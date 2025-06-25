ФАС вынесла предупреждение Wildberries из-за обязательных счетов в банке

Tекст: Дарья Григоренко

Компания с 30 июня 2025 года требует от продавцов открывать счета в «Вайлдбериз банке» для регистрации новых аккаунтов и дальнейшей работы на платформе, передает РИА «Новости».

В случае невыполнения этого условия продавцы могут лишиться доступа к личным кабинетам, уточняется в сообщении ведомства. ФАС считает, что такие действия могут нарушать закон о защите конкуренции.

«При обнаружении признаков дальнейшего противоправного поведения маркетплейса служба примет меры антимонопольного реагирования», – отметили в ведомстве.

Ранее ФАС обязала маркетплейсы Ozon и Wildberries до конца февраля 2025 года обеспечить прозрачный механизм участия продавцов в скидочных акциях, чтобы сделать процесс более прогнозируемым.