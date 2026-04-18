Захарова: Киев стал международной террористической ячейкой

Tекст: Мария Иванова

Инцидент в Новокуйбышевске наглядно демонстрирует террористический характер действий соседнего государства, передает ТАСС. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула масштаб угрозы.

«Это не просто неонацистский режим. Это неонацистский режим, который, не отказываясь, а лишь развивая свою нацистскую идеологию, трансформировался в международную террористическую банду, ячейку, организацию. Это уже специалисты квалифицируют как терроризм», – сказала она.

Представитель внешнеполитического ведомства провела параллели между киевскими властями и северокавказскими боевиками из 1990-х годов. По ее словам, целенаправленные удары по детским садам, школам, машинам скорой помощи и спасателям являются осознанной тактикой, в которую логично вписывается и нападение на роддом.

Утром 18 апреля украинский беспилотник упал рядом с городским родильным домом в Самарской области. Взрывная волна выбила окна в здании и повредила припаркованные автомобили медицинских служб.

Весь персонал, рожениц и новорожденных оперативно эвакуировали в безопасное место. В результате происшествия никто не пострадал, на месте инцидента развернули оперативный штаб.

