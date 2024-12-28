Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.5 комментариев
WP: Байден пожалел о выходе из президентской гонки
Президент США Джо Байден признался в частных беседах, что жалеет о решении не участвовать в президентской гонке 2024 года, считая, что смог бы победить Дональда Трампа, пишет издание The Washington Post (WP).
Как пишет WP, Байден выразил сожаление в частных беседах с приближенными, отмечая, что его президентство не привело к преодолению раскола в обществе, который усилился после прихода Трампа к власти, передает РИА «Новости». Байден надеялся, что демонстрация стабильной работы демократических институтов сможет вернуть доверие избирателей, но его ожидания не оправдались, говорится в материале.
Одной из ключевых проблем стало несоответствие стиля управления Байдена реалиям современной политики, пишет издание. Конгрессмен Джеймс Клайберн, оказавший важную поддержку Байдену в 2020 году, отметил, что его стиль не отвечает требованиям нынешней политической среды. Это мнение разделили и другие демократы, выражая обеспокоенность из-за слабости позиций Байдена.
Защита демократии стала центральной темой кампании Байдена перед выборами 2024 года, несмотря на призывы сосредоточиться на экономических вопросах. Этот выбор вызвал неоднозначные реакции: некоторые оценили его принципиальность, тогда как другие сочли, что он упустил возможность более активного обсуждения насущных проблем.
Важной частью президентства Байдена стали усилия по продвижению демократических ценностей и преодолению угроз авторитаризма, пишет WP. Байден, несмотря на разногласия с Трампом, стремится обеспечить плавную передачу власти. После поражения демократов он провел беседу с Трампом, обсуждая значимые для нового срока вопросы, а также поручил команде предоставить администрации Трампа всю необходимую информацию.
Ранее команды вице-президента Камалы Харрис и президента Джо Байдена обвинили друг друга в неудаче на выборах, указывая на ответственность низких рейтингов одобрения и внутренней конкуренции.
В ноябре Джо Байден подтвердил свое обещание о мирной передаче полномочий Дональду Трампу в январе 2025 года, заявив, что это в интересах американского народа.