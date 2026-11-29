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Эндокринолог Казачкова предупредила об опасности тофу при опухолях
Эндокринолог Казачкова запретила есть тофу при некоторых опухолях
Врач-эндокринолог Екатерина Казачкова заявила, что тофу является сбалансированным продуктом с богатым аминокислотным составом, однако он противопоказан при гормонозависимых опухолях.
Тофу отличается низкой калорийностью и содержит до 10 граммов белка на 100 граммов продукта, а также минералы, кальций и фитоэстрогены, полезные для женщин в период менопаузы, передает радио Sputnik.
«Если у человека есть гормонозависимые опухоли, то тофу нельзя, потому что там есть эстрогены», – предупредила Казачкова.
Врач добавила, что тофу не может стать полноценной заменой мясу из-за отсутствия в растительном белке витамина В12. Этот элемент критически важен для кроветворения, и его дефицит часто приводит к анемии у вегетарианцев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, врач-эндокринолог Казачкова сообщила об опасности употребления просроченных биологически активных добавок, а также назвала сухость кожи и частые болезни признаками нехватки витамина Е.
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