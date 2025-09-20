Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...0 комментариев
В Самарской области при атаке БПЛА погибли четыре человека
В результате ночной атаки беспилотников в Самарской области погибли четыре человека, сообщил Федорищев в своем официальном аккаунте ВКонтакте.
Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что власти региона поддерживают постоянную связь с пострадавшими семьями. Он пообещал, что им будет оказана необходимая помощь, включая материальную поддержку.
Также губернатор сообщил, что в результате атаки пострадал еще один человек. По его словам, лучшие врачи региона сейчас делают все возможное, чтобы восстановить его здоровье.
Минобороны сообщило, что в ночь на субботу в Самарской области было сбито 15 вражеских беспилотников.
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 160 беспилотниками.