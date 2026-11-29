Эндокринолог Казачкова запретила есть тофу при некоторых опухолях

Tекст: Катерина Туманова

Тофу отличается низкой калорийностью и содержит до 10 граммов белка на 100 граммов продукта, а также минералы, кальций и фитоэстрогены, полезные для женщин в период менопаузы, передает радио Sputnik.

«Если у человека есть гормонозависимые опухоли, то тофу нельзя, потому что там есть эстрогены», – предупредила Казачкова.

Врач добавила, что тофу не может стать полноценной заменой мясу из-за отсутствия в растительном белке витамина В12. Этот элемент критически важен для кроветворения, и его дефицит часто приводит к анемии у вегетарианцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, врач-эндокринолог Казачкова сообщила об опасности употребления просроченных биологически активных добавок, а также назвала сухость кожи и частые болезни признаками нехватки витамина Е.

Эндокринолог и диетолог Павел Баранов сообщил о связи избыточной окружности талии с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.