    «Зарница 2.0» и ветераны СВО готовят патриотов нового поколения
    Сибирячка рассказала о жизни в мигрантском гетто в Новосибирске
    Эстония возмутилась рекламой обучения в российских вузах
    Кулеба вернулся в Киев после побега
    Министр обороны Литвы намекнула на возможность сбить российский самолет
    Подполье сообщило об ударах по складу ВСУ в Николаевской области
    Минобороны сообщило о сбитии 149 украинских БПЛА за ночь
    Импорт китайских грузовиков в Россию резко снизился
    Трамп ввел американские визы стоимостью в один и пять миллионов долларов
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов В ЕС лучше не вступать, чем вступать

    Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать водопроводчиком в Марсели или сиделкой в Милан.

    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    20 сентября 2025, 10:59 • Новости дня

    ВСУ атаковали Белгородскую область более 160 беспилотниками за сутки

    В Белгородской области сбили свыше 70 вражеских дронов

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате массовых атак беспилотников и обстрелов в Белгородской области повреждены жилые дома, автомобили и инфраструктура, зафиксированы жертвы и пострадавшие.

    По разным районам региона ВСУ применили 161 беспилотник и провели 54 обстрела. Под удары попали Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Ракитянский, Старооскольский, Шебекинский районы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

    Белгородский район атаковали 13 дронов, десять из них сбиты. В результате повреждены автомобили и частные дома, в одном случае произошел пожар. В Борисовском районе зафиксировано пять атак дронами, три из которых были сбиты, ранены два бойца «Орлана». Валуйский округ подвергся восьми ударам БПЛА, большинство которых были подавлены, серьезных последствий не зафиксировано.

    В Волоконовском районе два FPV-дрона повредили хозпостройку и два частных дома. Грайворонский округ подвергся шести обстрелам и 18 атакам дронами, два из которых сбиты. В результате повреждены социальные объекты и транспорт, один автомобиль сгорел.

    В Краснояружском районе зафиксированы пять обстрелов и 61 атака дронами, 15 из которых сбили. В результате погиб мужчина, трое человек получили ранения, повреждены коммерческие объекты, хозпостройки и транспорт.

    Ракитянский район атаковали пять дронов, один был сбит, ранена женщина, повреждены автомобили и тепловоз. В Старооскольском округе ПВО сбила три беспилотника, последствий нет. По Шебекинскому округу выпущено три боеприпаса и нанесено 49 ударов дронами, большая часть была сбита, пострадали предприятия, дома и транспорт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне губернатор Белгородской области объяснил, почему дроны не сбивают у границы.

    ВСУ за сутки на 19 сентября атаковали регион более чем 100 БПЛА. В результате пострадали мирные жители.

    19 сентября 2025, 21:14 • Новости дня
    Россия осудила резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС

    МИД осудил антироссийскую резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС

    @ Алексей Коновалов/ТАСС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия категорически не принимает содержащиеся в антироссийской резолюции МАГАТЭ обвинения и политические передергивания, заявил российский МИД.

    В частности, российская сторона отметила некорректность постановки под сомнение российской принадлежности Запорожской АЭС, а также осудила призывы к отказу от территорий, которые вошли в состав России по итогам волеизъявления их населения и на основании международного права.

    «Решительно отвергаем содержащиеся в резолюции измышления и политические передергивания – в частности, постановку под сомнение российской принадлежности Запорожской АЭС (ЗАЭС), а также призывы к нашей стране отказаться от территорий, вошедших в состав России согласно волеизъявлению их населения и международному праву», – говорится в заявлении на сайте МИД России.

    Ведомство подчеркнуло, что рассматривает резолюцию как попытку ряда стран использовать МАГАТЭ для продвижения своих политических интересов. В тексте заявления подчеркивается, что документ не имеет отношения к вопросам ядерной безопасности или гарантиям.

    В начале сентября на ЗАЭС заявили о почти ежедневных обстрелах ВСУ.

    В августе директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в августе сообщала о критической ситуации на станции из-за обстрелов со стороны ВСУ.

    19 сентября 2025, 15:23 • Новости дня
    На Украине раскрыли смысл «тяжелых решений» Зеленского

    Украинские СМИ раскрыли смысл «тяжелых решений» Зеленского

    @ REUTERS/Sofiia Gatilova
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает ужесточение мобилизации, включая снижение призывного возраста до 18 лет и отмену отсрочек для сотен тысяч мужчин, как возможную меру при ухудшении ситуации на фронте, сообщило украинское издание «Страна».

