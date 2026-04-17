  Tasnim: Иран установил три условия для прохода судов через Ормузский пролив
    Молдавия решилась на антироссийский выпад в Приднестровье
    Российское посольство раскритиковало Бельгию за выдуманную «Нарвскую республику»
    Лукашенко предложил США поучиться демократии у Белоруссии
    ФАС выдала предупреждения Wildberries и Ozon
    Тегеран разблокировал Ормузский пролив
    Стоимость нефти Brent опустилась ниже 90 долларов впервые с марта
    Лукашенко: США не смогут ничего сделать с Россией при помощи ракет
    В Госдуме напомнили о выплатах к 9 Мая
    Российские авиакомпании возобновили полеты в Израиль
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке

    Владимир Путин и Дональд Трамп – самые известные на планете лидеры. И возможно даже, они симпатизируют друг другу. Однако между ними нет практически ничего общего – во всяком случае, в стилях управления своими странами.

    Сергей Брилев Сергей Брилев В истории с секретным письмом внука Рауля Кастро что-то не сходится

    Появление новости про письмо от Рауля-внука Трампу ровно под юбилей битвы при Плайя-Хирон, когда в 1961 году гаванские кубинцы разделались с десантом кубинцев майямских, выглядит подозрительно.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Выйдут ли США из НАТО

    НАТО – это не только американское оружие и технологии, это обмен разведданными, интегрированные системы управления, стратегическое и тактическое планирование, эффективная работа всех систем вооружения и слаженность объединенной группировки европейских войск. Всего этого Европа самостоятельно не имеет.

    17 апреля 2026, 20:46 • Новости дня

    В Израиле раскритиковали назначение русскоязычного генерала главой Моссада

    @ Пресс-секретариат Армии обороны Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские специалисты по безопасности выразили недовольство выбором нового руководителя разведки, указав на отсутствие у кандидата профильного опыта работы в спецслужбах.

    Кадровый выбор израильского премьера Биньямина Нетаньяху вызвал серьезные споры в профессиональном сообществе, пишет Lenta.Ru со ссылкой на The Times. Аналитики видят в этом продолжение политики назначения преданных людей на высокие посты. Главная претензия заключается в том, что генерал-майор Роман Гофман ранее работал советником главы правительства по безопасности, однако никогда не служил в разведке.

    «Нетаньяху играет в игры с безопасностью Израиля. Гофман талантливый офицер, но ни один из его талантов не имеет значения на той должности, которую он принимает», – заявил эксперт Йоав Лимор.

    Новый руководитель официально вступит в должность 2 июня. Уроженец Белоруссии переехал в Израиль в 1990 году в возрасте 14 лет и свободно говорит по-русски. Военный сделал впечатляющую карьеру в бронетанковых войсках ЦАХАЛ, где дослужился до командира дивизии.

    Во время нападения боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года офицер лично участвовал в отражении атаки. В ходе перестрелки на границе с сектором Газа он получил тяжелые ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцелярия главы правительства Израиля утвердила Романа Гофмана новым директором разведслужбы Моссад.

    В декабре 2025 года премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о решении назначить этого генерала на высокий пост.

    При этом у уроженца Белоруссии полностью отсутствует опыт разведывательной работы.

    15 апреля 2026, 16:25 • Новости дня
    Иран уничтожил редкий разведывательный БПЛА Triton ВМС США стоимостью 240 млн долларов
    @ U.S. Marine Corps/Cpl. Mitchell Austin

    Иранские средства ПВО уничтожили в районе Персидского залива редкий американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton стоимостью около 240 млн долларов.

    Как сообщает Military Watch Magazine, ВМС США 14 апреля подтвердили потерю аппарата, указав в официальной сводке, что 9 апреля с MQ-4C произошел «инцидент» в регионе Персидского залива, не раскрыв деталей произошедшего. В этот день беспилотник внезапно исчез с публичных сервисов трекинга полетов: сначала он подал аварийный код 7700 и за считаные минуты потерял высоту с примерно 15 км до менее чем трех км. В иранских медиа это событие подали как результат успешного поражения цели силами ПВО Исламской Республики.

