  ВС России поразили используемую ВСУ энергетическую и транспортную инфраструктуру
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Израиль наказан за безразличие к правилам современной войны
    Эксперт рассказал о последствиях возобновления перекрытия Ираном Ормуза
    Лавров высмеял название коалиции союзников Киева
    Захарова отреагировала на искажение истории Киевом пословицей про урода
    Иран вернул военный контроль над Ормузским проливом
    Лавров назвал цель операции США в Иране
    Убивший полицейского в Оренбургской области дезертир арестован
    Сергей Лавров рассказал о человеческом жесте Мадлен Олбрайт
    На Украине придумали план действий на случай возвращения России в футбол
    Мнения
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Как эволюционировал Красный космос в доспутниковую эпоху

    Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.

    2 комментария
    Сергей Брилев Сергей Брилев В истории с секретным письмом внука Рауля Кастро что-то не сходится

    Появление новости про письмо от Рауля-внука Трампу ровно под юбилей битвы при Плайя-Хирон, когда в 1961 году гаванские кубинцы разделались с десантом кубинцев майямских, выглядит подозрительно.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке

    Владимир Путин и Дональд Трамп – самые известные на планете лидеры. И возможно даже, они симпатизируют друг другу. Однако между ними нет практически ничего общего – во всяком случае, в стилях управления своими странами.

    14 комментариев
    18 апреля 2026, 15:24 • Новости дня

    Лавров заявил о попытках Европы сохранить режим в Киеве

    Лавров заявил о попытках Европы гарантиями безопасности сохранить киевский режим

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что европейские гарантии безопасности Украине нацелены на сохранение киевского режима и увеличение угроз для России.

    По словам Лаврова, Европа, предоставляя Украине гарантии безопасности, стремится сохранить киевский режим и усилить угрозы в адрес России, передает РИА «Новости».

    Лавров заявил, что Европа вслед за Владимиром Зеленским видит в таких гарантиях два ключевых аспекта: сохранение самого режима в Киеве и его поддержка для продолжения наращивания физических, материальных и военных угроз России. Лавров отметил это в ходе специальной сессии Анталийского дипломатического форума.

    Глава МИД подчеркнул, что обсуждая «гарантии безопасности», власти Украины фактически требуют от Запада финансирования своей армии численностью 800 тыс. человек. При этом, по его словам, Великобритания и Франция выступают за отправку международных военных миссий на украинскую территорию.

    В российском Министерстве иностранных дел ранее заявляли, что любое размещение войск стран НАТО на Украине Россия считает абсолютно неприемлемым и расценивает как фактор резкой эскалации. Подобные предложения, прозвучавшие в Британии и других государствах Европы, в ведомстве расценили как прямое подстрекательство к продолжению конфликта.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что европейские страны, поддерживающие Киев, могут вскоре потерять энтузиазм и превратиться в так называемую «коалицию отжелавших».

    Также Лавров заявил, что вопрос возобновления переговоров по Украине сейчас не в приоритете, но Россия не отказывается от встреч и положительно оценивает возможность их возобновления в Стамбуле.

    Лавров назвал абсолютно неприемлемым сохранение милитаризованной Украины.

    17 апреля 2026, 22:18 • Новости дня
    Зеленский угрожает руководству Белоруссии судьбой Мадуро

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В приграничных районах Белоруссии якобы ведется подготовка артиллерийских позиций и строительство дорог в направлении украинской территории, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил о «подозрительной активности» в приграничной зоне Белоруссии со ссылкой на данные украинской разведки, пишет «Газета.Ru».

    «Россия еще раз будет пытаться втянуть в конфликт белорусское государство», – заявил украинский лидер.

    Зеленский также добавил, что поручил по соответствующим каналам предупредить руководство Белоруссии о готовности украинской стороны защищать свою территорию.

    По его мнению, похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро должны стать «предостережением» для белорусских властей от возможных ошибок.

    В феврале советник офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что в Киеве одобрили возможность нанесения ударов по территории Белоруссии.

    Напомним, в ночь на 3 января 2026 года США провели спецоперацию «Абсолютная решимость» на территории Венесуэлы, в ходе которой элитный спецназ Delta Force захватил президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес в их резиденции в Каракасе. По данным СМИ, штурм занял считанные минуты, после чего Мадуро задержали, вывезли вертолетом на десантный корабль ВМС США USS Iwo Jima и затем доставили в США для последующего суда по обвинениям в наркотерроризме.

