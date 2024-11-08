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    «Мне в мирной жизни теперь гораздо легче»
    Политолог назвал два условия для разговора Путина и Трампа
    Стало известно о планах Зеленского наладить контакт с Трампом
    Путин: «Я русский» может сказать любой россиянин
    Путин объявил о готовности к переговорам без «хотелок» Украины
    Путин сообщил о завершении испытаний новых оборонных систем
    Эрдоган: Трамп может быстро прекратить конфликт на Украине
    Орбан заявил о возможном отказе ЕС в помощи Киеву после победы Трампа
    США ослабили санкции против российских банков
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Виктор Пелевин уехал из русской литературы во внутреннюю эмиграцию

    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

    10 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

    23 комментария
    8 ноября 2024, 15:07 • Новости дня

    Советники Харрис и Байдена обвинили друг друга в провале выборов

    Команды Харрис и Байдена обвинили друг друга в провале на выборах из-за низких рейтингов

    Tекст: Денис Тельманов

    Команды вице-президента Камалы Харрис и президента Джо Байдена обвинили друг друга в неудаче на выборах, утверждая, что ответственность лежит на низких рейтингах одобрения и внутренней конкуренции.

    Команды вице-президента США Камалы Харрис и президента Джо Байдена обвинили друг друга в поражении Демократической партии на выборах, передает Axios. Сообщается, что обе стороны сходятся во мнении, что победа Дональда Трампа на выборах связана с ошибками одного из них.

    Представители Харрис утверждают, что ее кампания была «практически безупречна», а в провале виноваты низкие рейтинги одобрения Байдена и его советники. Они также считают, что решение покинуть гонку было принято слишком поздно.

    Советники Байдена в свою очередь обвиняют Харрис, утверждая, что она практически исключила президента из своей кампании, отодвинув его на второй план.

    Дональд Трамп, уже занимавший пост президента после выборов 2016 года, выиграл выборы 5 ноября, став первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после перерыва. Все ведущие СМИ подтвердили его победу.

    Камала Харрис признала поражение, а Джо Байден поздравил Трампа. Коллегия выборщиков проголосует 17 декабря, а 6 января Конгресс утвердит результаты. Инаугурация состоится 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден подтвердил свое обещание о мирной передаче полномочий Дональду Трампу в январе 2025 года. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис проиграла выборы, вступив в гонку при чрезвычайных обстоятельствах, о чем заявил Джо Байден. Вице-президент Камала Харрис, впервые появившись перед сторонниками после поражения, заявила, что необходимо признать результаты голосования.

    8 ноября 2024, 03:38 • Новости дня
    Путин заявил о росте влияния США из-за конфликта на Украине

    Путин отметил, что конфликт на Украине усилил ведущую роль США в мире

    Путин заявил о росте влияния США из-за конфликта на Украине
    @ Mikhail Metzel/ Kremlin Pool/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Конфликт на Украине позволил США укрепить свою ведущую роль, влияя на европейские страны в ущерб их интересам, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

    По словам Путина, европейские страны, входящие в НАТО, совершают действия в интересах США, что наносит ущерб их собственным экономическим интересам, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что в некоторых штатах США энергоносители стоят в несколько раз дешевле, чем в странах Евросоюза. Он отметил, что американская сторона улучшает условия для европейских компаний на своей территории, сознательно снижая налоги, что привлекает бизнес из Европы.

    Российский лидер также добавил, что это затронуло компании, связанные не только с энергетикой, но и с металлургией и автомобильной промышленностью. «Этот конфликт позволил США укрепить свою ведущую роль, поставив страны в полуколониальную зависимость», – заявил Путин.

    Напомним, выступая на площадке клуба «Валдай» Путин заявил об активном сотрудничестве России и КНР в сфере энергетики. Также президент рассказал о сотрудничестве России и Индии в сфере ВТС.

    Коментарии (8)
    7 ноября 2024, 17:12 • Новости дня
    Трамп не раскрыл Зеленскому план завершения конфликта на Украине

    Зеленский заявил, что Трамп не раскрыл план завершения конфликта на Украине

    Трамп не раскрыл Зеленскому план завершения конфликта на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что во время недавнего разговора с победившим на выборах лидером США республиканцем Дональдом Трампом, последний не озвучил свое видение завершения конфликта на Украине.