    MQ-4C Triton относится к числу самых дорогих и технологически сложных аппаратов в арсенале ВМС США: его стоимость оценивается в 235–250 млн долларов, а всего на вооружении находится лишь около 20 таких машин. По ценности Triton заметно превосходит боевые самолёты, уже потерянные США и их союзниками в регионе, включая истребители F-15E и ударные дроны MQ-9. Более дорогостоящей целью ранее был лишь уничтоженный на земле в Саудовской Аравии самолет ДРЛО E-3 Sentry ВВС США.

    Инцидент с MQ-4C напоминает эпизод 2019 года, когда Корпус стражей Исламской революции сбил над районом Ормузского пролива схожий по конструкции разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk. Тогда иранская сторона заявляла, что аппарат, отключив системы опознавания, нарушил воздушное пространство страны и проигнорировал неоднократные радиопредупреждения. С конца февраля Тегеран отчитывается также о многочисленных перехватах других беспилотников, включая, 17 БПЛА MQ-9 и несколько израильских БПЛА Heron.

    MQ-4C Triton создан на базе платформы Global Hawk и предназначен для морской разведки и дальнего наблюдения. Он способен преодолевать более 13 тыс. км и длительное время находиться в воздухе над океанскими просторами, имея усиленный планер для работы в сложных погодных условиях. Бортовой комплекс включает РЛС AN/ZPY-3 с активной фазированной решеткой для кругового обзора морской поверхности, оптико-электронные и инфракрасные системы, а также средства радиоразведки. Данные с него в режиме реального времени передаются по спутниковым каналам другим воздушным, морским и наземным носителям в рамках единой сети.

    Triton особенно активно используется США в Индо-тихоокеанском регионе, однако его живучесть в условиях насыщенной ПВО уже не раз ставилась под сомнение.

    Ранее Иран приступил к расчистке завалов, заблокировавших входы в подземные ракетные базы, и насыпал груды земли на взлетную полосу аэродрома вблизи Исфахана, препятствуя его использованию США.

    15 апреля 2026, 11:12 • Новости дня
    Глава разведки Израиля назвал условие победы над Ираном

    @ REUTERS/Amir Cohen

    Tекст: Мария Иванова

    Израильская разведка считает свою миссию незаконченной до тех пор, пока в Тегеране не сменится правящий режим, несмотря на нанесенный ему серьезный удар, заявил глава израильской разведывательной службы «Моссад» Давид Барнеа.

    Глава «Моссада» Давид Барнеа заявил, что военная кампания против Ирана нанесла серьезный ущерб руководству страны, однако миссия завершится только после смены режима в Тегеране, передает The New York Times.

    «Мы не думали, что эта миссия будет завершена сразу после окончания боевых действий. Скорее, мы планировали – и готовились – к тому, что наша кампания продолжится и найдет отражение после ударов по Тегерану», – отметил руководитель израильской спецслужбы.

    Барнеа выступил на церемонии, посвященной Дню памяти жертв Холокоста. В своей речи он ответил на критику внутри страны по поводу того, что Израиль не достиг поставленных целей, так как структура власти в Иране сохранилась.

    Ранее СМИ сообщали, что глава разведки предлагал американской администрации план быстрого внутреннего восстания в Иране. Однако американские чиновники отнеслись к этой идее скептически. Барнеа также добавил, что 45-дневная военная кампания была вынужденной мерой, в ходе которой удалось нанести беспрецедентный удар по иранскому руководству и нейтрализовать ракеты, угрожавшие Израилю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о продолжении войны с Ираном.

    Изначально израильское руководство рассчитывало спровоцировать массовые беспорядки для свержения местной власти. Глава спецслужбы «Моссад» Дэвид Барнеа представил этот план американской администрации.

    17 апреля 2026, 12:48 • Видео
    Китай нашел замену Макрону

    Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    16 апреля 2026, 10:06 • Новости дня
    «Хезболла» остановила крупное наступление армии Израиля на юге Ливана

    Ливанское движение «Хезболла» отразило наступление израильских войск у границы

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные формирования ливанского движения заявили, что успешно отбили попытку прорыва границы, уничтожив несколько танков и бронетранспортеров наступающих сил противника.

