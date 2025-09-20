Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать водопроводчиком в Марсели или сиделкой в Милан.18 комментариев
ВСУ атаковали Белгородскую область более 160 беспилотниками за сутки
В Белгородской области сбили свыше 70 вражеских дронов
В результате массовых атак беспилотников и обстрелов в Белгородской области повреждены жилые дома, автомобили и инфраструктура, зафиксированы жертвы и пострадавшие.
По разным районам региона ВСУ применили 161 беспилотник и провели 54 обстрела. Под удары попали Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Ракитянский, Старооскольский, Шебекинский районы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.
Белгородский район атаковали 13 дронов, десять из них сбиты. В результате повреждены автомобили и частные дома, в одном случае произошел пожар. В Борисовском районе зафиксировано пять атак дронами, три из которых были сбиты, ранены два бойца «Орлана». Валуйский округ подвергся восьми ударам БПЛА, большинство которых были подавлены, серьезных последствий не зафиксировано.
В Волоконовском районе два FPV-дрона повредили хозпостройку и два частных дома. Грайворонский округ подвергся шести обстрелам и 18 атакам дронами, два из которых сбиты. В результате повреждены социальные объекты и транспорт, один автомобиль сгорел.
В Краснояружском районе зафиксированы пять обстрелов и 61 атака дронами, 15 из которых сбили. В результате погиб мужчина, трое человек получили ранения, повреждены коммерческие объекты, хозпостройки и транспорт.
Ракитянский район атаковали пять дронов, один был сбит, ранена женщина, повреждены автомобили и тепловоз. В Старооскольском округе ПВО сбила три беспилотника, последствий нет. По Шебекинскому округу выпущено три боеприпаса и нанесено 49 ударов дронами, большая часть была сбита, пострадали предприятия, дома и транспорт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне губернатор Белгородской области объяснил, почему дроны не сбивают у границы.
ВСУ за сутки на 19 сентября атаковали регион более чем 100 БПЛА. В результате пострадали мирные жители.