    В Telegram-канале «Политика страны» говорится, что разговор состоялся накануне саммита Европейского политического сообщества в Будапеште. «Вчера я говорил с президентом Трампом, как и многие из вас. Это был хороший, продуктивный разговор. Конечно, мы еще не можем знать, какими будут его конкретные действия. Но надеемся, что Америка станет сильнее», – сказал Зеленский, выступая на саммите.

    В своем выступлении Зеленский вновь подчеркнул, что мир не может быть достигнут за счет уступки Украиной своих территорий. Он также отметил необходимость увеличения поставок оружия Западом, усиления санкций и передачи Киеву российских активов. Президент Украины считает важным придерживаться формата дипломатии, реализуемого в рамках «саммита мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Wall Street Journal сообщала, что советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине, предлагающий создание демилитаризованной зоны протяженностью 1,3 тыс. км по линии фронта и исключение участия США в миротворческих миссиях, в то время как в Совфеде заявили, что Россия не обязана следовать американским инициативам и навязывание условий неприемлемо, а позже советник Зеленского Дмитрий Литвин опроверг статью WSJ о планах Трампа по созданию демилитаризованной зоны на Украине.

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    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    8 ноября 2024, 12:20 • Новости дня
    Политолог назвал два условия для разговора Путина и Трампа

    Политолог Асафов: Урегулирование конфликта на Украине невозможно без разговора Путина и Трампа

    Политолог назвал два условия для разговора Путина и Трампа
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Москва открыта к диалогу с Вашингтоном. Однако для того, чтобы телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся, должна быть, во-первых, готовность со стороны США, а во-вторых, обсуждаемая повестка, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее Путин поздравил Трампа с победой на выборах и выразил готовность к контактам с Трампом.

    «Валдай» – это площадка высокого уровня, где собираются политологи и международные эксперты. Дискуссионный клуб определяет смыслы и задает контекст обсуждения на перспективу», – считает Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов. На этом фоне он назвал площадку «достаточно уместной для того, чтобы поздравить Дональда Трампа с победой на выборах в США».

    Спикер не исключает, что телефонный разговор Путина и Трампа может произойти в ближайшее время. «Но для этого должна быть, во-первых, готовность со стороны США, Москва открыта к таким переговорам, а во-вторых, обсуждаемая повестка», – уточнил собеседник. Более того, по прогнозам аналитика, «на средней дистанции после середины января» речь может идти не только о звонке, но и о двусторонней встрече.

    Однако, как оговаривается Асафов, «если не наступит каких-то серьезных новых обстоятельств». «Основная повестка возможных переговоров Путина и Трампа будет включать вопросы международной безопасности, договоренностей по конвенциональному и неконвенциональному вооружению, космосу, а также экономике», – полагает спикер.

    Еще одна из ключевых тем для разговора – украинский конфликт. «Этот вопрос достаточно принципиальный для сторон, потому что есть несогласованность позиций. Администрацией Джо Байдена было сделано и сказано многое, это требуется обсудить», – добавил политолог. Он напомнил, что США стали говорить о готовности поддержать решение Зеленского о переговорах. Однако, как считает Асафов, урегулирование украинского конфликта невозможно без разговора Путина и Трампа и до официального вступления республиканца в должность.

    Ранее Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США. «Пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет действительно и на практике», – заявил Путин.

    Он добавил, что не считает зазорным позвонить Трампу самому. «Не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили. Не хотят – ну и не надо», – пояснил свою позицию президент.

    При этом, по данным Time, Владимир Путин отказался сразу поздравить Дональда Трампа с победой на выборах, дав понять, что если США хотят мирного соглашения, обещанного Трампом, то цена для Украины будет особенно высокой, включая контроль над ее территориями.

    В свою очередь Трамп сообщил в интервью NBC, что планирует поговорить с Владимиром Путиным в будущем, чтобы обсудить международные отношения. Напомним, республиканец в речи перед сторонниками после победы на выборах заявил: «Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить». По данным The Wall Street Journal, в качестве одного из вариантов завершения украинского конфликта команда Трампа видит создание демилитаризованной зоны и обязательство Киева не вступать в НАТО как минимум 20 лет.