    Представители шиитской организации заявили о срыве масштабной операции израильских военных в районе пограничного населенного пункта Кантара, передает РИА «Новости». В ходе боестолкновений защитники рубежей ликвидировали несколько единиц тяжелой техники.

    «Бойцы исламского сопротивления отразили попытку израильского подразделения продвинуться со стороны населенного пункта Тайби в направлении района Аль-Хаззан в поселении Кантара», – подчеркивается в официальном сообщении.

    Отмечается, что по наступающим силам наносились удары управляемыми ракетами, в результате чего сгорели четыре танка и два бронетранспортера.

    Кроме того, ливанская сторона осуществила ракетные обстрелы северных территорий Израиля, включая поселения Кирьят-Шмона и Маргалиот. Накануне руководство движения выразило готовность к прекращению огня, если противник будет строго соблюдать договоренности. Однако военно-политический кабинет Израиля после четырехчасового совещания так и не принял решения о перемирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные формирования «Хезболлы» атаковали приграничные населенные пункты Израиля.

    Ливанское движение ранее сообщило о столкновениях с израильскими войсками в приграничном городе Хиям.

    Бойцы шиитской организации уничтожили два израильских танка Merkava.

    15 апреля 2026, 21:44 • Новости дня
    Росавиация разрешила рейсы из России в Израиль
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Росавиация разрешила российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Израиль только в дневное и вечернее время.

    С 16 апреля по 15 мая вылеты из российских аэропортов в Израиль возможны с 7.00 до 1.00 по московскому времени, сообщается в канале ведомства в Max. На ночное время – с часа ночи до семи утра – полеты запрещены.

    В ведомстве уточнили, что ограничения введены с учетом рекомендаций Минтранса и МИД России.

    Авиакомпаниям рекомендовано самостоятельно оценивать риски перед выполнением рейсов, используя, в том числе, рекомендации Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

    В марте Росавиация продлила ограничения на полеты в Иран и Израиль до 17 апреля.

    Вице-премьер Виталий Савельев отмечал, что решение о возобновлении авиасообщения с Ближним Востоком будет приниматься только после нормализации обстановки и оценки рисков для пассажиров.

    Ранее иностранные авиакомпании не возобновили полеты в Израиль после перемирия.

    17 апреля 2026, 00:17 • Новости дня
    Десятидневное перемирие в Ливане официально вступило в силу
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Начало действовать соглашение о приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном, сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

    По информации «Галей ЦАХАЛ», «после нескольких часов непрерывных обстрелов севера Израиля временное прекращение огня в Ливане официально вступило в силу», передает ТАСС.

    Самолеты израильских ВВС нанесли удары по 11 населенным пунктам на юге Ливана за десять минут до вступления в силу режима прекращения огня, передает РИА «Новости» со ссылкой на ливанский телеканал Al-Mayadeen.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США заявили о договоренности Израиля и Ливана начать десятидневное перемирие. Президент Ливана Джозеф Аун назвал прекращение огня отправной точкой для прямых переговоров между странами.

    17 апреля 2026, 02:18 • Новости дня
    Израильская артиллерия обстреляла Ливан после начала перемирия

    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Несмотря на вступление в силу режима прекращения огня, израильские военные нанесли интенсивные удары по двум населенным пунктам на юге Ливана, передает ливанское национальное агентство NNA.

    Артиллерия армии Израиля открыла интенсивный огонь по ливанской территории спустя полчаса после начала действия перемирия, передает РИА «Новости» со ссылкой на NNA.

    Указывается, что «артиллерия израильской армии продолжает обстреливать населенные пункты Хиям и Дебин», при этом происходит «прочесывание района с применением стрелкового оружия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, соглашение о десятидневной приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном официально вступило в силу. Ранее США заявили о достижении соответствующей договоренности по прекращению огня.

    15 апреля 2026, 20:44 • Новости дня
    Песков сообщил о регулярных контактах Путина с лидерами Ирана и Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддерживает постоянный контакт с лидерами Ирана, Израиля и стран Персидского залива, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин находится в постоянном диалоге с руководителями государств этого региона, включая президента Ирана Масуда Пезешкиана и представителей Израиля, передает РИА «Новости».

