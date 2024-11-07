Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.17 комментариев
Байден подтвердил мирную передачу власти Трампу
Байден пообещал мирно передать власть Трампу после победы на выборах
Президент США Джо Байден подтвердил свое обещание о мирной передаче полномочий Дональду Трампу в январе 2025 года, подчеркнув, что это в интересах американского народа.
Это заявление было сделано в среду в Белом доме в ходе обращения к нации. Байден подчеркнул, что американский народ заслуживает упорядоченной передачи власти после прошедших президентских выборов, передает РИА «Новости».
Байден отметил, что он уже заверил избранного президента Трампа в том, что отдаст распоряжение своей администрации работать с командой Трампа для обеспечения мирной передачи полномочий. «Я заверил его, что прикажу всей своей администрации работать с его командой над мирной и упорядоченной передачей власти», – сказал Байден.
В своем выступлении в Розовом саду Белого дома Байден добавил, что инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года, и именно в этот день будет произведена передача президентских полномочий. «20 января у нас будет мирная передача власти», – заявил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Камала Харрис впервые обратилась к сторонникам после поражения на выборах и призвала признать их результаты, заявив, что ранее поздравила избранного президента Дональда Трампа с победой. Харрис подчеркнула, что результат выборов оказался не тем, которого она и ее сторонники желали, но пообещала продолжать борьбу за будущее страны и ее идеалы.
В то же время президент США Джо Байден поддержал Харрис, отметив, что она провела кампанию в сложных условиях и будет продолжать борьбу с решимостью и радостью. Глава аппарата администрации Байдена Джефф Зиентс обсудил с командой Трампа предстоящую передачу власти. Байден намерен присутствовать на инаугурации Трампа.