    Владимир Путин, комментируя эти сообщения, сказал, что на Украине необходимо создать условия для устойчивого урегулирования, а не пытаться предлагать перемирие «на полчаса или полгода». «Мы настроены как раз на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования и чтобы Украина, в конце концов, стала независимым, суверенным государством, а не была бы инструментом в руках третьих стран», – подчеркнул глава государства на «Валдае».

    Путин подтвердил, что Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из сложившихся на земле реалий и достигнутых ранее в Стамбуле договоренностей.

    На этом фоне любопытно, что Госдеп подал Владимиру Зеленскому сигнал начать переговоры. «Если Зеленский решит, что он хочет начать переговоры, мы бы, конечно, поддержали это. Наша политика в течение продолжительного времени состояла в том, что Зеленскому решать, когда время для переговоров», – сказал руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер.

    Однако газета ВЗГЛЯД не исключала, что киевский режим воспримет политические потрясения за океаном как сигнал к новым «контрнаступам» и террористическим атакам по российским тылам.

    На ваш взгляд
    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


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    7 ноября 2024, 16:55 • Новости дня
    СМИ: Многие американцы не знали о снятии Байдена с выборов

    Сервис Google Trends показал, что многие американцы не знали о снятии Байдена с выборов

    СМИ: Многие американцы не знали о снятии Байдена с выборов
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Многие американцы не были в курсе, что Джо Байден снялся с президентских выборов еще летом, как выяснилось из анализа данных Google Trends.

    По информации, которую опубликовал журнал Fortune, выяснилось, что значительная часть американцев не знала о том, что Джо Байден снялся с президентских выборов. Исследование проводилось на основании данных Google Trends, где запрос «Снялся ли Джо Байден» зафиксировал пик популярности на текущей неделе и в день выборов, передает RT в Telegram-канале.

    Эти данные свидетельствуют о том, что несмотря на объявление Байдена о выходе из президентской гонки, сделанное еще летом, многие американцы оставались в неведении. Это неосведомленность привела к значительному интересу в поисковых системах в дни, близкие к выборам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США. Соперница Трампа от демократов Камала Харрис позвонила ему и поздравила с победой.

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    8 ноября 2024, 11:53 • Новости дня
    Премьер Польши отрекся от обвинений в адрес Трампа

    Туск отрекся от заявлений о сотрудничестве Трампа со спецслужбами России

    Премьер Польши отрекся от обвинений в адрес Трампа
    @ IMAGO/ANTONI BYSZEWSKI/FOTONEWS/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер Польши Дональд Туск отрекся от утверждений о связи Трампа с российскими спецслужбами, сообщает портал WPolityce.pl.

    На пресс-конференции журналистка Моника Рютке напомнила Туску о его прежних высказываниях относительно предположительной вербовки Трампа россиянами, передает ТАСС.

    В ответ Туск заявил, что никогда не делал таких предположений. Однако портал отмечает существование видеозаписей, на которых премьер-министр Польши якобы делает подобные заявления, процитированные журналисткой.

    После пресс-конференции Моника Рютке сообщила, что представители канцелярии Туска связались с ней и уведомили о прекращении всякого сотрудничества. Канцелярия премьера при этом опровергла данное обвинение.

    Ранее сообщалось о планах Зеленского наладить контакт с Трампом.

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    8 ноября 2024, 01:59 • Новости дня
    Госдеп заявил о готовности поддержать Зеленского в переговорах с Россией
    Госдеп заявил о готовности поддержать Зеленского в переговорах с Россией
    @ Valerie Plesch/ DPA/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Вашингтон выразил готовность поддержать Владимира Зеленского, если он решит начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув, что это решение должно быть исключительно его выбором.

     «Если президент Зеленский решит, что он хочет начать переговоры, мы бы, конечно, поддержали это. Наша политика в течение продолжительного времени состояла в том, что президенту Зеленскому решать, когда время для переговоров. Ни нам, ни любой другой стране не пристало принуждать его к этому. И мы бы поддержали его в рамках любого процесса, направленного на обеспечение справедливого и долгосрочного мира. Но это в конечном счете его решение, а не наше», – приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

    В ходе брифинга Миллер также отметил, что Дональд Трамп, будучи избранным президентом США, во время предвыборной кампании отмечал, что готов быстро урегулировать конфликт. Однако, по словам Миллера, это решение остается за Украиной и ее руководством.

