    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый миропорядок меняет маршруты нефти и газа

    Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...

    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    20 сентября 2025, 14:43 • Новости дня

    В Самарской области при атаке БПЛА погибли четыре человека

    Федорищев сообщил о гибели четырех человек при атаке БПЛА на Самарскую область

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ночной атаки беспилотников на территорию Самарской области погибли четыре человека, еще один получил ранения и находится под наблюдением врачей, заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

    В результате ночной атаки беспилотников в Самарской области погибли четыре человека, сообщил Федорищев в своем официальном аккаунте ВКонтакте.

    Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что власти региона поддерживают постоянную связь с пострадавшими семьями. Он пообещал, что им будет оказана необходимая помощь, включая материальную поддержку.

    Также губернатор сообщил, что в результате атаки пострадал еще один человек. По его словам, лучшие врачи региона сейчас делают все возможное, чтобы восстановить его здоровье.

    Минобороны сообщило, что в ночь на субботу в Самарской области было сбито 15 вражеских беспилотников.

    ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 160 беспилотниками.

    19 сентября 2025, 19:59 • Новости дня
    Песков прокомментировал слова Трампа о Путине

    Песков: Эмоциональное отношение Трампа к ситуации на Украине вполне понятно

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп продолжает предпринимать усилия по урегулированию украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Комментируя высказывание Трампа о том, что президент России Владимир Путин его якобы подвел в вопросе украинского урегулирования, Песков отметил, что эмоциональность Трампа в отношении этой темы объяснима и понятна, передает ТАСС.

    По его словам, власти России исходят из того, что и Соединенные Штаты, и лично президент Трамп сохраняют политическую волю, а также намерение продолжать работать ради достижения урегулирования на Украине. Таким образом, Москва воспринимает эмоциональные заявления Трампа по данному вопросу как проявление его вовлеченности в процесс.

    Ранее Трамп заявил, что США намерены оказывать «воздушную поддержку» для обеспечения мира на Украине после завершения конфликта. При этом он заявил, что сейчас не время обращаться к президенту России Владимиру Путину по вопросу прекращения огня на Украине.

    20 сентября 2025, 01:27 • Новости дня
    Трамп прокомментировал нежелание украинцев продолжать войну

    Трамп: Не осуждаю нежелание украинцев продолжать конфликт

    Трамп прокомментировал нежелание украинцев продолжать войну
    @ Will Oliver/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп прокомментировал данные опроса, свидетельствующие о том, что большинство украинцев не настроены на продолжение вооруженного конфликта на Украине.

    В ответ на комментарий журналиста о том, что многие украинцы устали от конфликта и не желают его продолжения, Трамп сказал: «Я их не осуждаю», – передает ТАСС.

    По данным опроса Gallup, менее четверти украинцев выступают за продолжение военных действий, передает РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что, по его мнению, конфликт «не должен был начинаться». Он добавил: «Этой войны не было бы, если бы президентом был я».

    Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты не тратят собственные средства на поддержку Украины, а основное финансирование поступает от НАТО, которое покупает американское вооружение.

    «Я не хочу зарабатывать за счет этой войны, но, по сути, мы зарабатываем на этой войне, потому что покупается наше оружие», – указал он.

    Трамп пояснил, что страны НАТО оплачивают танки и ракеты, которые впоследствии поступают в распоряжение альянса, а дальше распределяются по его усмотрению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предупредил представителей партии «Слуга народа» о необходимости «трудных решений» при ухудшении ситуации для ВСУ на поле боя.

    Украинские власти разрешили выезд молодых мужчин с Украины во время военного положения в конце августа. После вступления решения в силу, в социальных сетях появились ролики с очередями на пунктах пропуска.

    20 сентября 2025, 12:29 • Видео
    Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

    Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    19 сентября 2025, 16:04 • Новости дня
    Узбеки попали в рабство на Украине

    В Киевской области освободили удерживаемых в рабстве узбеков

    Tекст: Денис Тельманов

    В Киевской области раскрыли преступную группу, удерживавшую граждан Узбекистана под угрозами и жесткими ограничениями.

    О преступлении сообщает Киевская областная прокуратура, передает ТАСС. В поселении под Киевом обнаружены помещения, где тринадцать граждан Узбекистана содержались в нечеловеческих условиях без документов, денег и транспорта.