    «Президент Путин находится в постоянном контакте и диалоге с лидерами (государств) Персидского залива, с президентом Ирана (Масудом Пезешкианом), с израильтянами», – сказал он в интервью India Today.

    В воскресенье Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили обстановку на Ближнем Востоке, отметив важность дальнейших усилий по политико-дипломатическому урегулированию конфликта в регионе.

    Ранее российский лидер выразил надежду на скорое завершение конфликта на Ближнем Востоке.

    15 апреля 2026, 14:26 • Новости дня
    «Хезболла» обстреляла ракетами северные территории Израиля

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные формирования «Хезболлы» атаковали приграничные населенные пункты и позиции Армии обороны Израиля, применив зенитные комплексы против авиации, заявили в организации.

    Шиитское движение нанесло удары по Кирьят-Шмоне и Мисгав-Аму, указали в «Хезболле», передает РИА «Новости».

    Кроме того, атакам подверглись места скопления живой силы и техники израильских войск в приграничной зоне. Отмечается, что бойцы попытались сбить самолет ВВС Израиля с помощью ракеты класса «земля – воздух».

    В ответ израильская армия продолжила масштабную кампанию на юге Ливана. За минувшие 24 часа военные поразили 200 объектов инфраструктуры противника, включая 20 ракетных установок, пишет ТАСС.

    Очередной виток эскалации начался 2 марта после атак на Иран. С 16 марта израильские силы проводят наземную операцию на ливанской территории, а группировка возобновила обстрелы после массированных ударов по Ливану.

    В начале апреля израильская авиация за 10 минут поразила 100 командных пунктов ливанского движения. В ответ бойцы «Хезболлы» подвергли ракетному обстрелу поселения Метула и Кирьят-Шмона на севере Израиля.

    15 апреля 2026, 21:52 • Новости дня
    «Хезболла» согласилась на перемирие при условии соблюдения договора Израилем

    Tекст: Ольга Иванова

    Движение «Хезболла» согласилось на прекращение огня при взаимном соблюдении обязательств Израилем.

    Ливанская организация готова остановить боевые действия, если израильская сторона также будет придерживаться перемирия, передает РИА «Новости». Об этом сообщил заместитель главы политического совета движения Махмуд Комати в эфире телеканала Al-Jadeed.

    «Мы согласились на прекращение огня, но не допустим возвращения сценария 2024 года, когда одна сторона соблюдала этот режим, а вторая в лице Израиля пренебрегала своими обязательствами», – подчеркнул представитель руководства партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер «Хезболлы» Наим Касем назвал три главных условия прекращения ливанского конфликта.

    Соединенные Штаты пообещали Ливану помощь в восстановлении экономики после заключения мирного соглашения.

    Арабские СМИ анонсировали объявление перемирия между Ливаном и Израилем 11 апреля.

    14 апреля 2026, 22:35 • Новости дня
    США пообещали Ливану помощь в восстановлении при сделке с Израилем

    Tекст: Катерина Туманова

    Первое крупное взаимодействие на высоком уровне между правительствами Израиля и Ливана состоялось 14 апреля впервые с 1993 года, участники провели продуктивное обсуждение шагов, направленных на начало прямых переговоров между Израилем и Ливаном, сообщил Госдепартамент США.

    Соединенные Штаты выразили надежду, что переговоры выйдут за рамки соглашения 2024 года и приведут к заключению всеобъемлющего мирного соглашения, сказано в документе по итогам переговоров.

    «США выразили свою поддержку праву Израиля на самооборону от продолжающихся нападений «Хезболлы». США подтвердили, что любое соглашение о прекращении боевых действий должно быть достигнуто между правительствами двух стран при посредничестве Соединенных Штатов, а не каким-либо отдельным путем. США подчеркнули, что эти переговоры потенциально могут оказать значительную помощь в восстановлении экономики Ливана и расширить инвестиционные возможности для обеих стран», – отмечено по итогам переговоров.