    Комментарии (15)
    17 апреля 2026, 18:06 • Новости дня
    Российское посольство раскритиковало Бельгию за выдуманную «Нарвскую республику»
    Российское посольство раскритиковало Бельгию за выдуманную «Нарвскую республику»
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство России отвергло утверждения бельгийского чиновника о якобы признании Москвой «Нарвской народной республики», назвав подобные сообщения искажением фактов и попыткой создать образ внешнего врага.

    В дипмиссии отметили, что подобные заявления – это умышленное искажение фактов и создание мнимого «образа врага», передает РИА «Новости». «Возвращаясь к озвученным домыслам о якобы признании Россией «Нарвской народной республики», вновь подчеркнем, что это не что иное, как намеренное искажение фактов и очередная попытка перевести внимание общественности от собственных проблем к мнимому «образу врага», – заявили в посольстве.

    По информации дипломатов, слова главы штаба Бельгии про Нарву присутствовали только в электронной версии интервью, а в печатный вариант они не вошли. В посольстве предположили, что редакторы спохватились и решили скрыть наиболее одиозные высказывания задним числом.

    Напомним, начальник бельгийской армии Фредерик Вансина заявил о якобы признании Россией несуществующей «Нарвской народной республики» в Эстонии, хотя Москва таких шагов не предпринимала.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, как в Эстонии возникла провокация с появлением «Нарвской народной республики» и как местные СМИ раздули эту историю.

    Комментарии (10)
    18 апреля 2026, 14:12 • Видео
    Иран открыл Ормуз. Войне конец?

    Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 06:44 • Новости дня
    На Украине придумали план действий на случай возвращения России в футбол
    На Украине придумали план действий на случай возвращения России в футбол
    @ Mysyakin Alexander/FC Spartak-Moscow/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская ассоциация футбола (УАФ) подготовила стратегию на случай отмены санкций против российских команд и их возвращения на международные турниры, заявил глава ассоциации Андрей Шевченко.

    «Мы работаем над отношениями с нашими стейкхолдерами. Мы сейчас живем в мире, где нужно постоянно держать отношения, обновлять их, работать над ними», – сказал Шевченко, передает RT.

    Глава ФИФА Джанни Инфантино якобы заявлял, что возвращение российских футболистов пока не рассматривается.

    В феврале Инфантино призывал пересмотреть запрет на участие российских команд в международных турнирах.

    Комментарии (19)
    18 апреля 2026, 09:37 • Новости дня
    Захарова отреагировала на искажение истории Киевом пословицей про урода
    Захарова отреагировала на искажение истории Киевом пословицей про урода
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заявления Украины, направленные на искажение исторической памяти, можно прокомментировать лишь пословицей «в семье не без урода», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что заявления Киева, искажающие историческую память, можно охарактеризовать русской пословицей «в семье не без урода», передает ТАСС.

    Она отметила, что подобные попытки фальсификации особенно заметны накануне Дня памяти жертв советского народа, который впервые пройдет 19 апреля.

    Захарова подчеркнула, что участие некоторых украинцев, чьи предки сражались во Второй мировой войне, в подобных искажениях истории вызывает сожаление. Она напомнила, что подобные тенденции наблюдались и среди молодежи в России в 1980-90-е годы, когда молодые люди вели легкомысленные разговоры о преимуществах распространения влияния Третьего рейха на Восток.

    Дипломат отметила, что участники таких рассуждений часто не знали, что план «Ост» предполагал не расширение территорий, а «очищение» их от местного населения. В частности, по словам Захаровой, славянам отводилась роль прислуги для «высшей расы» либо предписывалось уничтожение, если они признавались негодными для функционирования.

    Захарова также затронула проблему распространения фальсификаций в исторической литературе. Она напомнила о книгах Виктора Суворова (Резуна), который был, по ее словам, предателем, завербованным в Швейцарии и переброшенным в Британию, где и создал свои работы, выдаваемые за исторические исследования.

    В завершение Захарова призвала в первую очередь сохранять историческую память внутри России, прежде чем критиковать другие страны. Она подчеркнула: «Будем сами сохранять историческую память, будем знать историю, будем чтить свято наших героев. И остальные за нами потянутся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России осудила украинского депутата Наталью Пипу за попытку очернить память советских ветеранов.

    Ранее дипломат сравнила планы Запада по уничтожению населения Украины с замыслами Гитлера относительно славян.