    Возможные «тяжелые решения» президента Украины Владимира Зеленского могут подразумевать не уступки России, а ужесточение мобилизации, передает РБК. По информации издания, обсуждается снижение возраста призыва до восемнадцати лет и сокращение отсрочек для сотен тысяч украинских мужчин.

    В середине сентября Зеленский провел закрытую встречу с депутатами фракции «Слуга народа», что вызвало широкий общественный резонанс, пишет «Страна». Пресс-секретарь партии Юлия Палийчук тогда подчеркнула, что президент говорил о необходимости принятия «трудных решений», если ситуация на фронте будет ухудшаться.

    По словам источников «Украинской правды» и некоторых депутатов, Зеленский пояснил, что не рассматривает уступки России ни в вопросах территорий, ни языка. Один из собеседников «Страны» передал прямую речь: «Президент четко дал понять, что на уступки России ни по территориям, ни по языку он не пойдет».

    Некоторые наблюдатели ошибочно связали возможные «тяжелые решения» с готовностью к уступкам России, однако источники среди украинских депутатов это опровергли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предупредил депутатов партии «Слуга народа» о необходимости «трудных решений» при ухудшении ситуации на фронте.

    Украинские власти приняли решение о выделении значительных средств на экстренную мобилизацию армии.

    Насильственная мобилизация с избиениями и смертями на Украине стала позорным явлением для Европы XXI века, отметил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    19 сентября 2025, 19:19 • Видео
    США отказали Британии по русскому вопросу

    Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    19 сентября 2025, 20:32 • Новости дня
    Эстония возмутилась рекламой обучения в российских вузах

    МИД Эстонии направил России ноту из-за рекламы обучения в российских вузах

    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Эстонии выразило недовольство российскому посольству за публикацию информации о возможности бесплатного обучения в вузах России.

    Российское посольство ранее сообщило, что с 15 сентября 2025 года по 15 января 2026 года открыта регистрация заявок на обучение в российских вузах в 2026/2027 учебном году, передает РИА «Новости».

    «В ноте посольству России мы напомнили, что в Эстонии действует ограничение, запрещающее организовывать участие молодежи из Эстонии в мероприятиях, проводимых в России или Белоруссии и связанных с властями этих государств... Также запрещено сознательно содействовать участию в таких мероприятиях», – заявил глава МИД Эстонии Маркус Цахкна.

    В заявлении подчеркивается, что согласно постановлению эстонских властей, запрет на участие в подобных мероприятиях действует с декабря 2024 года и распространяется на граждан Эстонии и обладателей эстонского вида на жительство младше 21 года.

    Цахкна отметил, что публикации российского посольства «могут подталкивать жителей Эстонии к нарушению санкций и подвергать их риску наказания».

    Ранее Эстония запретила гражданам с паспортами России участвовать в выборах.

    19 сентября 2025, 19:59 • Новости дня
    Песков прокомментировал слова Трампа о Путине

    Песков: Эмоциональное отношение Трампа к ситуации на Украине вполне понятно

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп продолжает предпринимать усилия по урегулированию украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Комментируя высказывание Трампа о том, что президент России Владимир Путин его якобы подвел в вопросе украинского урегулирования, Песков отметил, что эмоциональность Трампа в отношении этой темы объяснима и понятна, передает ТАСС.

    По его словам, власти России исходят из того, что и Соединенные Штаты, и лично президент Трамп сохраняют политическую волю, а также намерение продолжать работать ради достижения урегулирования на Украине. Таким образом, Москва воспринимает эмоциональные заявления Трампа по данному вопросу как проявление его вовлеченности в процесс.

    Ранее Трамп заявил, что США намерены оказывать «воздушную поддержку» для обеспечения мира на Украине после завершения конфликта. При этом он заявил, что сейчас не время обращаться к президенту России Владимиру Путину по вопросу прекращения огня на Украине.

    19 сентября 2025, 12:20 • Новости дня
    Медведев пригрозил жестким ответом на попытки взыскать «компенсации» по Украине
@ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
    Медведев пригрозил жестким ответом на попытки взыскать «компенсации» по Украине
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва жестко ответит на формирование в Совете Европы новой международной комиссии, задачей которой станет взыскание «компенсаций» с России за события на Украине, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в Max заявил, что Совет Европы уходит «в свой собственный космос», и назвал проект конвенции по созданию международной претензионной комиссии для Украины «абсолютно психоделическим».

