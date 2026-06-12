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В результате стрельбы в техасском Мидленде погиб человек
В результате стрельбы в техасском Мидленде один человек погиб и 11 пострадали
Вооруженное нападение в американском городе Мидленд привело к гибели человека, при этом еще 11 местных жителей получили ранения различной степени тяжести.
Трагический инцидент произошел в штате Техас, передает РИА «Новости». Мэр города Мидленд Лори Блонг выступила на специальной пресс-конференции, где раскрыла первые подробности произошедшего.
«На данный момент нам известно об 11 пострадавших. По меньшей мере один погиб на месте», – заявила градоначальница.
При этом глава городской администрации не стала уточнять информацию о статусе подозреваемого. Пока остается неизвестным, удалось ли правоохранительным органам задержать нападавшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая полиция американского города Эдмонд задержала подозреваемого в стрельбе с одним погибшим и 22 пострадавшими.
В конце апреля неизвестный злоумышленник открыл огонь по людям в столице штата Техас.
Месяцем ранее вооруженный ученик ранил учительницу в техасской школе города Булверде.