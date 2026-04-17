Трамп объявил о сохранении морской блокады Ирана

Tекст: Валерия Городецкая

Глава Белого дома подчеркнул, что блокада будет снята только после полного выполнения сделки между США и Тегераном, передает РИА «Новости».

По словам президента США, процесс реализации соглашения «должен пройти быстро, поскольку большинство его пунктов уже согласованы сторонами».

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на фоне вступившего в силу перемирия в Ливане судоходство через Ормузский пролив вновь будет осуществляться без ограничений на весь срок действия прекращения огня.

Напомним, соглашение о приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном вступило в силу.