    По его словам, предлагается создать очередной «антироссийский квазисудебный орган», нацеленный на взыскание компенсаций за якобы имевшие место «последствия агрессии против Киева».

    «Ну что ж, одной бессмысленной русофобской структурой в Старом Свете станет больше. И наша жесткая реакция на это не заставит себя ждать. Запредельная глупость авторов этого проекта не освободит их от ответственности и возмездия», – подчеркнул Медведев.

    Ранее еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис предположил, что страны G7 могут применить замороженные российские активы для новых кредитов Украине.

    Минфин США приветствовал намерение стран G7 использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала жесткий ответ со стороны России в случае хищения ее активов ЕС.

    20 сентября 2025, 01:27 • Новости дня
    Трамп прокомментировал нежелание украинцев продолжать войну

    Трамп: Не осуждаю нежелание украинцев продолжать конфликт

    @ Will Oliver/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press
    @ Will Oliver/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп прокомментировал данные опроса, свидетельствующие о том, что большинство украинцев не настроены на продолжение вооруженного конфликта на Украине.

    В ответ на комментарий журналиста о том, что многие украинцы устали от конфликта и не желают его продолжения, Трамп сказал: «Я их не осуждаю», – передает ТАСС.

    По данным опроса Gallup, менее четверти украинцев выступают за продолжение военных действий, передает РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что, по его мнению, конфликт «не должен был начинаться». Он добавил: «Этой войны не было бы, если бы президентом был я».

    Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты не тратят собственные средства на поддержку Украины, а основное финансирование поступает от НАТО, которое покупает американское вооружение.

    «Я не хочу зарабатывать за счет этой войны, но, по сути, мы зарабатываем на этой войне, потому что покупается наше оружие», – указал он.

    Трамп пояснил, что страны НАТО оплачивают танки и ракеты, которые впоследствии поступают в распоряжение альянса, а дальше распределяются по его усмотрению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предупредил представителей партии «Слуга народа» о необходимости «трудных решений» при ухудшении ситуации для ВСУ на поле боя.

    Украинские власти разрешили выезд молодых мужчин с Украины во время военного положения в конце августа. После вступления решения в силу, в социальных сетях появились ролики с очередями на пунктах пропуска.

    19 сентября 2025, 16:04 • Новости дня
    Узбеки попали в рабство на Украине

    В Киевской области освободили удерживаемых в рабстве узбеков

    Tекст: Денис Тельманов

    В Киевской области раскрыли преступную группу, удерживавшую граждан Узбекистана под угрозами и жесткими ограничениями.

    О преступлении сообщает Киевская областная прокуратура, передает ТАСС. В поселении под Киевом обнаружены помещения, где тринадцать граждан Узбекистана содержались в нечеловеческих условиях без документов, денег и транспорта.

    По данным следствия, преступная группировка состояла из граждан Украины, Китая и Узбекистана. Участники банды ввели жертв в заблуждение, эксплуатировали и удерживали их, пользуясь уязвимостью мигрантов. В прокуратуре уточнили: «Обнаружены помещения, где в бесчеловечных условиях содержались 13 граждан Узбекистана, [их] документы, деньги и транспортные средства».

    Людям разрешали посещать туалет только по расписанию, а за малейшие нарушения предусматривались штрафы. На данный момент задержаны четыре предполагаемых участника группировки, им предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские рабочие на клубничных фермах Финляндии столкнулись с низкими зарплатами, отсутствием выходных и ежедневными сменами по 13-15 часов. Черниговский апелляционный суд квалифицировал насильственное удержание мужчины в терцентре комплектования как рабство.

    19 сентября 2025, 16:33 • Новости дня
    Участник от Китая на «Интервидении» поделился впечатлениями от Москвы и России

    Певец Ван Си: Самым любимым местом в Москве для меня стал Большой театр

    @ Сергей Савостьянов/ТАСС
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Посмотреть на Большой театр, увидеть своими глазами балет «Лебединое озеро» – все это необычайно ценно для музыканта. При этом россияне охотно делятся своим теплом с иностранными артистами и активно поддерживают их, рассказал газете ВЗГЛЯД представитель Китая на «Интервидении» Ван Си. Напомним, 20 сентября в Москве состоится финал песенного конкурса «Интервидение».

