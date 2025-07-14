Потомки нацистов смотрят на нас глазами не только своих предков, но и глазами наших «политбеженцев», «нетвойняшек», иноагентов, внушающих ненависть к нам не меньше, чем геббельсовская пропаганда.0 комментариев
В Ингушетии двое мужчин оказались в реанимации после перестрелки
В городе Назрань в Ингушетии два местных жителя получили огнестрельные ранения, инцидент произошел после конфликта у рынка на окраине села Экажево, сообщили в региональном МВД.
Инцидент произошел около 21.30 мск у рынка «Магас» на окраине села Экажево, уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».
В результате конфликта, переросшего в драку, двое 42-летних мужчин произвели друг в друга выстрелы из оружия неустановленного образца.
Оба участника происшествия получили несколько огнестрельных ранений и были госпитализированы в реанимационное отделение республиканской клинической больницы.
Ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Сотрудники уголовного розыска, ППС и следственно-оперативной группы продолжают работу на месте происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года в Ингушетии вводили режим КТО на четырех улицах из-за появления шестерых боевиков. Позже все боевики были ликвидированы. Выяснилось, что они являлись приверженцами террористической организации «Исламское государство*» (запрещена в России).
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