на самооборону в случае вооруженного нападения.

    В марте страны Прибалтики пропустили БПЛА ВСУ для ударов по Петербургу.

    На прошлой неделе литовский МИД опубликовал совместное заявление глав внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии и Эстонии, в котором говорится, что эти страны никогда не разрешали использовать свое воздушное пространство или территорию для атак дронами на объекты в России.

    Комментарии (31)
    17 апреля 2026, 18:22 • Новости дня
    ФАС вынесла предупреждения Wildberries и Ozon

    @ Alexander Legky//Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Крупнейшие российские маркетплейсы уличили в навязывании невыгодных условий для продавцов и введении покупателей в заблуждение.

    Федеральная антимонопольная служба России вынесла официальные предупреждения компаниям Wildberries и Ozon, передает ТАСС. Компании должны устранить выявленные нарушения до 15 мая.

    В ФАС указали, что площадки увеличили сроки перечисления средств продавцам за реализованные товары, что негативно отражается на их финансовом положении. Также отмечается изменение тарифов на логистику и возвраты уже после передачи товаров на склады, а стоимость доставки привязывается к цене продукции, а не к фактическим затратам на услугу. Это, по мнению регулятора, лишает продавцов возможности нормально планировать бизнес.

    Отдельные претензии касаются Ozon, который ввел платную отметку «оригинал» в карточках товаров. В ФАС считают, что такая маркировка может создавать у покупателей впечатление проверки подлинности, хотя фактически речь идет о платной опции без подтверждения качества или происхождения товара.

    Регулятор потребовал изменить условия публичной оферты и прекратить практики, приводящие к дополнительным расходам продавцов и искажению информации для покупателей. В случае невыполнения требований ФАС обещает возбудить антимонопольное дело.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная антимонопольная служба потребовала от маркетплейсов Ozon и Wildberries выровнять условия для российских и иностранных продавцов. Ранее эти компании внесли коррективы в регламенты по рекомендации антимонопольного ведомства. До этого служба выдала предостережение Wildberries из-за требования об обязательном открытии счетов в собственном банке.

    Комментарии (11)
    15 апреля 2026, 19:32 • Новости дня
    В России стартовал эксперимент по внедрению «белых» банкоматов
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эксперимент по внедрению так называемых «белых» банкоматов, где клиенты любых кредитных организаций могут снимать деньги без комиссии, стартовал в России.

    Первыми такие устройства появились в Тамбовской области, передает РИА «Новости». В новых терминалах клиенты любых банков могут снимать наличные и пополнять счет без комиссии

    В январе Минфин предложил ограничить внесение наличных через банкоматы.

    В Росфинмониторинге объяснили, что введение лимита на внесение денежных средств через банкоматы может снизить риск легализации преступных доходов за счет ограничения сомнительных операций.

    Комментарии (2)
    17 апреля 2026, 14:21 • Новости дня
    ЕК отвергла обвинения в пролете украинских дронов через ЕС для атак по России
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия заявила, что не располагает доказательствами использования украинскими беспилотниками для ударов по России воздушного пространства стран Евросоюза, включая Прибалтику и Финляндию.

    Официальный представитель ЕК Анита Хиппер сообщила об этом на брифинге в Брюсселе, отвечая на слова секретаря Совбеза России Сергея Шойгу о возможности применения Россией права на самооборону в ответ на подобные удары, передает ТАСС.

    «Еврокомиссия видела заявления, в которых эти страны ЕС отвергли эти обвинения. Нет никаких доказательств, подтверждающих утверждения России из того, что мы видим», – заявила Хиппер. Она также назвала слова Шойгу «дезинформацией», отметив, что подобные заявления якобы направлены на создание условий для эскалации и региональной нестабильности.

    Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил Финляндии и странам Прибалтики о праве России на самооборону в связи с ростом атак украинских беспилотников.

    В марте страны Прибалтики пропустили БПЛА ВСУ для ударов по Петербургу. После этого литовский МИД опубликовал совместное заявление глав внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии и Эстонии, в котором говорится, что эти страны никогда не разрешали использовать свое воздушное пространство или территорию для атак дронами на объекты в России.