    «Я получаю большую поддержку от российских друзей и поклонников. Для меня это очень важно», – сказал китайский участник «Интервидения» от Китая Ван Си. Он также отметил, что до приезда в Москву все его знания о России «приходили через учебники». «Здесь меня окружает искусство и творчество вашей страны, тепло вашего народа», – добавил певец.

    Исполнитель также посетовал на начавшуюся простуду. «Я надеюсь, болезнь скоро пройдет, и я смогу проявиться в полной мере и завтра [на финале конкурса] максимально дать то, что я хотел дать зрителям. Чтобы мой голос остался в Москве», – уточнил он. Ван Си также поделился впечатлениями от российской столицы.

    «Их очень много – всего не перечислить. В первый день я посетил Красную площадь, зашел в музей, располагающийся неподалеку от нее. Я ощутил этот город, ощутил его мощь», – рассказал исполнитель. Самым любимым местом для китайского певца, тем не менее, стал Большой театр. «С первых дней, когда начал постигать музыку, я изучал произведения композитора Петра Чайковского», – делится он.

    «С детства люблю его произведения, он до сих пор мой кумир. Я получил возможность посетить Большой театр, увидеть своими глазами «Лебединое озеро». Балет – лучшее проявление искусства», – заключил Ван Си.

    Напомним, 20 сентября в Москве состоится финал международного песенного конкурса «Интервидение-2025». Мероприятие состоится на концертной площадке Live Arena, вмещающей около 11 тыс. зрителей. Ведущими вечера станут артист Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина.

    В конкурсе примут участие 23 страны. Событие отличается богатым культурным разнообразием: на одной сцене появятся представители государств Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской и Северной Америки. Отбором артистов занимались национальные вещатели. По условиям «Интервидения», песня может исполняться на любом языке.

    При этом композиция должна быть «свежей», то есть написанной не более чем за год до конкурса. Победителя мероприятия будут определять только члены профессионального жюри – зрительского голосования не предусмотрено. В его состав войдут представители всех стран-участниц. В основном это музыкальные продюсеры, композиторы, педагоги по вокалу.

    Победитель конкурса получит приз в 30 млн рублей, а также хрустальный кубок. Россию в рамках «Интервидения» представляет певец Shaman (Ярослав Дронов). Исполнитель прославился своим мощным голосом и патриотическими хитами. Однако для мероприятия была выбрана лиричная композиция, написанная известным продюсером Максимом Фадеевым – «Прямо по сердцу».

    Китай же будет представлен исполнителем Ван Си. Он – выпускник Шэньянской консерватории, известен сочетанием строгой академической школы и сильной эмоциональной подачи. Визитной карточкой артиста стали мини-альбомы Unspoken, Temptation of Low C и Ode, которые подтверждают его статус одного из ведущих исполнителей Китая.

    Ранее телеведущая и комментатор «Интервидения» Яна Чурикова рассказала газете ВЗГЛЯД о главных особенностях текущего конкурса.

    19 сентября 2025, 22:31 • Новости дня
    СБУ запретила посты о пропавших военных ВСУ

    СБУ запретила размещать посты о пропавших без вести бойцов

    Tекст: Вера Басилая

    Служба безопасности Украины запретила администраторам украинских пабликов публиковать посты, в которых родственники сообщают о пропавших без вести военнослужащих, сообщили в российских силовых структурах.

    Служба безопасности Украины (СБУ) ввела запрет на публикацию сообщений родственников пропавших без вести военнослужащих украинской армии в популярных интернет-сообществах, передает РИА «Новости».

    По словам источника в российских силовых структурах, родственники жалуются в комментариях к постам, что их сообщения о поиске близких целенаправленно не размещаются администрациями украинских пабликов.

    Ранее сообщалось, что число пропавших без вести солдат в 425-м отдельном штурмовом подразделении ВСУ «Скала» приблизилось к батальону.

    Группа хакеров KillNet взломала базу данных Генштаба ВСУ и обнародовала информацию о 1,7 млн погибших и пропавших без вести украинских военных.

    В российских силовых структурах сообщили, что ВСУ за месяц теряют как минимум 11 тыс. человек убитыми и ранеными в ходе боевых действий.

