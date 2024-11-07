Байден подтвердил мирную передачу власти Трампу

Байден пообещал мирно передать власть Трампу после победы на выборах

Tекст: Денис Тельманов

Это заявление было сделано в среду в Белом доме в ходе обращения к нации. Байден подчеркнул, что американский народ заслуживает упорядоченной передачи власти после прошедших президентских выборов, передает РИА «Новости».



Байден отметил, что он уже заверил избранного президента Трампа в том, что отдаст распоряжение своей администрации работать с командой Трампа для обеспечения мирной передачи полномочий. «Я заверил его, что прикажу всей своей администрации работать с его командой над мирной и упорядоченной передачей власти», – сказал Байден.

В своем выступлении в Розовом саду Белого дома Байден добавил, что инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года, и именно в этот день будет произведена передача президентских полномочий. «20 января у нас будет мирная передача власти», – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Камала Харрис впервые обратилась к сторонникам после поражения на выборах и призвала признать их результаты, заявив, что ранее поздравила избранного президента Дональда Трампа с победой. Харрис подчеркнула, что результат выборов оказался не тем, которого она и ее сторонники желали, но пообещала продолжать борьбу за будущее страны и ее идеалы.

В то же время президент США Джо Байден поддержал Харрис, отметив, что она провела кампанию в сложных условиях и будет продолжать борьбу с решимостью и радостью. Глава аппарата администрации Байдена Джефф Зиентс обсудил с командой Трампа предстоящую передачу власти. Байден намерен присутствовать на инаугурации Трампа.