    Мария Захарова также выразила уверенность в скором освобождении Киева от нацистской идеологии.

    Комментарии (10)
    17 апреля 2026, 21:28 • Новости дня
    Депутат из партии Зеленского предложил мобилизовать пенсионеров
    Депутат из партии Зеленского предложил мобилизовать пенсионеров
    @ Sina Schuldt/dpa/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Анатолий Остапенко заявил, что следующими под мобилизацию на Украине могут попасть полицейские, пограничники, военные пенсионеры и запасники.

    По словам Остапенко, на Украине имеется значительное количество бывших военнослужащих, находящихся в запасе или уже получающих пенсии, однако они не вовлечены в мероприятия по защите страны, передает «Лента.Ру» со ссылкой на украинское издание «Страна».

    «У нас есть много военнослужащих, которые числятся в запасе, которые отслужили там определенный срок и вышли на пенсию, но почему-то не вовлечены в защиту родины», – отметил он.

    Депутат подчеркнул, что привлечение этих категорий граждан позволит избежать необходимости понижать возраст для мобилизации.

    В марте на Украине задумались о подготовке новой волны мобилизации.

    Ранее командир одного из батальонов ВСУ Юрий Береза предложил призывать на военную службу на Украине мужчин и женщин с 18 лет, чтобы обеспечить выживание страны.

    Генерал ВСУ Романенко предлагал мобилизовать молодых украинцев в трудовую армию.

    Комментарии (11)
    18 апреля 2026, 13:14 • Новости дня
    Лавров высмеял название коалиции союзников Киева

    Лавров спрогнозировал превращение союзников Киева в «коалицию отжелавших»

    Лавров высмеял название коалиции союзников Киева
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны, оказывающие поддержку Киеву, рискуют в скором времени утратить энтузиазм и стать «коалицией отжелавших», заметил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме.

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме прокомментировал инициативы по созданию новых союзов вместо НАТО, передает ТАСС.

    По его словам, предлагается сформировать блок с участием Евросоюза, Турции, Британии и Украины.

    «Причем Владимир Зеленский очень быстро подхватил эту идею. Сказал, что украинцы будут ядром, сердцевиной, гарантией успеха всего этого блока», – указал министр. При этом он напомнил слова руководителя украинской разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который признавал отсутствие у страны собственных ресурсов для ведения боевых действий.

    Российский дипломат отметил, что текущие объединения напоминают «коалицию желающих казаться настоящими», которая вскоре может трансформироваться в «коалицию отжелавших».

    «Движение идет в сторону чего-то наподобие «коалиции желающих». Вот они придумали это название, но сейчас они больше похожи на коалицию желающих казаться настоящими, казаться действительными. У меня такое ощущение, что очень скоро это превратится в «коалицию отжелавших». Не вижу я, как национальные интересы европейских стран могут быть удовлетворены навязыванием откровенно реваншистской, милитаризованной политики», – отметил российский димпломат.

    Кроме того, министр подчеркнул стремление Запада превратить Украину в источник глобальной опасности. Он напомнил, что уже в третий раз в современной истории подобная угроза может исходить именно с территории Европы.

    Ранее глава МИД России рассказал о планах западных стран по формированию нового военного альянса с ключевым участием Украины.

    До этого инистр назвал участников так называемой «коалиции желающих» выдающими себя за действительных людьми.

    Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин указал на попытки этой группы европейских государств сорвать мирное урегулирование.

    Комментарии (9)
    18 апреля 2026, 13:12 • Новости дня
    ВС России поразили используемую ВСУ энергетическую и транспортную инфраструктуру
    ВС России поразили используемую ВСУ энергетическую и транспортную инфраструктуру
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по местам хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах, говорится в сообщении в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиабомб, снаряд американской РСЗО HIMARS и 568 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 135 370 беспилотников, 656 ЗРК, 28 950 танков и других бронемашин, 1 703 боевые машины РСЗО, 34 505 орудий полевой артиллерии и минометов, 59 669 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли шесть ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ

    Ранее ВС России нанесли массированный ответный удар по объектам ТЭК Украины.

    Комментарии (2)
    17 апреля 2026, 22:25 • Новости дня
    Украинку не пустили в Польшу из-за аномально радиоактивной 100-долларовой купюры
    Украинку не пустили в Польшу из-за аномально радиоактивной 100-долларовой купюры
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сотрудники польской пограничной службы отказали во въезде украинской путешественнице, перевозившей 100-долларовую банкноту с экстремально высоким фоном излучения.

