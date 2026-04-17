В Израиле раскритиковали назначение русскоязычного генерала главой Моссада

Эксперты раскритиковали назначение русскоязычного генерала главой израильского Моссада
Израильские специалисты по безопасности выразили недовольство выбором нового руководителя разведки, указав на отсутствие у кандидата профильного опыта работы в спецслужбах.
Кадровый выбор израильского премьера Биньямина Нетаньяху вызвал серьезные споры в профессиональном сообществе, пишет Lenta.Ru со ссылкой на The Times. Аналитики видят в этом продолжение политики назначения преданных людей на высокие посты. Главная претензия заключается в том, что генерал-майор Роман Гофман ранее работал советником главы правительства по безопасности, однако никогда не служил в разведке.
«Нетаньяху играет в игры с безопасностью Израиля. Гофман талантливый офицер, но ни один из его талантов не имеет значения на той должности, которую он принимает», – заявил эксперт Йоав Лимор.
Новый руководитель официально вступит в должность 2 июня. Уроженец Белоруссии переехал в Израиль в 1990 году в возрасте 14 лет и свободно говорит по-русски. Военный сделал впечатляющую карьеру в бронетанковых войсках ЦАХАЛ, где дослужился до командира дивизии.
Во время нападения боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года офицер лично участвовал в отражении атаки. В ходе перестрелки на границе с сектором Газа он получил тяжелые ранения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канцелярия главы правительства Израиля утвердила Романа Гофмана новым директором разведслужбы Моссад.
В декабре 2025 года премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о решении назначить этого генерала на высокий пост.
При этом у уроженца Белоруссии полностью отсутствует опыт разведывательной работы.