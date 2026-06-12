Участниками всероссийской акции «Родиной горжусь!» стали более 1,5 млн человек

Tекст: Мария Иванова

Праздничные мероприятия объединили свыше 1,5 млн граждан и 132 тыс. волонтеров, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении. Добровольцы раздали миллион лент триколора на улицах городов, в общественных пространствах, парках, а жители украсили здания десятками тысяч национальных флагов.

Кроме того при поддержке волонтёров и жителей в регионах организовали сбор гуманитарной помощи, которую передадут военнослужащим, ветеранам специальной военной операции и членам их семей.

Во всех регионах страны состоялись массовые автопробеги с флагами России, к которым присоединились более 16,5 тыс. человек.

По всей России артисты, представители общественных организаций, патриотических и спортивных клубов, а также участники спецоперации исполнили коллективный танец «Хоровод единства», символизирующий межнациональное единство страны. Всего прошло более 5 тыс. мероприятий.

«День России – это праздник общей гордости граждан нашей страны с богатой историей, культурой и людьми, которые не словом, а делом подтверждают своё неравнодушие к будущему России В этом году к акции #РодинойГоржусь присоединились более 1,5 млн человек – детей и молодых людей, целые семьи, ветераны спецоперации, участники общественных организаций и объединений, волонтёров. Акция объединила людей, которым небезразлична судьба России, кто своей активной гражданской позицией готов проявлять искреннее уважение и любовь к Родине», – отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Масштабную программу подготовили активисты «Движения Первых», которые украсили более миллиона окон государственными символами. Председатель правления организации Артур Орлов подчеркнул, что подобные проекты помогают молодежи выразить искреннюю любовь к Родине.

«День России – это не просто дата в календаре, а символ единения нашего многонационального государства. В честь праздника «Движение Первых» провело Всероссийскую акцию «Родиной горжусь». Ребята украшали окна домов, участвовали в постановках и в игровой форме выполняли задания по истории, географии и другим дисциплинам. За пять дней мы провели порядка 8 тыс. мероприятий, к которым присоединились около 500 тыс. человек. Уверен, в Год единства народов России особенно важно подчеркнуть, насколько все национальности объединены любовью к стране, стремлением внести свой вклад в процветание и величие нашей Родины», – сказал Герой России, выпускник президентской кадровой программы «Время героев», председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов.

Программа торжеств также включала туристические походы, поэтические вечера и высадку тысяч цветочных клумб.

В Великом Новгороде прошел фестиваль исторической реконструкции эпохи Смутного времени. Фестиваль посвящён событиям Смутного времени и подвигу «Северного ополчения» 1608 года, которое по призыву молодого князя Михаила объединило людей со всего севера Руси – от поморцев до ижорцев.

А в Псковской области открылась новая площадка всероссийского молодежного медиацентра. Открытие прошло во время заезда «Единство» Всероссийского проекта «Истоки.Школа» на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.