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Марочко раскрыл, чего боятся оставшиеся в Славянске и Краматорске жители
Оставшиеся в Славянске и Краматорске жители боятся боевиков ВСУ
Мирные жители, остающиеся в Славянске и Краматорске, больше опасаются не обстрелов, а мобильных групп украинских военнослужащих, заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«Те люди, кто еще остается в данной агломерации, постоянно вынуждены бояться не обстрелов, а вот как раз тех мобильных групп украинских боевиков, которые шныряют по городу и кошмарят население», – сообщил эксперт ТАСС.
По его словам, в городах установлен комендантский час, и у местных жителей остается около пяти часов в сутки на покупку продуктов и предметов первой необходимости.
Марочко подчеркнул, что гражданским лицам становится все труднее обеспечивать себя всем необходимым.
Ранее эксперт отмечал, что гуманитарная обстановка в городах, контролируемых ВСУ, ежедневно ухудшается, и большая часть населения уже покинула их. Российские силовые структуры также информировали о том, что украинские военные ломают дверные замки и незаконно проникают в квартиры жителей Славянска.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил об отъезде большей части населения из подконтрольных украинским войскам Славянска и Краматорска из-за ухудшения гуманитарной обстановки. ВСУ перебросили под Славянск новобранцев и иностранных наемников.
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