    По данным следствия, преступная группировка состояла из граждан Украины, Китая и Узбекистана. Участники банды ввели жертв в заблуждение, эксплуатировали и удерживали их, пользуясь уязвимостью мигрантов. В прокуратуре уточнили: «Обнаружены помещения, где в бесчеловечных условиях содержались 13 граждан Узбекистана, [их] документы, деньги и транспортные средства».

    Людям разрешали посещать туалет только по расписанию, а за малейшие нарушения предусматривались штрафы. На данный момент задержаны четыре предполагаемых участника группировки, им предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские рабочие на клубничных фермах Финляндии столкнулись с низкими зарплатами, отсутствием выходных и ежедневными сменами по 13-15 часов. Черниговский апелляционный суд квалифицировал насильственное удержание мужчины в терцентре комплектования как рабство.

    19 сентября 2025, 22:31 • Новости дня
    СБУ запретила посты о пропавших военных ВСУ

    СБУ запретила размещать посты о пропавших без вести бойцов

    Tекст: Вера Басилая

    Служба безопасности Украины запретила администраторам украинских пабликов публиковать посты, в которых родственники сообщают о пропавших без вести военнослужащих, сообщили в российских силовых структурах.

    Служба безопасности Украины (СБУ) ввела запрет на публикацию сообщений родственников пропавших без вести военнослужащих украинской армии в популярных интернет-сообществах, передает РИА «Новости».

    По словам источника в российских силовых структурах, родственники жалуются в комментариях к постам, что их сообщения о поиске близких целенаправленно не размещаются администрациями украинских пабликов.

    Ранее сообщалось, что число пропавших без вести солдат в 425-м отдельном штурмовом подразделении ВСУ «Скала» приблизилось к батальону.

    Группа хакеров KillNet взломала базу данных Генштаба ВСУ и обнародовала информацию о 1,7 млн погибших и пропавших без вести украинских военных.

    В российских силовых структурах сообщили, что ВСУ за месяц теряют как минимум 11 тыс. человек убитыми и ранеными в ходе боевых действий.

    20 сентября 2025, 12:37 • Новости дня
    Минобороны заявило об ударе по производству дальнобойных ракет «Сапсан» на Украине
    Минобороны заявило об ударе по производству дальнобойных ракет «Сапсан» на Украине
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские вооруженные силы атаковали ночью предприятия украинского ВПК, куда входили объекты, связанные с разработкой оперативно-тактических комплексов «Сапсан», сообщили в Минобороны России.

    Российские войска в ночь на 20 сентября нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщает ТАСС.

    Удар был направлен по объектам, осуществляющим разработку оперативно-тактических комплексов «Сапсан», производству многоцелевых ударных и разведывательных беспилотников, роботизированной боевой техники, БПЛА-перехватчиков и барражирующих боеприпасов. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении Минобороны России.

    Украинский ОТРК «Сапсан», созданный силами КБ «Южное» и завода «Южмаш», представляет собой многоцелевую ракету дальностью до 500 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России назвало видео о массовых убийствах в Буче постановкой киевских властей. Российские войска начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные России освободили населенный пункт Предтечино в ДНР.

    20 сентября 2025, 08:14 • Новости дня
    Командование ВСУ на три дня оставило военных без связи и еды
    Командование ВСУ на три дня оставило военных без связи и еды
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шестеро военнослужащих одной из украинских бригад провели трое суток на позиции без связи и еды после того, как командование не вышло с ними на контакт, сообщили в российских силовых структурах.

    Командование украинских войск оставило группу из шести военных на передовой без связи и продовольствия на три дня, передает ТАСС. Об этом рассказал военнослужащий 107-й отдельной бригады территориальной обороны, взятый в плен на харьковском направлении.

    «По показаниям пленного, он и пятеро его сослуживцев в течение трех суток находились на позиции без связи и еды. Командование про них забыло», – приводит агентство слова представителя российских силовых структур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевские власти отправили взвод дезертиров к Оскольскому водохранилищу. Украинские пограничники отказались воевать в Курской области. Депутаты Верховной рады заявили, что военные, оказавшиеся за границей, не хотят возвращаться на Украину.