    Комментарии (27)
    17 апреля 2026, 20:22 • Новости дня
    Россия получила право размещать военных в Индии
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Новый договор между Москвой и Дели установил лимиты на совместное размещение кораблей, военных самолетов и личного состава и упростил порядок согласования визитов.

    В рамках действующего соглашения об укреплении военного сотрудничества Россия и Индия могут обмениваться крупными контингентами, передает «Интерфакс». Как отмечается в опубликованном документе: «В рамках настоящего соглашения, если стороны не договорились об ином, на территории государства принимающей стороны и в воздушном пространстве над ней одновременно может находиться не более: пяти военных кораблей государства направляющей стороны; десяти военных воздушных судов государства направляющей стороны; трех тыс. человек личного состава воинских формирований государства».

    Военнослужащие могут направляться за рубеж для проведения совместных учений, оказания гуманитарной помощи и ликвидации последствий катастроф. Для полетов авиации требуется подать дипломатический запрос минимум за 14 дней до использования воздушного пространства и аэродромов. Заход кораблей в порты также строго регламентирован и возможен только после аналогичного предварительного уведомления.

    Командир иностранного судна обязан предупредить местного старшего морского начальника о выходе из порта не позднее чем за сутки до отплытия. Само соглашение рассчитано на пять лет с возможностью автоматического продления на такие же периоды. Это произойдет, если ни одна из сторон не заявит о разрыве договора за полгода до истечения срока.

    Документ подписали в Москве 18 февраля 2025 года, а в декабре его ратифицировал российский парламент. Президент Владимир Путин утвердил закон 15 декабря того же года. Договор, призванный упростить логистику флотов и авиации двух стран, официально вступил в силу 12 января 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Дели 18 февраля 2025 года подписали соглашение о взаимном порядке отправки воинских формирований, военных кораблей и самолетов.

    Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации этого межправительственного соглашения, предусматривающего упрощенный порядок отправки военных, кораблей и самолетов для совместных учений и гуманитарных миссий.

    Россия и Индия договорились о расширении сотрудничества в области совместных военных учений, включая маневры Indra, Avia Indra и Indra Navy.

    Комментарии (4)
    17 апреля 2026, 18:06 • Новости дня
    Российское посольство раскритиковало Бельгию за выдуманную «Нарвскую республику»
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство России отвергло утверждения бельгийского чиновника о якобы признании Москвой «Нарвской народной республики», назвав подобные сообщения искажением фактов и попыткой создать образ внешнего врага.

    В дипмиссии отметили, что подобные заявления – это умышленное искажение фактов и создание мнимого «образа врага», передает РИА «Новости». «Возвращаясь к озвученным домыслам о якобы признании Россией «Нарвской народной республики», вновь подчеркнем, что это не что иное, как намеренное искажение фактов и очередная попытка перевести внимание общественности от собственных проблем к мнимому «образу врага», – заявили в посольстве.

    По информации дипломатов, слова главы штаба Бельгии про Нарву присутствовали только в электронной версии интервью, а в печатный вариант они не вошли. В посольстве предположили, что редакторы спохватились и решили скрыть наиболее одиозные высказывания задним числом.

    Напомним, начальник бельгийской армии Фредерик Вансина заявил о якобы признании Россией несуществующей «Нарвской народной республики» в Эстонии, хотя Москва таких шагов не предпринимала.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, как в Эстонии возникла провокация с появлением «Нарвской народной республики» и как местные СМИ раздули эту историю.

    Комментарии (10)
    17 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    СК начал расследование смерти певца Кунгурова
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти певца Евгения Кунгурова.

    Изначально предполагалось, что артист ушел из жизни добровольно, однако отец певца, Виктор Кунгуров, уверен в противоположном, передает «Коммерсант». О возбуждении дела Виктор Кунгуров узнал из письма прокуратуры, сообщила защита семьи.

    Адвокат отца артиста Евгений Черноусов пояснил, что после проверки следователи Пресненского межрайонного отдела СК возбудили дело по статье о доведении до самоубийства. По мнению семьи погибшего, речь должна идти об убийстве, совершенном группой лиц, однако оспаривать формулировку защитники сейчас не планируют.

    Кроме того, Виктор Кунгуров намерен повторно обратиться с просьбой проверить действия следователя МРСО. По его мнению, тот не выполнил необходимых первоначальных следственных мероприятий сразу после обнаружения тела Евгения Кунгурова, что могло повлиять на ход расследования.

