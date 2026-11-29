На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.4 комментария
Государственный долг Украины достиг 235 млрд долларов
Госдолг Украины к концу ноября увеличился до 235 млрд долларов
Государственный долг Украины к концу ноября достиг порядка 235 млрд долларов, а к концу 2027 года показатель может превысить 290 млрд долларов, следует из анализа данных Минфина страны.
К концу 2026 года украинский Минфин ожидает рост госдолга примерно до 240 млрд долларов, а к концу 2027 года – до уровня не менее 290 млрд долларов. В результате на каждого гражданина страны будет приходиться 8,5 тыс. долларов задолженности в этом году и около 10,4 тыс. долларов в следующем, передает ТАСС.
Расчетные цифры ведомства могут оказаться ниже реальных объемов необходимых заимствований. Киев уже просит у Евросоюза дополнительные 27 млрд долларов на военные расходы, а на следующий год Украине потребуется еще 70 млрд долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, задолженность украинских граждан по микрокредитам достигла 797,4 млн долларов. Размер выплат Киева в адрес Международного валютного фонда на будущий год превысил 2 млрд долларов. МВФ оценил остаточный дефицит финансирования Украины в 2027 году в 34 млрд долларов.