    19 сентября 2025, 12:56 • Новости дня
    Эксперты поспорили о результатах визита Трампа в Британию

    Политолог Ткаченко: Трамп показал скупое отношение к интересам Британии

    @ NEIL HALL/POOL/EPA/ТАСС
    @ NEIL HALL/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп сделал реверанс в сторону Британии, которая оказала ему пышный прием. Так политолог Вадим Трухачев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил слова президента США, пообещавшего «поддерживать мир» на Украине после урегулирования. Иной точки зрения придерживается политолог Станислав Ткаченко. По его мнению, это заявление ни к чему не обязывает и является «дипломатической игрой американца».

    «Если в русской культуре слово имеет большое значение, то для англосаксонской – это не так: там считается нормой, что называется, «брякнуть» и забыть», – сказал политолог Вадим Трухачев, предложив рассматривать заявления Дональда Трампа, сделанные после переговоров с британским премьером Киром Стармером, через призму культурных различий.

    По его мнению, реверанс Трампа в адрес принимающей стороны, включая упоминание о «гарантиях безопасности» для Украины, не является заслугой Стармера, который идеологически далек от американского лидера. «Речь идет скорее о влиянии постепенной аппаратной работы Марка Рютте. Генсек НАТО с помощью так называемого глубинного государства и антироссийской части окружения самого Трампа разворачивает его в евроатлантическую сторону», – рассуждает Трухачев.

    Несколько иную точку зрения высказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай». Он обратил внимание на то, что, несмотря на пышный прием, Трамп был скуп на речи, отвечающие интересам Лондона. Собеседник расценивает заявления американского политика как «шаг в дипломатической игре главы США».

    «Американский лидер заинтересован в конфронтации между Россией и Европой, но так, чтобы Вашингтон зарабатывал от происходящего. Ничего из того, что он сказал в Британии, не противоречит этой модели, – пояснил эксперт. – Скажем, выполнение европейскими странами требования Белого дома отказаться от российской нефти нанесет удар по их экономике, которая переживает кризис. А это на руку американским промышленным компаниям, которые поддерживают президента США».

    Что касается обещания помочь «поддерживать мир» на Украине, то, по мнению Ткаченко, это ни к чему не обязывающее заявление. «Мирное соглашение будет заключено на условиях, с которыми согласится Россия. Трамп это понимает и, как мне помнится, против этого ни разу ничего не сказал», – заключил политолог.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин его «подвел». С таким заявлением глава Белого дома выступил на совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером. Президент США отметил, что конфликт на Украине, который, как он полагал, удастся урегулировать проще всего благодаря его отношениям с российским коллегой, оказался сложнее, чем ожидалось. «Посмотрим, чем это обернется», – добавил Трамп.

    Стармер, в свою очередь, использовал эту возможность, чтобы призвать к усилению давления на Москву. «Только тогда, когда президент (Трамп) оказывает давление на Путина, он на самом деле проявляет какую-то склонность к урегулированию», – заявил британский премьер.

    Американский лидер также заявил, что «был недоволен», узнав, что союзники Вашингтона по НАТО и ЕС «закупали российскую нефть». По его мнению, снижение цен на энергоресурсы «не оставит России выбора», кроме как согласиться на завершение конфликта на Украине. Впрочем, он выразил сомнения в том, что наступило подходящее время для перемирия. «В нужный момент, если придется, я буду действовать жестко», – отметил Трамп.

    Глава США сообщил, что после урегулирования Вашингтон готов оказать содействие в поддержании мира на Украине, в том числе в вопросе «воздушной поддержки». Он напомнил, что Штаты оказывают поддержку Киеву в виде предоставления разведывательных данных. Трамп также выразил уверенность в итоговом достижении мирного урегулирования украинского кризиса. «Мы это сделаем так или иначе», – заявил президент США.

    Напомним, американский лидер 17-18 находился в Британии с госвизитом. Первый день он провел за пышными торжествами в окружении высокопоставленных членов королевской семьи. Впрочем, в экспертном сообществе происходящее сочли «клоунадой и шапито». Перед приездом Трампа СМИ писали, что британские власти рассчитывают использовать влияние короля в обсуждении вопроса украинского конфликта.

    Сейчас же пресса отмечает: роскошный королевский прием, оказанный президенту США, не принес видимых результатов, поскольку он не изменил своей позиции в отношении Украины и сектора Газа. В то же время The New York Times обращает внимание, что отсутствие скандалов и резких высказываний между Трампом, королем Карлом III и Стармером уже можно считать успехом для британской стороны.