    20 сентября 2025, 07:59 • Новости дня
    Взрывы прогремели в городах Днепропетровской области Украины
    Взрывы прогремели в городах Днепропетровской области Украины
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепре (Днепропетровске) и других городах Днепропетровской области Украины прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В Днепре произошло как минимум четыре серии взрывов. Не менее двух серий взрывов было в Павлограде, передает ТАСС.

    Также взрыв прозвучал в Кривом Роге, передает РИА «Новости».

    Кроме того, трижды сообщалось о взрывах в Николаеве (Николаевская область Украины).

    «Военкоры Русской весны» пишут, что «массированный удар нанесен по объектам врага в Днепропетровске и Павлограде», а также сообщают об «огромных пожарах в городах». По имеющимся данным, «пылают промышленные предприятия». «Применены более 40 дронов и три ракеты», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрыв также прозвучал в Чернигове.

    20 сентября 2025, 08:29 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударах по складу ВСУ в Николаевской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Николаевской области были атакованы склад с боеприпасами и пункт размещения украинских военных, что привело к ощутимым потерям, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, удары были нанесены по складу боеприпасов и пункту размещения Вооружённых сил Украины в Николаевской области, передает РИА «Новости». Лебедев рассказал: «сообщают о прилетах в Снигиревском районе. Прилетело три раза, один из них по складу с боекомплектом, слышно было, и земля качнулась даже в Баштанке. Есть сильный прилет в расположение ВСУ».

    Украинские СМИ и мэр Николаева Александр Сенкевич ранее сообщали о серии взрывов в городе в ночь на субботу. По данным подполья, с места удара по пункту дислокации ВСУ вывезли не менее двух грузовиков с телами погибших, а также зафиксировано большое количество автомобилей скорой помощи.

    Лебедев отметил, что, по его оценке, число уничтоженных украинских военнослужащих может превышать 50 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье заявило о готовности противодействовать французским военным на Украине. Подполье также сообщило о взрывах на авиабазе вооруженных сил Украины под Одессой. Участники подполья заявили о ликвидации боевиков под Николаевом.

    19 сентября 2025, 21:56 • Новости дня
    Зеленский решил покрыть нехватку денег на оружие продажей вооружений
    Зеленский решил покрыть нехватку денег на оружие продажей вооружений
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о намерении частично решать проблему нехватки средств на оружие за счет экспорта украинских вооружений.

    Владимир Зеленский заявил о намерении закрыть дефицит в финансировании производства оружия на Украине за счет управляемого экспорта определенных видов вооружения, передает РИА «Новости».

    В своем вечернем обращении он подчеркнул, что выручка от экспорта позволит нарастить производство дронов для фронта и обеспечить финансирование оборонной отрасли. Зеленский отметил, что некоторые современные виды оружия на Украине способны производить в объемах, превышающих внутренние возможности по финансированию.

    Ранее издание Forbes Украина сообщало, что украинский кабмин может разрешить экспорт военной продукции. Власти Украины не раз указывали на нехватку вооружения и жаловались, что техника, передаваемая западными партнерами, зачастую устарела или неисправна. Депутат Александр Федиенко даже называл западное вооружение «металлоломом».

    Депутат Верховной рады Галина Янченко также предупреждала о риске упадка украинского оборонно-промышленного комплекса. По ее мнению, избежать этого возможно при помощи дозированного экспорта вооружений на зарубежные рынки.

    Ранее появилось сообщение, что власти Украины готовятся просить Верховную раду увеличить военные расходы на 300 млрд гривен.

    Киев заявил о нехватке средств для продолжения ведения боевых действий.

    Власти Украины оценили потребности в военных расходах до конца 2025 года в 7,2 млрд долларов.

    20 сентября 2025, 04:28 • Новости дня
    На подконтрольной Украине территории повреждена линия энергоснабжения ЗАЭС
    На подконтрольной Украине территории повреждена линия энергоснабжения ЗАЭС
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вторая резервная линия внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС «Ферросплавная-1», отключенная уже пятый месяц, повреждена на подконтрольной Украине территории, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

    Линия была отключена действием автоматики еще 7 мая и с тех пор не функционирует, в результате чего станция запитана только от единственной линии 750 кВ «Днепровская», идущей с территории Украины, передает ТАСС.

