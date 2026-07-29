Оскароносный музыкант Глен Хансард погиб в аварии под Дублином

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщает радиостанция Newstalk, Хансард погиб в автокатастрофе в городе Лукан под Дублином, передает РИА «Новости».

В сообщении отмечается: «Глен Хансард скончался в возрасте 56 лет. Певец и автор песен разбился в Лукане около Дублина рано утром».

Хансард был композитором и вокалистом ирландской группы Frames, прославившейся песнями When Your Mind's Made Up, Revelate и Seven Day Mile. В 2008 году он получил премию «Оскар» за лучшую песню к фильму «Однажды» с композицией Falling Slowly.

Участие Хансарда в картине «Группа «Коммитментс»» принесло ему мировую известность и стало важным этапом в его музыкальной карьере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, петербургский композитор Владимир Сапожников и его супруга Лариса Воронцовская погибли в результате ДТП на железнодорожном переезде в Лисьем Носу.

Бразильский исполнитель «дворовой самбы» Zau O Passaro погиб в возрасте 27 лет в ДТП по дороге домой после аншлагового концерта в Баии.