    19 сентября 2025, 17:36 • Новости дня
    Путин осмотрел новейшие вооружения на «Мотовилихинских заводах»
@ Михаил Синицын/ТАСС
    Путин осмотрел новейшие вооружения на «Мотовилихинских заводах»
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники на «Мотовилихинских заводах» в Перми.

    Выставка приурочена ко Дню оружейника, который ежегодно отмечается 19 сентября, передает ТАСС.

    Основной акцент на выставке сделали на передовых реактивных системах залпового огня, самоходных и буксируемых артиллерийских установках, а также артиллерийских установках для различных типов российских орудий. В числе представленных новинок были продемонстрированы беспилотные системы и средства противодействия воздушным угрозам.

    Внимание уделено также технологическим достижениям и инженерным решениям, позволяющим российской оборонной промышленности сохранять позиции на мировом рынке. В ходе осмотра отечественные производители представили разработки, призванные обеспечить превосходство России в сфере вооружения.

    Напомним, Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь. Он посетил предприятие «Мотовилихинские заводы».

    19 сентября 2025, 14:30 • Новости дня
    Минфин спрогнозировал жесткий дефицит алмазов на мировом рынке

    Минфин спрогнозировал дефицит алмазов на мировом рынке с 2030-х годов

    @ Валерий Шарифулин/ТАСС
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Мировой рынок алмазов столкнется с жестким дефицитом уже в начале 2030-х годов из-за длительного инвестиционного цикла в отрасли.

    Об этом сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев в интервью RT, передает ТАСС. По его словам, через пять лет или как максимум к 2032 году предложение алмазов на мировом рынке может сократиться в три-четыре раза.

    Он подчеркнул, что период между инвестициями в новые алмазные месторождения и их выходом на полную мощность составляет примерно десять лет, поэтому быстро увеличить добычу невозможно. Это приведет к нарастающему жесткому дефициту алмазов вплоть до конца 2030-х – начала 2040-х годов.

    Также Моисеев сообщил, что внутренний рынок бриллиантов в России оценивается примерно в полмиллиона карат, что является значительным объемом. По его словам, Минфин разрабатывает перечень мер для поддержки отечественной огранки алмазов, чтобы повысить ее позиции на российском рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что вывоз золота физическими лицами из России через страны Таможенного союза может быть ограничен 100 граммами в виде монетарных слитков.

    Центрально-Африканская Республика официально подтвердила намерение предоставлять российским компаниям доступ к добыче алмазов на своей территории.

    Специалисты «Алросы» и ученые МГУ имени Ломоносова доказали способность алмазоносной руды из месторождений Якутии и Архангельской области поглощать углекислый газ в процессе производства.

    19 сентября 2025, 18:52 • Новости дня
    Путин заявил, что востребованность в современной армии сохранится и после СВО
@ Игорь Егоров/РИА Новости
    Путин заявил, что востребованность в современной армии сохранится и после СВО
    @ Игорь Егоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что даже после окончания специальной военной операции работа по развитию российских вооруженных сил не прекратится.

    «Надеюсь и рассчитываю на то, что эти события, связанные со специальной военной операцией, пройдут, но востребованность в современных вооруженных силах на этом не закончится», – сказал глава государства в ходе встречи с рабочими «Мотовилихинских заводов», передает ТАСС.

    Глава государства заявил о намерении сделать армию России более современной и эффективной. «Мы будем и дальше развивать Вооруженные силы, будем делать их современными, компактными, мощными», – подчеркнул Путин.

    Напомним, Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь. Он посетил предприятие «Мотовилихинские заводы», где осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники.

    Президент сообщил о кратном росте производства вооружений.

    19 сентября 2025, 14:58 • Новости дня
    Член СПЧ оценила идею привлечь ветеранов СВО к борьбе с мигрантами

    Член СПЧ Ахмедова оценила идею привлечь ветеранов СВО к борьбе с мигрантами

    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова позитивно оценила идею привлечения ветеранов спецоперации к борьбе с нелегальной миграцией.

    Она подчеркнула, что военные, принимавшие участие в СВО, «максимально не националисты» – благодаря опыту сослуживцев разных национальностей и вероисповеданий. По словам Ахмедовой, на фронте формируется братство, стирающее межнациональные различия.