    «Место повреждения, по нашим данным, находится на той стороне реки (Днепр), то есть на той территории, которая контролируется Украиной. Будет ли она восстановлена, не будет – это будет решение либо какого-то международного соглашения, либо той стороны», – сообщил Черничук.

    Черничук отметил, что даже если Киев не станет восстанавливать резервную линию, у специалистов станции есть план компенсирующих мероприятий, однако внедрить их можно будет только после прекращения боевых действий, так как, «когда противник смотрит <...> с расстояния километра, тяжело что-то делать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября на ЗАЭС заявили о почти ежедневных обстрелах ВСУ. В августе директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в августе сообщала о критической ситуации на станции из-за обстрелов со стороны ВСУ.

    20 сентября 2025, 08:57 • Новости дня
    Минобороны сообщило о сбитии 149 украинских БПЛА за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За прошедшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 149 украинских беспилотников самолетного типа в ряде российских регионов, включая Крым и акватории Черного и Азовского морей, сообщило Минобороны РФ.

    149 украинских беспилотников самолетного типа были уничтожены системами ПВО за прошедшую ночь, передает РИА «Новости». В сообщении Минобороны уточняется, что атаки БПЛА фиксировались с 23.00 19 сентября до 06.00 20 сентября.

    Наибольшее число беспилотных аппаратов было сбито в Ростовской области – 40 единиц. В Саратовской области уничтожено 27, в Брянской – 18, в Самарской – 15, в Крыму – 12, в Волгоградской – восемь, в Белгородской – четыре. По два дрона было сбито над Воронежской и Калужской областями, еще по одному – над Курской, Смоленской и Нижегородской областями. Также 15 беспилотников были ликвидированы над акваторией Черного моря и три – над Азовским морем.

    Ведомство подчеркнуло, что атаки были отражены силами дежурных расчетов ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о ликвидации 80 беспилотников ВСУ над регионами России за ночь. Минобороны ранее уничтожило 38 украинских дронов за один день. Разработчик рассказал о мерах защиты автовокзалов на юге России от атак беспилотников.

    20 сентября 2025, 12:21 • Новости дня
    Минобороны сообщило об освобождении Березового в Днепропетровской области
    Минобороны сообщило об освобождении Березового в Днепропетровской области
    @ Сергей Мирный/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Населенный пункт Березовое на Украине был освобожден военными группировки «Восток» в ходе продвижения, сообщило Минобороны России.

    Военные группировки «Восток» продолжили наступление и освободили населенный пункт Березовое Днепропетровской области, сообщает Telegram-канал Минобороны. Подразделения группировки продвигаются в глубину обороны противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские силы начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные РФ также освободили населенный пункт Предтечино в ДНР.

    19 сентября 2025, 22:30 • Новости дня
    Украинский пилот F-16 сбил «Герань» американской ракетой за 100 тыс. долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликована видеозапись того, как украинский пилот F-16 сбивает российский БПЛА «Герань» ракетой AIM-9, при этом стоимость сбитого беспилотника составляет около 20 тыс. долларов, а стоимость AIM-9 – около 100 тыс. долларов.

    Видео первыми распространили украинские ресурсы. При этом даже украинские СМИ отмечают, что ракета истребителя «воздух-воздух» намного дороже БПЛА.

    «Российская газета» указывает, что F-16 «после ряда катастроф опасается применять пушку с короткой дистанции и выпускает по беспилотнику ракету».

    Кроме того, подчеркивается, что «даже час полетного времени F-16 стоит дороже сбитой «Герани» – около 27 тыс. долларов «плюс 17 часов техобслуживания за отдельную плату».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, со схожей проблемой сталкивается и наземная ПВО Украины, поставляемая западными союзниками Киева. Так, стоимость одного взвода NASAMS оценивается в 23 млн долларов, а каждая ракета AIM-120 AMRAAM стоит более 1,2 млн долларов. Применение этих средств ПВО против ударных дронов «Герань» признается экономически невыгодным.