    Кроме того, Израиль заявил о своей поддержке разоружения всех негосударственных террористических групп и ликвидации террористической инфраструктуры в Ливане, заявив о приверженности сотрудничеству с правительством Ливана для достижения цели по обеспечению безопасности народов обеих стран.

    Израиль готов к прямым переговорам для решения всех нерешенных вопросов и достижения прочного мира, который укрепит безопасность, стабильность и процветание в регионе.

    При этом Ливан подтвердил необходимость объявления о полном прекращении боевых действий от ноября 2024 года, подчеркнув принципы территориальной целостности и полного государственного суверенитета. Там отметили, что стране необходимо смягчить острый гуманитарный кризис, который продолжается до сих пор в результате конфликта.

    «Все стороны согласились начать прямые переговоры во взаимосогласованное время и в согласованном месте», – завершается итоговый документ после трехсторонних переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер «Хезболлы» назвал три условия окончания конфликта с Израилем. Канцлер ФРГ Мерц призвал Израиль начать переговоры с Ливаном. «Хезболла» отразила наступление Израиля на ливанский город Бинт-Джбейль.

    16 апреля 2026, 01:58 • Новости дня
    Financial Times сообщила о возможности скорого перемирия Израиля и Ливана

    Tекст: Антон Антонов

    Боевые действия на ливанской территории могут завершиться на этой неделе после взятия израильской армией под контроль приграничного города Бинт-Джбейль, пишет Financial Times.

    Возможное соглашение о прекращении огня предполагает остановку израильских ударов, однако вывод войск с территории Ливана не планируется. Длительность перемирия будет зависеть от договоренностей между США и Ираном, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    При этом, по данным Ynet, заседание кабинета безопасности Израиля, продолжавшееся около четырех часов, завершилось без принятия окончательного решения по прекращению огня в Ливане. «На данном этапе мы не продвинулись в сторону прекращения огня», – заявил источник израильского издания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение «Хезболла» одобрило возможное перемирие при условии соблюдения договора израильской стороной. Ранее ливанские силы отразили попытку штурма израильскими военными южного города Бинт-Джбейль. По информации израильского гостелерадио Kan, власти Израиля под давлением США согласились на проведение мирных переговоров.

    17 апреля 2026, 06:30 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о намерении Израиля контролировать буферную зону в Ливане
    @ Jinipix/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильская армия сохранит под контролем десятикилометровую полосу безопасности на юге Ливана, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху в обращении к нации подчеркнул намерение сохранить военное присутствие Израиля на ливанской территории. По его словам, это необходимо для защиты северных израильских поселений от возможных вторжений и противотанковых обстрелов со стороны боевиков, передает РИА «Новости».

    «Мы остаемся в Ливане в усиленной полосе безопасности. Это не пять точек, которые были ранее. Это полоса безопасности, которая начинается от моря и продолжается до горы Дов и подступов к Хермону, до границы с Сирией. Это полоса безопасности глубиной десять километров, которая намного прочнее, мощнее и надежнее, чем то, что у нас было раньше. Мы там находимся, и мы не собираемся уходить», – заявил глава израильского правительства.

    Нетаньяху также отметил, что при согласии на перемирие Израиль категорически отверг требования «Хезболлы». Шиитское движение настаивало на полном выводе израильских войск до международной границы и прекращении огня по формуле «тишина в обмен на тишину». Лидер еврейского государства подчеркнул, что ни одно из этих условий выполнено не будет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта Нетаньяху распорядился расширить зону оккупации на юге Ливана. Позже глава правительства посетил израильские военные позиции на ливанской территории. Президент Ливана Джозеф Аун отметил, что прекращение огня с Израилем рассматривается как отправная точка для начала прямых переговоров между странами.

    СМИ сообщили, что несмотря на вступление в силу режима прекращения огня, израильские военные нанесли интенсивные удары по двум населенным пунктам на юге Ливана.

    16 апреля 2026, 20:52 • Новости дня
    Трамп: Израиль и Ливан договорились начать десятидневное перемирие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль и Ливан договорились о прекращении огня, заявил президент США Дональд Трамп.

