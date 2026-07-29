Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.4 комментария
На блогершу из России завели дело за критику армянского праздника
Следственный комитет Армении начал расследование в отношении блогера Надежды Пирожковой, которая резко высказалась об армянском традиционном обычае обливать людей водой в день Преображения Господня, который отмечали 12 июля.
Представитель ведомства Кима Авдалян отметила, что расследование началось после жалобы, передает РИА «Новости».
«Подано заявление о преступлении, на основании которого в Следственном комитете Армении инициировано уголовное преследование по статье «Публичные высказывания, направленные на разжигание или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды, совершенное с использованием публично демонстрируемых произведений, средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных технологий», – рассказала она.
Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание за подобное правонарушение составляет четыре года лишения свободы. Вардавар является древним торжеством, которое наступает через 14 недель после Пасхи.
В 2024 году СК Армении возбудил уголовное дело из-за осквернения памятника детям блокадного Ленинграда.
В начале июля Хорошевский суд Москвы оштрафовал блогера Арсена Маркаряна за возбуждение ненависти к русским.