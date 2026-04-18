Лавров заявил о попытках Европы гарантиями безопасности сохранить киевский режим

Tекст: Вера Басилая

По словам Лаврова, Европа, предоставляя Украине гарантии безопасности, стремится сохранить киевский режим и усилить угрозы в адрес России, передает РИА «Новости».

Лавров заявил, что Европа вслед за Владимиром Зеленским видит в таких гарантиях два ключевых аспекта: сохранение самого режима в Киеве и его поддержка для продолжения наращивания физических, материальных и военных угроз России. Лавров отметил это в ходе специальной сессии Анталийского дипломатического форума.

Глава МИД подчеркнул, что обсуждая «гарантии безопасности», власти Украины фактически требуют от Запада финансирования своей армии численностью 800 тыс. человек. При этом, по его словам, Великобритания и Франция выступают за отправку международных военных миссий на украинскую территорию.

В российском Министерстве иностранных дел ранее заявляли, что любое размещение войск стран НАТО на Украине Россия считает абсолютно неприемлемым и расценивает как фактор резкой эскалации. Подобные предложения, прозвучавшие в Британии и других государствах Европы, в ведомстве расценили как прямое подстрекательство к продолжению конфликта.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что европейские страны, поддерживающие Киев, могут вскоре потерять энтузиазм и превратиться в так называемую «коалицию отжелавших».

Также Лавров заявил, что вопрос возобновления переговоров по Украине сейчас не в приоритете, но Россия не отказывается от встреч и положительно оценивает возможность их возобновления в Стамбуле.

Лавров назвал абсолютно неприемлемым сохранение милитаризованной Украины.