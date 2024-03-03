НАК: Ликвидированные в Ингушетии боевики оказались приверженцами ИГ

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении говорится, что в результате проведенной оперативным штабом НАК в Республике Ингушетия контртеррористической операции нейтрализованы шестеро бандитов, заблокированные в одном из многоквартирных домов города Карабулака, передает ТАСС.

Отмечается, что их личности установлены, по предварительным данным, они были приверженцами ИГ, а также они были причастны к ряду преступлений террористической направленности, в том числе нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года. В НАК подчеркнули, что трое из них, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске, пишет РИА «Новости».

По данным НАК, в Ингушетии в ходе проведения органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий в одном из жилых зданий в Карабулаке была обнаружена и спецназом ФСБ заблокирована группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности,

По информации ведомства, ночью в ходе перестрелки в доме начался пожар, преступники попытались переместиться на другой этаж. Пожар в настоящее время потушен, а попытки прорыва бандитов из блокированного дома были пресечены.

В воскресенье сообщалось, что в Карабулаке в Ингушетии идут мероприятия по нейтрализации боевиков.

2 марта в Ингушетии ввели режим КТО в границах четырех улиц Карабулака – Осканова, Рабочей, Набережной и Джабагиева.

Напомним, Национальный антитеррористический комитет сообщил, что блокированные в ингушском Карабулаке боевики собирались совершить теракты.