    Польские пограничники обнаружили у гражданки Украины купюру в 100 долларов, уровень радиации у которой превышал допустимую норму в 1905 раз, пишет украинское издание «Страна».

    Инцидент произошел при попытке пересечения государственной границы.

    Женщина пояснила, что везла с собой крупную сумму наличными. По ее словам, 10 тыс. долларов предназначались для приобретения автомобиля за рубежом. Однако власти приняли решение отказать ей во въезде на территорию Польши из-за опасной находки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские пограничники обнаружили 1 млн долларов наличными под капотом направлявшегося в Румынию автомобиля. Венгерские правоохранители показали видео процесса подделки накладных для перевозки украинских наличных денег через границу. Польская таможня вернула на Украину 35 вагонов со строительным мусором под видом металлолома.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 07:04 • Новости дня
    Дрозденко: Над Ленобластью уничтожили 27 БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны поразили над Ленинградской областью за ночь 27 беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

    «Отбой беспилотной опасности на всей территории Ленинградской области. За ночь силами ПВО уничтожено 27 БПЛА противника», – указал губернатор в Max.

    Он добавил, что у порта Высоцк началось возгорание, сейчас его ликвидируют.

    Пока не зафиксировано пострадавших и других повреждений.

    До этого Дрозденко сообщал о восьми сбитых над регионом дронах.

    Также за ночь над Севастополем поразили 22 беспилотника.

    Комментарии (3)
    17 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Украинский беспилотник застрял на вышке связи в Херсонской области
    Украинский беспилотник застрял на вышке связи в Херсонской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Каховском округе российские военнослужащие сняли вражеский беспилотный летательный аппарат, который врезался в телекоммуникационную вышку и не смог продолжить полет.

    Украинский беспилотник попытался атаковать объект инфраструктуры в селе Семеновка Херсонской области, однако застрял прямо на вышке связи, передает РИА «Новости». Об инциденте сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

    «ВСУ продолжают терроризировать мирное население Каховского округа. В селе Семеновка вражеские дроны целенаправленно нацеливаются на вышку связи. Поступило сообщение, что один из дронов застрял на вышке; наши военнослужащие сняли вражеский БПЛА», – сообщил чиновник.

    Кроме того, возле магазина в Каховке обнаружили сброшенный дроном снаряд, который оперативно изъяли саперы. Филипчук отметил, что атаки беспилотников продолжаются и в селе Малокаховка.

    Там один аппарат взорвался на цокольном этаже жилого дома, а другой упал с зарядом рядом с калиткой. По словам главы округа, специалисты уже оповещены об угрозе, в результате инцидентов никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля украинские беспилотники повредили здание школы и молоковоз в Херсонской области.

    В конце марта дрон ВСУ ударил по трансформатору в селе Малокаховка.

    Днем ранее вражеские аппараты атаковали вышку мобильной связи в поселке Горностаевка.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 00:53 • Новости дня
    Немецкие политики потребовали лишить Киев денег из-за Северных потоков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель и лидер «Союза Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт потребовали прекратить поддержку Украины.

    Поводом послужил выход книги журналиста Wall Street Journal Бояна Панчевски о диверсиях на трубопроводах «Северный поток». В издании утверждается, что атаки санкционировал лично Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».

    «Сам Зеленский санкционировал подрыв «Северного потока». Несмотря на государственный террор, направленный против интересов Германии, Мерц продолжает перечислять Киеву миллиарды. Когда же будут приняты соответствующие меры и прекращены все выплаты?» – написала Вайдель в социальных сетях.

    В свою очередь Сара Вагенкнехт также возмутилась продолжением спонсирования украинской стороны. Политик отметила, что власти перечисляют миллиарды из денег немецких налогоплательщиков коррумпированным чиновникам, и призвала положить конец этому безумию.

    В январе немецкие СМИ сообщали, что Верховный федеральный суд Германии счел Украину заказчиком взрывов на газопроводах. В 2024 году СМИ сообщали, что Зеленский лично одобрил план подрыва «Северных потоков».

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 03:43 • Новости дня
    У Севастополя уничтожили 22 беспилотника

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные нейтрализовали 22 беспилотных летательных аппарата у Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    В воздухе поражены 22 БПЛА, по предварительным данным Спасательной службы Севастополя, никто не пострадал, указал губернатор в Max.

