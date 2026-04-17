Десятидневное перемирие в Ливане официально вступило в силу

Экономика Китая показала уверенный рост вопреки войне на Ближнем Востоке

Tекст: Мария Иванова

По данным правительства КНР, в январе–марте экономика страны выросла на 5% в годовом выражении, превзойдя ожидания аналитиков, передает Associated Press.

По сравнению с предыдущим кварталом ВВП прибавил 1,3%, показав максимальные темпы за год. Промышленное производство в марте увеличилось на 5,7% благодаря высокому спросу на электронику, автомобили и робототехнику.

При этом розничные продажи выросли лишь на 1,7%, отражая слабый внутренний спрос на фоне многолетнего спада на рынке недвижимости. Из-за конфликта вокруг Ирана МВФ понизил прогноз роста китайской экономики на 2026 год до 4,4%.

«Китай, вероятно, сможет пережить краткосрочные сбои, но затяжная война и стабильно высокие цены на энергоносители начнут бить по росту ко второму полугодию», – отметил главный экономист ING Линн Сонг.

Эксперты полагают, что экспорт останется главным драйвером развития страны, однако чрезмерная зависимость от него становится проблемой. Профессор Корнеллского университета Эсвар Прасад пояснил, что затягивание иранского кризиса ударит по мировому росту и снизит способность других экономик поглощать китайские товары. По его словам, сейчас все государства защищают свои рынки, поэтому аппетит к импорту из КНР заметно падает.

В марте китайский экспорт прибавил 2,5%, существенно замедлившись по сравнению с первыми месяцами года. Аналитики считают, что Пекин способен достичь целевого показателя роста ВВП в 4,5–5% за счет государственных инвестиций. Однако без оживления потребительского спроса такие стимулирующие меры лишь усилят скрытое дефляционное давление.

