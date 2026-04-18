Массовая драка в Ингушетии закончилась перестрелкой и госпитализацией человека
Ночной конфликт двух групп мужчин в ингушском селении Гази-Юрт перерос в вооруженную стычку с госпитализацией одного пострадавшего.
Инцидент с применением огнестрельного оружия зафиксирован правоохранительными органами региона, передает ТАСС. По данным представителей ведомства, ссора вспыхнула между местными жителями в ночное время.
«Ночью в селении Гази-Юрт произошла драка, переросшая в перестрелку. Подрались две группы мужчин, один из участников потасовки произвел выстрелы в воздух, его оппонент же начал стрелять в противника. По предварительным данным, причиной произошедшего является давний конфликт», – сообщил собеседник агентства.
В результате инцидента пострадал один человек. Мужчина получил огнестрельные ранения и был оперативно доставлен в больницу, где врачам удалось спасти его жизнь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года двое жителей Ингушетии попали в реанимацию после перестрелки у рынка в селе Экажево. Ранее неизвестные застрелили 35-летнего мужчину в этом же населенном пункте.