    В 2024 году тело Кунгурова нашли возле дома на Зоологической улице в центре Москвы. Источник в правоохранительных органах отмечал, что, согласно предварительной информации, артист покончил с собой.

    Бывшая жена певца Кунгурова усомнилась в основной версии его гибели.

    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 13:18 • Новости дня
    Эксперт: Европа использует Украину как пусковую площадку для ударов дронами по России

    Эксперт Анпилогов: Европа использует Украину как пусковую площадку для ударов дронами по России

    @ Oliver Langel/imago-images/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Одним из эффективных способов противодействия БПЛА ВСУ является уничтожение дроноводов ударами по учебным центрам и полигонам. Что же касается непосредственным поставок аппаратов из Европы, их пресечение осложняется децентрализацией логистики, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Минобороны России сообщило о росте производства в Европе БПЛА для ВСУ.

    «Бороться с массовым производством БПЛА в Европе нужно дипломатическими методами. Но если они не работают, то, видимо, могут быть использованы и военные решения», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что нормы, принятые на Второй мирной конференции в Гааге в 1907 году, запрещают не вовлеченным в конфликт странам размещать у себя военные производства для воюющей стороны. В противном случае их нейтралитет утрачивается.

    «В этом случае возникает вопрос оценки дипломатических и политических рисков. Военно-политическому руководству предстоит решить, насколько удар по производствам является уместным с точки зрения дальнейшего вовлечения стран в конфликт», – заметил спикер. Он также обратил внимание на то, что список производств БПЛА опубликовал не МИД, а Минобороны. Это, судя по всему, предполагает военное решение задачи.

    Аналитик признал, что Украина за счет работы предприятий, вынесенных в западные страны, уже опережает Россию по количеству применяемых беспилотников. «Производственная база остается неповрежденной, а украинская территория используется исключительно как пусковая площадка для беспрепятственных атак БПЛА по России», – добавил он.

    Анпилогов также указал на трудность задачи по лишению европейских фабрик необходимых комплектующих, поскольку в БПЛА используются не только военные, но и гражданские компоненты. «Одно дело – фабрика, собирающая беспилотники, другое – завод, производящий, например, модули GPS или микроконтроллеры, используемые даже в холодильниках и стиральных машинах. Во втором случае, по сути, речь идет о мирном объекте», – заметил он.

    Нарушить цепочки поставок компонентов БПЛА тоже непросто, поскольку их логистика максимально децентрализована, уточнил спикер. «Это движущиеся объекты, не имеющие фиксированного местоположения. Конечно, было бы удобно уничтожить склад, на котором хранятся тысячи беспилотников. Но их, как правило, доставляют контейнеровозами, где основная часть товара – невоенная», – продолжил эксперт.

    Аналитик также напомнил о важности уничтожения дроноводов. «Наиболее эффективными мне видятся удары по учебным центрам, где концентрируются не только рекруты, но и инструкторы, представляющие для России наибольшую опасность из-за своего опыта. Судя по регулярным заявлениям украинской стороны об уничтожении полигонов с живой силой, ВС России решают эту задачу довольно успешно», – резюмировал собеседник.

    Ранее Минобороны России заявило, что руководство ряда европейских стран решило нарастить производство и поставки Украине беспилотников для ударов по российской территории. Решение было принято на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки бойцов ВСУ.

    Выпуск наращивается за счет расширения финансирования украинских и совместных предприятий в Европе. Ведомство расценивает ситуацию, как «намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению стран в стратегический тыл Украины».

    В министерстве подчеркнули, что происходящее ведет к непредсказуемым последствиям» и потенциальному «втягиванию этих стран в войну с Россией». Ведомство также опубликовало адреса и названия предприятий. «Европейской общественности следует ясно понимать истинные причины угроз их безопасности», – указали в Минобороны.

    По данным России, беспилотники производят в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге. Также компоненты делают в Мадриде и Венеции. Филиалы украинских компаний, производящих дроны, расположены в восьми странах Европы. Комплектующие также поставляют из Германии, Турции, Израиля, Испании, Италии и Чехии.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал перечень заводов в Европе списком потенциальных целей. «Когда удары станут реальностью, зависит от того, что произойдет дальше. Спите спокойно, дорогие партнеры», – написал он в соцсетях.

    Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» страны Европы пообещали выделить 4 млрд долларов на укрепление ПВО и более 1,5 млрд долларов на БПЛА.

    По информации РИА «Новости», в зоне СВО противник использует все больше дронов именно европейского производства. Раньше поставка снарядов, ракет, боеприпасов и техники была основной статьей расходов на содержание ВСУ иностранными государствами. Теперь европейцы сами производят и присылают дроны-камикадзе, в основном самолетного типа.

    Предприятия Литвы, Латвии и Эстонии за несколько месяцев отправили ВСУ крупную партию готовых БПЛА и комплектующих для их сборки. Так, литовская UAB Tomiksas поставила 5 тыс. компонентов, UAB Lokmita – 1350 модулей тепловизионных камер, эстонская Meridein Grupp OU и латвийская ELKO Grupa AS – 3900 готовых аппаратов. Литовские Remtika UAB и Dialog LT UAB передали 1650 беспилотников и 4 тыс. пропеллеров, а NT Service UAB – 980 систем РЭБ.

    Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник сообщал, что в с 6 по 12 апреля жертвами ударов ВСУ стали 29 граждан России. Всего пострадали 199 мирных жителей, ранения получили 170 человек, включая 12 несовершеннолетних, погибли 29 человек, в том числе трое детей.

    Комментарии (43)
    17 апреля 2026, 17:12 • Новости дня
    Бастрыкин потребовал отчет по делу о самоуправстве в подмосковной деревне
    @ Виктор Толочко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил детально доложить о ходе расследования дела о самоуправстве в деревне Шаховская в Московской области.

    Поводом для внимания высшего руководства стал сюжет на федеральном телеканале, который рассказал о сложностях местных жителей с проездом к своим домам из-за установленных платных ворот.

    Как сообщил СК в Max, ворота, препятствующие свободному доступу, были установлены женщиной, управляющей поселком через юридическое лицо. Ведомство отмечает, что проезд оказался закрыт даже для экстренных служб.

    «По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ (самоуправство)», – говорится в сообщении. Бастрыкин потребовал от руководителя областного главка доложить о ходе расследования и проверить доводы, изложенные в телесюжете.

    Контроль за исполнением поручения остается за центральным аппаратом Следственного комитета.

    Ранее юрист рассказала о штрафах за установку камер в доме без согласия соседей.

    Комментарии (2)
    15 апреля 2026, 19:56 • Новости дня
    На Кипре сообщили о подтягивании танков Турции к линии разграничения
    @ Petros Karadjias/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турция перебросила 15 танков к буферной зоне на Кипре, сообщило Кипрское информационное агентство.

    По данным агентства, танки были размещены в районе деревни Пила, где также появился новый флаг самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), передают «Вести». Кроме того, в этот район прибыли несколько десятков полицейских ТРСК в штатском.

    ТРСК признается только Турцией, отмечает издание. Параллельно к Пиле подходит подкрепление со стороны британской военной базы Декелия, а также усилено присутствие миротворцев ООН, сказано в материале.

    Миссия ООН на Кипре ранее заявила в соцсетях, что патрулирует район Пила и держит ситуацию под пристальным наблюдением. Спецпредставитель генсека ООН и глава миротворцев Хасим Диань призвал стороны сохранять спокойствие и сдержанность.

    Напомним, Кипр после конфликта 1974 года разделен «зеленой линией» – буферной зоной под контролем ООН, протяженностью около 180 км, которая разграничивает греческую часть Республики Кипр на юге и самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (признанную только Турцией) на севере.

    В начале марта Северный Кипр заявил о получении партии F-16 из Турции.

    Комментарии (2)
    16 апреля 2026, 20:15 • Новости дня
    Замдиректора МХАТа арестовали по обвинению в растрате средств

    Замдиректора МХАТа Гезерова арестовали по обвинению в растрате средств

    @ Алексей Орлов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Басманный суд Москвы арестовал заместителя генерального директора Московского Художественного академического театра им. М. Горького Артура Гезерова.

    Гезеров обвиняется в растрате, передает ТАСС.

    «Басманный районный суд города Москвы 16 апреля 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гезерова Артура Гезеровича до 8 июня 2026 года», – сообщили агентству в суде.