    Напомним, как заявил президент Владимир Путин, Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из реалий.

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    8 ноября 2024, 12:38 • Новости дня
    США ослабили санкции против российских банков
    США ослабили санкции против российских банков
    @ Jurgen Schwenkenbecher/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министерство финансов США временно разрешило российским банкам проводить энергетические сделки, включая нефть и газ, до 30 апреля, чтобы избежать перебоев с энергоснабжением в зимний период.

    Управление по контролю за иностранными активами Минфина США сняло часть санкций с ряда российских банков,

    Это разрешение касается сделок, связанных с энергетикой, и распространяется на такие банки, как «Открытие», «Зенит», «Санкт-Петербург», Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, «Альфа-банк» и другие. Из-под санкций также вывели подконтрольные структуры этих банков.

    Чиновники пояснили, что речь идет о добыче, переработке, транспортировке и покупке нефти, газа, угля и других энергоносителей. Послабления носят временный характер и будут действовать до 30 апреля. После этой даты ограничения могут быть возвращены или даже ужесточены.

    Аналитики объясняют этот шаг стремлением США избежать перебоев с энергообеспечением в зимний период.

    «Перебои с поставками энергоресурсов повышают цены на них, что ведет к росту цен на продукты и другие товары, вызывая всплеск инфляции», – отметила Ольга Веретенникова из компании «Борселл».

    Некоторые наблюдатели считают, что США ослабили запреты в своих интересах, оставляя Европу под давлением на ужесточение санкций. Это касается и давления на ЕС по вопросам поставок российского титана и палладия, которые являются стратегически важными материалами для европейской промышленности.

    В то же время западные санкции на морские поставки российской нефти признаны неэффективными. Отмечается, что многие западные компании продолжают закупаться российской нефтью дороже установленных ограничений.

    Ранее Кремль заявил, что не ожидает изменений в экономической риторике США.

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    7 ноября 2024, 23:21 • Новости дня
    Трамп допустил возможность разговора с Путиным

    Трамп заявил, что не общался с Путиным после выборов, но допускает возможность разговора

    Трамп допустил возможность разговора с Путиным
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп сообщил в интервью NBC, что пока не общался с Владимиром Путиным, но планирует поговорить с ним в будущем, чтобы обсудить международные отношения.

    Дональд Трамп, недавно избранный президентом США, заявил, что пока не общался с президентом России Владимиром Путиным после своей победы на выборах. Тем не менее он открыто допустил возможность такого разговора в ближайшем будущем. «Я думаю, мы поговорим», – приводит ТАСС слова Трампа.

    Ранее Трамп не раз высказывался о том, что планирует пересмотреть отношения США с Россией после вступления в должность. Он подчеркивал необходимость диалога и возможного сотрудничества в решении глобальных вопросов, что вызвало неоднозначные реакции как в США, так и за их пределами.

    Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока нет ясности, когда и по каким вопросам может состояться разговор между Владимиром Путиным и  Дональдом Трампом. 

    Напомним, накануне президент Путин поздравил Трампа с победой на выборах в США.

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    8 ноября 2024, 11:28 • Новости дня
    Орбан заявил о возможном отказе ЕС в помощи Киеву после победы Трампа
    Орбан заявил о возможном отказе ЕС в помощи Киеву после победы Трампа
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения относительно продолжения финансовой поддержки Украины со стороны ЕС после победы Дональда Трампа на выборах, пишет Bloomberg.

    По данным издания, помощь Евросоюза Украине в размере 50 млрд евро может быть пересмотрена после победы Трампа на выборах в США, пишут «Ведомости».

    Орбан отметил, что западные страны все более устали от выделения средств на украинский кризис.

    «Пакета мер недостаточно для продолжения финансирования Украины, и западные страны устали выделять деньги», – подчеркнул он в ходе встречи с европейскими лидерами в Будапеште

    Премьер добавил, что страны ЕС начали двигаться в направлении, которое позволяет более четко определить их обязательства и цели в отношении Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что победа Трампа на выборах в США закрыла главу в истории, и мир теперь будет меняться быстрее, чем ожидалось.

