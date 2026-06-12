В результате стрельбы в техасском Мидленде погиб человек

В результате стрельбы в техасском Мидленде один человек погиб и 11 пострадали

Tекст: Мария Иванова

Трагический инцидент произошел в штате Техас, передает РИА «Новости». Мэр города Мидленд Лори Блонг выступила на специальной пресс-конференции, где раскрыла первые подробности произошедшего.

«На данный момент нам известно об 11 пострадавших. По меньшей мере один погиб на месте», – заявила градоначальница.

При этом глава городской администрации не стала уточнять информацию о статусе подозреваемого. Пока остается неизвестным, удалось ли правоохранительным органам задержать нападавшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая полиция американского города Эдмонд задержала подозреваемого в стрельбе с одним погибшим и 22 пострадавшими.

В конце апреля неизвестный злоумышленник открыл огонь по людям в столице штата Техас.

Месяцем ранее вооруженный ученик ранил учительницу в техасской школе города Булверде.