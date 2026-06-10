Турецкий «Отель для пчел» попал в Книгу рекордов Гиннеса

Tекст: Катерина Туманова

Масштабная конструкция площадью 45,63 кв. м попала в Книгу рекордов Гиннесса, так как сооружение с многочисленными полостями предназначено для гнездования диких пчел и создано из природных материалов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Yeni Akit.

Представитель Книги рекордов Гиннесса Шейда Субаши Гемиджи подтвердила достижение.

«Этот рекорд принадлежит Турции. Созданный здесь «Отель для пчел» официально признан крупнейшим в мире», – заявила она.

Подобные проекты направлены на защиту биоразнообразия и поддержку видов, критически важных для сельского хозяйства и экологического баланса. Достижение зарегистрировали после тщательных измерений объекта на соответствие всем установленным критериям.

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