    «Там образуется такое братство, которое стирает национальные различия, различия в вероисповедании. Потому что в штурме тебе все равно, как молится человек, тебя прикрывающий. А терпимость к другим – очень важное человеческое качество в борьбе с нелегальной миграцией. Очень важно понимать, что борешься с явлением, а не с человеком – представителем того или этого народа», – написала она в своем Telegram-канале.

    Писатель Роман Антоновский в свою очередь отметил, что в зоне СВО «воюют десятки тысяч русских националистов. Просто потому, что у националиста защита его Родины, народа и Веры стоит во главе угла. Именно поэтому много русских националистов было в Донбассе в 2014-м, немало их и сейчас на СВО», и для них защита Родины и народа – ключевая ценность. Он пояснил, что националисты способны прекрасно взаимодействовать с представителями разных национальностей: «Ведь национализм в отличие от нацизма – это про любовь к своему народу, а не про ненависть к чужому. У русских националистов прекрасные отношения с русофилами и патриотами России любого этнического происхождения и цвета кожи».

    Антоновский также акцентировал внимание на том, что участники антимигрантских рейдов «не посягают на государственную монополию на насилие, а действуют строго по закону совместно с полицией и ФСБ».

    В сообщении в своем Telegram-канале Антоновский отметил низкий уровень заработных плат в МВД и Росгвардии и выразил уверенность, что ветераны СВО готовы пойти работать туда при достойном уровне оплаты. Он добавил, что средства на повышение зарплат можно получить, например, за счет прекращения избыточной социальной поддержки мигрантов и нецелевых расходов за рубежом.

    Напомним, президент России Владимир Путин поддержал привлечение ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией.

    19 сентября 2025, 21:56 • Новости дня
    Зеленский решил покрыть нехватку денег на оружие продажей вооружений
    Зеленский решил покрыть нехватку денег на оружие продажей вооружений
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о намерении частично решать проблему нехватки средств на оружие за счет экспорта украинских вооружений.

    Владимир Зеленский заявил о намерении закрыть дефицит в финансировании производства оружия на Украине за счет управляемого экспорта определенных видов вооружения, передает РИА «Новости».

    В своем вечернем обращении он подчеркнул, что выручка от экспорта позволит нарастить производство дронов для фронта и обеспечить финансирование оборонной отрасли. Зеленский отметил, что некоторые современные виды оружия на Украине способны производить в объемах, превышающих внутренние возможности по финансированию.

    Ранее издание Forbes Украина сообщало, что украинский кабмин может разрешить экспорт военной продукции. Власти Украины не раз указывали на нехватку вооружения и жаловались, что техника, передаваемая западными партнерами, зачастую устарела или неисправна. Депутат Александр Федиенко даже называл западное вооружение «металлоломом».

    Депутат Верховной рады Галина Янченко также предупреждала о риске упадка украинского оборонно-промышленного комплекса. По ее мнению, избежать этого возможно при помощи дозированного экспорта вооружений на зарубежные рынки.

    Ранее появилось сообщение, что власти Украины готовятся просить Верховную раду увеличить военные расходы на 300 млрд гривен.

    Киев заявил о нехватке средств для продолжения ведения боевых действий.

    Власти Украины оценили потребности в военных расходах до конца 2025 года в 7,2 млрд долларов.

    Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор

    Рост утилизационного сбора с 1 ноября напугал автомобилистов ростом цен. Это вылилось в ажиотажный спрос на иномарки, которые везут из третьих стран, в том числе из Китая и Южной Кореи. Однако новый сбор коснется только определенных автомобилей и не затронет массовый сегмент. К чему готовиться автомобилистам? Подробности

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области? Подробности

    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю

    Удар Израиля по Катару привел к крупным политическим последствиям – военной консолидации исламских стран. Саудовская Аравия (самое богатое государство Ближнего Востока) и Пакистан (обладатель ядерного оружия) подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Можно ли сказать, что перед нами начало создания «исламского НАТО»? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Илья Ухов Илья Ухов
      Государство повернулось лицом к проблеме миграции

      Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    • Борис Акимов Борис Акимов
      Нужно вернуться к русской жизни

      Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    • Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов
      В ЕС лучше не вступать, чем вступать

      Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать водопроводчиком в Марсели или сиделкой в Милан.

    • США отказали Британии по русскому вопросу

      Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    • Канцлер Мерц долго не протянет

      Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    • Зеленскому предстоят «трудные решения»

      «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    Перейти в раздел
    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

