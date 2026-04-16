Морской путь через Ормузский пролив, связывающий между собой Ближний Восток, Индию и Китай – важнейшие культурно-экономические зоны планеты, издавна являлся практически безальтернативным. По нему ходил сказочный Синдбад-мореход, но Трамп пройти сможет вряд ли.
Трамп: Израиль и Ливан договорились начать десятидневное перемирие
Израиль и Ливан договорились о прекращении огня, заявил президент США Дональд Трамп.
По его словам, это решение было достигнуто после телефонных переговоров с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает ТАСС.
«Два лидера согласились с тем, что ради достижения мира между их странами они официально начнут 10-дневное прекращение огня в 17.00 (00.00 мск 17 апреля) по времени восточного побережья США», – написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social.
Ранее власти Ливана опровергли переговоры с Израилем.
Газета Financial Times сообщала о возможности скорого перемирия Израиля и Ливана.
Движение «Хезболла» одобрило возможное перемирие при условии соблюдения договора израильской стороной.