    По его словам, это решение было достигнуто после телефонных переговоров с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает ТАСС.

    «Два лидера согласились с тем, что ради достижения мира между их странами они официально начнут 10-дневное прекращение огня в 17.00 (00.00 мск 17 апреля) по времени Восточного побережья США», – написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social.

    Ранее власти Ливана опровергли переговоры с Израилем.

    Газета Financial Times сообщала о возможности скорого перемирия Израиля и Ливана.

    Движение «Хезболла» одобрило возможное перемирие при условии соблюдения договора израильской стороной.

    16 апреля 2026, 14:14 • Новости дня
    Полиция Лондона задержала подозреваемых в попытке поджога синагоги

    Tекст: Денис Тельманов

    Мужчина и женщина были задержаны после попытки поджога синагоги на севере Лондона, что квалифицируется как антисемитское преступление.

    Двое подозреваемых задержаны полицией Великобритании по подозрению в попытке поджога синагоги в районе Финчли, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что 47-летняя женщина и 46-летний мужчина были задержаны в пригороде Лондона, Уотфорде. Инцидент рассматривается правоохранителями как преступление, совершенное на почве ненависти и антисемитизма.

    В официальном пресс-релизе полиции говорится: «В связи с попыткой поджога синагоги в Финчли задержаны два человека».

    По данным ведомства, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое подозреваемых, одетых в темную одежду и балаклавы, проникли на территорию синагоги после полуночи 15 апреля.

    Они установили две стеклянные бутылки возле окон здания, после чего бросили кирпич в синагогу.

    Одна из бутылок, предположительно наполненная бензином, была разбита кирпичом. Однако возгорания не произошло, после чего злоумышленники покинули место происшествия. Никто не пострадал, здание синагоги также не получило повреждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лондоне задержали двух человек после поджога четырех машин скорой помощи еврейской волонтерской организации у синагоги в районе Голдерс-грин на севере города.

    Неизвестные подожгли четыре автомобиля волонтерской израильской организации в Лондоне, и взрывной волной выбило окна в близлежащих домах.

    Поздно вечером у здания организации «Христиане за Израиль» в Нейкерке на востоке Нидерландов прогремел взрыв.

    16 апреля 2026, 06:57 • Новости дня
    США объявили о переговорах лидеров Израиля и Ливана

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры Израиля и Ливана проведут переговоры в четверг, сообщила администрация США.

    Отмечается, что лидеры этих стран не разговаривали уже около 34 лет, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что власти Израиля под давлением США согласились на проведение переговоров с Ливаном. Движение «Хезболла» одобрило прекращение огня при взаимном соблюдении обязательств.

    Боевые действия на ливанской территории могут завершиться на этой неделе после взятия израильской армией под контроль приграничного города Бинт-Джбейль, пишет Financial Times.

    Стармер: Лондон и Париж возглавят военную миссию в Ормузском проливе
    Трамп объявил о сохранении морской блокады Ирана
    Качиньский извинился за слова о зажаренной Мадьяром собаке
    ЕК отвергла обвинения в пролете украинских дронов через ЕС для атак по России
    Украинский беспилотник застрял на вышке связи в Херсонской области
    Бастрыкин потребовал отчет по делу о самоуправстве в подмосковной деревне
    Агутин удивился схожести людей с орангутанами

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Западу для войн нового типа понадобилась Украина

    Запад обсуждает создание нового военного альянса, в который войдет Украина. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Киев, который многие годы безуспешно пытается вступить в ЕС и НАТО, рад такой возможности. Какая миссия будет возложена в этом альянсе на США, Европу и Украину и какие риски для Москвы несет создание такого блока? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Варшава научит Будапешт интригам против Брюсселя

    Победителю венгерских выборов Петеру Мадьяру остро нужны деньги Евросоюза, заблокированные в свое время для Венгрии. Однако Мадьяр намерен прежде всего искать союзников не в Брюсселе, а в Варшаве. Именно польский премьер Дональд Туск может поделиться с Мадьяром опытом того, как можно манипулировать руководством Евросоюза. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Китай нашел замену Макрону

      Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    • Папа римский добил политический Запад

      Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

