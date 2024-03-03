Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.16 комментариев
В Карабулаке в Ингушетии продолжились мероприятия по нейтрализации боевиков
Источник: В Карабулаке в Ингушетии идут активные мероприятия по нейтрализации боевиков
В Карабулак в Ингушетии идут мероприятия по нейтрализации боевиков, введенный вечером субботу режим КТО продолжает действовать, сообщил источник в силовых структурах региона.
Как сообщил источник РИА «Новости», продолжает действовать режим КТО в Карабулаке, идут активные мероприятия по нейтрализации боевиков.
Ранее сообщалось, что режим КТО действует в границах четырех улиц Карабулака – Осканова, Рабочей, Набережной и Джабагиева.
Напомним, Национальный антитеррористический комитет сообщил, что блокированные в ингушском Карабулаке боевики собирались совершить теракты.