    Украине не удалось заключить всеобъемлющий договор о безопасности с Венгрией из-за отказа Будапешта поддержать ее вступление в НАТО.

    Украинский президент Владимир Зеленский тем временем настаивает, чтобы замороженные на Западе российские активы были переданы Украине.

    Коментарии (5)
    8 ноября 2024, 10:28 • Новости дня
    Time: Путин ждет первого шага от Трампа для переговоров по Украине
    Time: Путин ждет первого шага от Трампа для переговоров по Украине
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Владимир Путин отказался сразу поздравить Дональда Трампа с победой на выборах, дав понять, что если США хотят мирного соглашения, обещанного Трампом, то цена для Украины будет особенно высокой, включая контроль над ее территориями, пишет американский журнал Time.

    Владимир Путин, по данным Time, занял жесткую позицию в отношении Дональда Трампа после его победы на президентских выборах в США. Кремль дал понять, что поздравления не будет, а для достижения обещанного мирного соглашения Трампу придется потрудиться. Цена за Украину, как дали понять россияне, будет особенно высока. (Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США на следующий день, в четверг, 7 ноября, выступая на пленарной сессии клуба «Валдай» – прим. ВЗГЛЯД.)

    По словам эксперта по российской политике Нины Хрущевой, Кремль требует, чтобы США «ползли на коленях» за сделкой. Путин начинает переговоры с Трампом с позиции силы, в то время как другие европейские лидеры выражают готовность к сотрудничеству. Несмотря на это, Кремль подчеркнул, что условия для прекращения войны на Украине остаются неизменными и известны американской стороне.

    С улучшением ситуации на фронте Путин вновь выдвигает жесткие условия, требуя, например, отступления Украины из оккупированных регионов, пишет Time.

    Трамп выразил готовность рассмотреть требования Путина, утверждая, что санкции должны применяться осторожно, чтобы защитить доллар. Однако его советники и политические союзники, такие как Майк Помпео, предлагают другие подходы, включая ужесточение санкций и помощь Украине в оружейных закупках. Несмотря на разногласия внутри американской политической элиты, Россия не спешит договариваться, ожидая, какую позицию займет новое руководство США. Россия продолжает добиваться медленных, но стабильных успехов на Украине, не испытывая давления на переговоры из-за потерь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия может получать предложения по урегулированию на Украине конфликта, но Кремль не будет отвечать, пока Вашингтон не предложит конкретные пути решения. Россия открыта для налаживания отношений с США, но инициатива должна исходить от Вашингтона, отметил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай». Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из реалий, заявил Путин. В свою очередь Дональд Трамп сообщил в интервью NBC, что пока не общался с Владимиром Путиным, но планирует поговорить с ним в будущем, чтобы обсудить международные отношения.

    На ваш взгляд
    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


    Результаты

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    7 ноября 2024, 18:48 • Новости дня
    Песков опроверг слухи о контактах Путина и Трампа после выборов президента США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    После победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах контактов между ним и президентом России Владимиром Путиным не было, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Нет, это неправда», – ответил Песков на вопрос о том, поздравил ли Путин Трампа с победой, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что контактов с момента избрания Трампа не было. Когда речь зашла о планах на будущие контакты между Путиным и Трампом, Песков отметил, что ему об этом ничего неизвестно.

    Ранее Песков отмечал, что Владимир Путин не планирует поздравлять Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США, однако пояснял, что президент России открыт к диалогу с США. Песков также не исключал возможность общения этих двух политиков до инаугурации Трампа, которая запланирована на 20 января 2025 года.

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    8 ноября 2024, 02:17 • Новости дня
    Трамп объявил о грядущем назначении Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома

    Сьюзан Уайлс стала первой женщиной во главе аппарата Белого дома США

    Tекст: Максим Попов

    Сьюзан Уайлс, советница Дональда Трампа, возглавила аппарат Белого дома, став первой женщиной на этой должности в истории США, говорится в заявлении переходной команды.

     «Сьюзи Уайлс только что помогла мне добиться одной из величайших политических побед в истории Америки, она также была частью моих успешных кампаний 2016 и 2020 годов. Сьюзи сильная, умная, обладает новаторским видением, ей восхищаются и ее уважают. Сьюзи станет первой женщиной, возглавившей аппарат Белого дома в истории Соединенных Штатов», - приводит ТАСС цитату из документа.

