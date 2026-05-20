Пчеловод объяснил особенность самого редкого монофлерного мёда

Пчеловод Михеев объяснил особенность самого редкого монофлерного мёда

Tекст: Катерина Туманова

«Монофлерный мед очень сложно получать. Это мед с одного вида растений. Как правило, у нас полифлерные меда – со многих растений. Мед, так скажем, букетом. Потому что даже если вы стоите на подсолнечнике, а рядом еще что-то цветет, то это будет не чисто мед подсолнуха, а это все равно будет подсолнух с чем-то», – рассказал он РИА «Новости».

Михеев добавил, что еще одной разновидностью редкого мёда является мёд из редких растений. Да и пчелу не заставишь лететь в одном направлении.

Даже при размещении ульев на поле с редкими растениями абсолютной чистоты добиться трудно, пояснил пчеловод.

В качестве примеров редких сортов он назвал мед из каштана и приморской липы. Последний, несмотря на большие объемы производства, добывается исключительно на территории Приморского края.

Для получения чистого монофлерного меда пасечникам приходится прибегать к особым хитростям. Некоторые собирают мед с предыдущего поля перед началом нового медосбора, а затем оперативно перевозят ульи, как только пчелы начинают летать на другие растения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскачество в 2025 году выявило массовую фальсификацию в популярных марках меда. «Руспродсоюз» сообщил о возможном дефиците меда в России.