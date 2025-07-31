Ученые обнаружили, что людей и шмелей объединяет тяга к нездоровой пище

Tекст: Ирма Каплан

В исследовании, опубликованном в журнале Journal of Insect Physiology, изучалось, влияет ли кормление шмелей пыльцой и нектаром, обогащенными разным количеством белков, жиров и углеводов, на количество потребляемой ими пищи, а также на различные физические характеристики.

Исследователи обнаружили, что шмели потребляли разное количество пищи в зависимости от назначенной им диеты, но это не приводило к улучшению их физической формы. Например, шмели переедали пыльцу, обогащенную белком, и недоедали пыльцу, обогащенную жирами (липидами), хотя ни один из этих вариантов не способствовал улучшению физической формы.

Этия Амсалем, доцент кафедры энтомологии Колледжа сельскохозяйственных наук и ведущий автор исследования, заявила, что результаты исследования ставят под сомнение представление о том, что пищевые потребности шмелей основаны на их предпочтениях.

«Предпочтения шмелей вряд ли отражают истинные потребности и, скорее всего, обусловлены эволюционными ограничениями. Например, они могут не добирать липиды не потому, что высоколипидная диета вредна, а потому, что их физиология не приспособлена к перевариванию или хранению большого количества липидов», – приводит ее слова сайт Пенсильванского университета.

Аналогичным образом, добавила Амсалем, шмели могут перенасыщаться белками, поскольку эволюционировали, чтобы искать их там, где они доступны, хотя избыток белка может быть вреден, поскольку влияет на эффективность выведения азота из организма.

В рамках исследования ученые разделили шмелей на группы и давали им различные рационы, обогащая пыльцу или модифицируя сахарный раствор, имитирующий нектар, различными макронутриентами в разных концентрациях.

Оказалось, что повышение уровня белка в пыльце приводило к увеличению ее потребления, в то время как повышение уровня липидов снижало потребление. Кроме того, рабочие шмели переедали сахарозу, когда ее предлагали в более низких концентрациях.

Однако, несмотря на то, что шмели выбирали такие режимы питания, этот выбор в конечном итоге отрицательно влиял на их физическую форму по сравнению с контрольной группой. Во всех случаях наблюдалось снижение яйцекладки, а масса тела либо уменьшалась, либо оставалась неизменной.

Ученые отметили, что понимание выбора рациона насекомыми-опылителями может сыграть важную роль в сельском хозяйстве при условиях, когда популяция пчел и шмелей сокращается.

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