    В заявлении подчеркивается, что Уайлс обладает не только политическим опытом, но и новаторским подходом, что делает ее идеальным кандидатом на эту должность. Ее назначение символизирует исторический шаг для администрации, и ее роль будет значительной для дальнейшего развития политики Трампа.

    До этого стало известно, что Трамп исключил назначение своих детей на должности в новой администрации.


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    7 ноября 2024, 19:12 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина налаживать отношения с США

    Песков: Путин открыт к контактам на основе равноправия и уважения

    Песков заявил о готовности Путина налаживать отношения с США
    @ Сергей Ильин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о своей готовности устанавливать, продолжать и расширять контакты с теми, кто готов к сотрудничеству с Россией на равноправной основе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Президент Путин неоднократно говорил, что он готов к установлению, продолжению, расширению контактов со всеми, кто готов это делать с Россией на основе равноправия, уважения друг друга и принятия во внимание интересов и озабоченностей друг друга», – подчеркнул Песков, передает РИА «Новости».

    Песков добавил, что «президент Путин был и остается открытым для таких контактов».

    Ранее Песков не исключил возможности общения Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года.

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    8 ноября 2024, 00:17 • Новости дня
    Путин: Не хотелось бы, чтобы Россия вернулась на путь, которым шла до 2022 года

    Tекст: Максим Попов

    Владимир Путин выразил нежелание возвращаться к ситуации до 2022 года, когда, по его словам, Россия сталкивалась с завуалированной интервенцией, направленной на подчинение ее иностранным интересам.

    «Мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, которым она шла до 2022 года, как я уже говорил в своем выступлении. А это был путь, который был сопряжен с такой скрытой, завуалированной интервенцией в отношении нашей страны, направленной на подчинение ее интересам каких-то других стран, которые еще считали, что они имеют на это право», –приводит ТАСС слова российского лидера, произнесенные на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

    Одновременно с этим, президент подчеркнул, что  старается не портить отношения ни с кем из мировых лидеров.

    «Я стараюсь ничего не портить, только все улучшать. Но сегодняшние условия, они своеобразные очень. И чего там говорить, они накладывают отпечаток на все. У меня и с Макроном были хорошие отношения, сейчас плохие. Я и с Шольцем разговаривал. Но в какой-то момент они решили, что это не нужно. Ну не нужно, значит, не нужно. Я уже говорил. У меня и с Трампом были нормальные отношения. Не знаю, сейчас он хочет, не хочет со мной говорить. Я и с Байденом был в нормальных отношениях. Мы же с ним встречались в Швейцарии, общались по телефону, разговаривали, созванивались, шутили, смеялись», – сказал он.

    До этого Путин раскритиковал политику США в отношении России и Китая и опроверг желание России отказаться от доллара.

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    7 ноября 2024, 22:35 • Новости дня
    Путин назвал Трампа мужественным человеком

    Путин был впечатлен мужеством Трампа во время покушения и поздравил его с избранием президентом США

    Путин назвал Трампа мужественным человеком
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России отметил мужество Дональда Трампа в экстремальных условиях и выразил готовность работать с ним после избрания на пост президента США.

    Президент России Владимир Путин заявил, что его впечатлила реакция Дональда Трампа во время покушения. Как передает ТАСС, Путин отметил, что Трамп проявил себя мужественно и достойно.

    «Он мужественный человек оказался. И дело не только в поднятой руке и в призыве бороться за их общие идеалы», – сказал Путин, выступая на дискуссионой площадке клуба «Валдай». 

    Российский лидер подчеркнул, что в первой президентской итерации Трамп был под давлением, что ограничивало его действия. Путин выразил надежду, что в новом сроке Трампу удастся восстановить отношения с Россией и способствовать завершению украинского кризиса.

    Путин также поздравил Трампа с избранием президентом США и подтвердил готовность работать с ним, как и с любым другим избранным лидером, которого поддержит американский народ. Он добавил, что намерен сотрудничать с Трампом для достижения общих целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах контактов между ним и президентом России Владимиром Путиным не было.

    Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности устанавливать и расширять контакты с теми, кто готов сотрудничать с Россией на равноправной основе.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил возможности общения Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года.

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