    19 сентября 2025, 16:38 • Новости дня
    Военкор рассказал об оперативной обстановке на Северском направлении

    Военкор Громов: Освобождение Ямполя откроет прямой путь на Красный Лиман и далее на Славянск

    Военкор рассказал об оперативной обстановке на Северском направлении
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Ямполе украинской армии фактически не за что «цепляться», освобождение этого поселка лишит ВСУ возможности снабжать гарнизон в Северске, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. Ранее ВС России вошли в Ямполь. Также стало известно о боях за Переездное и Выемку.

    «Серебрянское лесничество было для ВСУ важнейшим оборонительным рубежом. Взятие его под контроль ВС РФ создает серьезные проблемы для украинской армии», – отметил военкор Федор Громов. Он напомнил, что российские войска вошли в Ямполь. В этом населенном пункте противнику фактически не за что «цепляться», поскольку там нет высотных зданий.

    Преимуществом наших бойцов становится и контроль над лесами, где появляется возможность «подтягивать военных и снабжение», указал собеседник. «Кроме того, освобождение Ямполя откроет прямой путь на Красный Лиман и далее на Славянск», – подчеркнул военкор.

    ВСУ же с потерей населенного пункта не смогут продолжать поддержку гарнизона в Северске по трассе, соединяющей город с Красным Лиманом, добавил Громов. Это отразится на положении противника на южном фланге Северского направления, в частности в населенных пунктах Переездное и Выемка, где российские штурмовики также ведут активные боевые действия.

    «Если ситуация будет развиваться по этому сценарию, я думаю, украинские военнослужащие в Северске долго не простоят. Противник будет вынужден покидать свои позиции», – спрогнозировал спикер, допустив, что ВСУ станут отходить по проселочным дорогам к Славянску.

    Ранее российские военнослужащие прорвали оборону ВСУ и вошли в Ямполь ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, военные закрепляются на улицах Партизанская и Мичурина. Вместе с тем противник пытается замедлить продвижение ВС России.

    «Кроме того, переодевшись в гражданскую одежду, солдаты вооруженных формирований Украины ведут маневренные действия малыми диверсионно-разведывательными группами, пытаясь таким образом ввести в заблуждение наших бойцов. Одну из таких групп численностью из трех человек наши бойцы уже уничтожили при попытке зайти во фланг атакующим подразделениям ВС РФ», – сказал Марочко ТАСС.

    Одновременно российские войска ведут бои в населенных пунктах Переездное и Выемка. «В первом случае они охватывают Северск с юга, во втором – выравнивают линию фронта», – уточнил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в разговоре с агентством. Он добавил, что на этом участке фронта ВСУ несут большие потери.

    Положение группировки противника на северном фланге Северского направления особенно ухудшилось после успехов российской армии в Серебрянском лесничестве, пишет отраслевой Telegram-канал «Рыбарь». Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как была устроена оборона ВСУ в этом районе, в чем особенность местных боев, и почему происходящее выходит за рамки небольшой тактической операции.

    20 сентября 2025, 07:32 • Новости дня
    Постпреды стран ЕС собрались обсудить санкции против России 26 сентября

    Tекст: Антон Антонов

    Постпреды стран Евросоюза соберутся 26 сентября, чтобы обсудить 19-й пакет антироссийских санкций, предложенный Еврокомиссией, следует из повестки заседания.

    Заседание назначено на 9.30 по брюссельскому времени (10.30 мск). Повестка включает согласование экономических ограничительных мер и персональных санкций в ответ на действия России, которые Евросоюз считает «дестабилизирующими ситуацию на Украине» и «угрожающими территориальной целостности, суверенитету и и независимости Украины», передает РИА «Новости».

    В случае достижения договоренности на уровне постоянных представителей, пакет антироссийских мер должен быть технически утвержден странами ЕС на министерском уровне. После этого его опубликуют в официальном журнале Евросоюза, и санкции вступят в силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия представила свое предложение по новым санкциям. Она предложила санкции против компаний Китая за поддержку российского ВПК. Также Еврокомиссия выдвинула инициативу по санкциям против нефтяных компаний Китая и третьих стран.

    Евросоюз решил ввести ограничения против системы «Мир» за пределами России. Еврокомиссия предложила ввести санкции против 45 российских компаний. В частности, она выступила за рестрикции в отношении российских банков и инициировала полный запрет на сделки с Роснефтью. Еврокомиссия предложила ограничить доступ России к искусственному интеллекту и геоданным, запретить россиянам операции с криптовалютами.