    Он добавил, что возгорание, начавшееся из-за сбитого дрона в резервуаре с остатками топлива в Гагаринском районе, не повлияет на ситуацию со снабжением топливом.

    «Никаких запасов топлива там не было», – пояснил глава города.

    Ранее Развожаев сообщал, что в этом районе загорелась емкость с остатками горючего после падения обломков дрона.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 23:45 • Новости дня
    Водитель на Украине травмировал военкома при попытке избежать мобилизации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В городе Елизаветград в Кировоградской области местный житель попытался на машине скрыться от сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сотрудник получил ранения.

    В ходе проверки документов один из водителей отказался выполнить требования правоохранителей и пытался покинуть место происшествия, сообщили в ТЦК, передает ТАСС.

    Военнослужащий центра получил травмы во время движения транспортного средства.

    В конечном итоге нарушителя удалось задержать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Виннице местный житель нанес ножевые ранения двум сотрудникам военкомата. В Одессе представители территориального центра комплектования жестоко избили задержанного мужчину

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 13:39 • Новости дня
    Лавров: Зеленский продолжит врать о повреждении трубопровода «Дружба»
    Лавров: Зеленский продолжит врать о повреждении трубопровода «Дружба»
    @ Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выразил уверенность в том, что украинский лидер Владимир Зеленский не перестанет распространять недостоверную информацию о состоянии важной нефтяной магистрали.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров убежден, что президент Украины Владимир Зеленский продолжит распространять ложные сведения о якобы имеющем место повреждении трубопровода «Дружба», передает РИА «Новости».

    «Он будет врать, у меня нет сомнений, что нефтепровод поврежден», – заявил глава российской дипломатии во время своего выступления на Анталийском дипломатическом форуме, который проходит в Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недоверие словам Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба».

    Словацкий политик допустил возможность целенаправленного уничтожения магистрали по инициативе украинского лидера.

    Сам глава киевского режима называл прекращение огня главным условием для ремонта трубопровода.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 23:02 • Новости дня
    НА Украине заявили о массовом призыве наркозависимых в ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ряды украинской армии массово зачисляют людей с наркотической зависимостью из-за фиктивных медицинских заключений, заявила украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова.

    Наркозависимые граждане массово оказываются в рядах Вооруженных сил Украины благодаря поддельным справкам военно-врачебных комиссий, сказала Решетилова, передает РИА «Новости».

    «Это люди либо наркозависимые, либо находящиеся на заместительной поддерживающей терапии. В какой-то момент они попали в войска или с выводом военно-врачебной комиссии «пригодны», или «ограниченно пригодны». Мы сначала обнаружили их в одной воинской части, а потом поняли, что это проблема не только одной воинской части, а они действительно массово находятся в войсках», – сказала она.

    На передовой невозможно обеспечить их необходимой заместительной терапией, что приводит к тяжелому абстинентному синдрому и даже летальным исходам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила о попадании 2 тыс. непригодных по здоровью человек в одну из частей ВСУ. Главный комендант польской полиции Марек Боронь заявил о массовом употреблении синтетических наркотиков украинскими военными на фронте.

    Комментарии (0)
    Европейские авиакомпании и аэропорты могут оказаться без авиационного топлива уже в июне, если ситуация с блокировкой Ормузского пролива не разрешится окончательно. Запасов керосина европейцам хватит всего на шесть недель, оценили в МЭА. Первые признаки дефицита уже налицо: авиакомпании отказываются от ряда маршрутов. Азиатские и ближневосточные перевозчики – тоже не в лучшей ситуации. Подробности

    Перейти в раздел

    Молдавия решилась на антироссийский выпад в Приднестровье

    Кишинев объявил персонами нон грата нескольких членов командования оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье. Как заявил председатель молдавского парламента Игорь Гросу, основанием послужило «незаконное нахождение военных на территории Молдавии». В экспертной среде ожидают дальнейших провокаций от молдавского руководства в отношении российских миротворцев. Чего добивается Кишинев и какими будут ответные действия России? Подробности

    Перейти в раздел

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Израиль наказан за безразличие к правилам современной войны

    Десятки единиц потерянной бронетехники и полный провал изначально масштабных планов – таким оказался результат начатой полтора месяца назад военной операции Израиля против Ливана. Какие цели ставил перед собой ЦАХАЛ и почему эта одна из лучших в мире военных структур потерпела столь обидное поражение? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    • Китай нашел замену Макрону

      Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    • Папа римский добил политический Запад

      Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации