Оставшиеся в Славянске и Краматорске жители боятся боевиков ВСУ

Tекст: Катерина Туманова

«Те люди, кто еще остается в данной агломерации, постоянно вынуждены бояться не обстрелов, а вот как раз тех мобильных групп украинских боевиков, которые шныряют по городу и кошмарят население», – сообщил эксперт ТАСС.

По его словам, в городах установлен комендантский час, и у местных жителей остается около пяти часов в сутки на покупку продуктов и предметов первой необходимости.

Марочко подчеркнул, что гражданским лицам становится все труднее обеспечивать себя всем необходимым.

Ранее эксперт отмечал, что гуманитарная обстановка в городах, контролируемых ВСУ, ежедневно ухудшается, и большая часть населения уже покинула их. Российские силовые структуры также информировали о том, что украинские военные ломают дверные замки и незаконно проникают в квартиры жителей Славянска.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил об отъезде большей части населения из подконтрольных украинским войскам Славянска и Краматорска из-за ухудшения гуманитарной обстановки. ВСУ перебросили под Славянск новобранцев и иностранных наемников.

Сотрудники украинских ТЦК задерживали жителей Константиновки при попытках эвакуироваться в тыл.