    В июле прошлого года СМИ сообщили, что СКР возбудил дело о взятке против гендиректора МХАТа Владимира Кехмана.

    Комментарии (3)
    17 апреля 2026, 19:15 • Новости дня
    Агутин удивился схожести людей с орангутанами
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певец Леонид Агутин выразил удивление по поводу схожести людей и орангутанов.

    «Узнал, что орангутан генетически отличается от человека лишь на 3,1 процента. Как, оказывается, мало надо человеку, чтобы превратиться в обезьяну», – написал артист в соцсетях.

    По данным ученых, геномы людей, животных и даже фруктов частично совпадают. Так, к человеку ближе всего по генетическому коду шимпанзе – у людей с ними 96% общих генов. Также у людей 90% ДНК совпадает с абиссинскими кошками, 85% – с мышами, 65% – с мушками дрозофилами и 60% – с бананами.

    Журнал New Scientist писал, что наблюдения за жестоким конфликтом в некогда единой стае диких шимпанзе показали неожиданные параллели с гражданскими войнами в человеческом обществе.

    Леонид Агутин в декабре 2025 года вошел в число самых высокооплачиваемых артистов на новогодних корпоративах.

    Комментарии (17)
    15 апреля 2026, 20:04 • Новости дня
    Губернатор Дрозденко прокомментировал перебои с интернетом в Ленобласти
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поднял тему сбоев в работе интернета в регионе, посоветовав гражданам оценивать временные технические неполадки с учетом общих приоритетов национальной безопасности. Об этом он заявил во время отчета перед депутатами областного Заксобрания.

    В своем выступлении Дрозденко напрямую обратился к тем, кто жалуется на нестабильный доступ в сеть: «Хочется сказать тем, кто спрашивает про стабильный интернет: «А что ты сделал для Победы, чтобы появился стабильный интернет?», передает РИА Новости.

    Ранее, отвечая на вопросы жителей во время прямой линии, он уже подчеркивал: решения такого уровня принимаются на федеральном уровне и связаны с обеспечением стабильности в стране. По словам губернатора, подобные меры – вынужденная необходимость в текущих условиях, и гражданам стоит проявить понимание.

    В последние месяцы жители Петербурга и области жаловались на сбои в работе мобильного интернета.

    Комментарии (17)
    Лавров: Зеленский продолжит врать о повреждении трубопровода «Дружба»
    ВСУ по ошибке обстреляли свой лагерь с наемниками под Купянском
    Лавров заявил о невоспитанности нового поколения иностранных дипломатов
    Грузинское ТВ отключило трансляцию ЧЕ по дзюдо перед исполнением гимна России
    Лавров напомнил о просьбе Зеленского разрешить жителям Донбасса говорить по-русски
    Президент Польши выронил пакетик со снюсом во время интервью
    Бабушки начали продавать на трассах китайскую клубнику под видом собственной

    Морская блокада приземлила самолеты

    Европейские авиакомпании и аэропорты могут оказаться без авиационного топлива уже в июне, если ситуация с блокировкой Ормузского пролива не разрешится окончательно. Запасов керосина европейцам хватит всего на шесть недель, оценили в МЭА. Первые признаки дефицита уже налицо: авиакомпании отказываются от ряда маршрутов. Азиатские и ближневосточные перевозчики – тоже не в лучшей ситуации. Подробности

    Молдавия решилась на антироссийский выпад в Приднестровье

    Кишинев объявил персонами нон грата нескольких членов командования оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье. Как заявил председатель молдавского парламента Игорь Гросу, основанием послужило «незаконное нахождение военных на территории Молдавии». В экспертной среде ожидают дальнейших провокаций от молдавского руководства в отношении российских миротворцев. Чего добивается Кишинев и какими будут ответные действия России? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Израиль наказан за безразличие к правилам современной войны

    Десятки единиц потерянной бронетехники и полный провал изначально масштабных планов – таким оказался результат начатой полтора месяца назад военной операции Израиля против Ливана. Какие цели ставил перед собой ЦАХАЛ и почему эта одна из лучших в мире военных структур потерпела столь обидное поражение? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    • Китай нашел замену Макрону

      Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    • Папа римский добил политический Запад

      Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

