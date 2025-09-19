Гладков объяснил, почему дроны не сбивают у границы

Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.13 комментариев
Гладков: Высота не позволяет сбивать дроны сразу у границы
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил, почему украинские беспилотники не уничтожаются сразу у государственной границы.
Во время прямой линии в соцсетях Гладков ответил на вопрос местной жительницы о том, почему беспилотники не могут уничтожать непосредственно у государственной границы, передает РИА «Новости».
По словам Гладкова, «вопрос в высоте». Она не дает «сбивать сразу у государственной границы», сказал губернатор. «Когда они снижаются, наши подразделения захватывают их в цель, и тогда они уничтожаются», – ответил Гладков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили украинские беспилотники самолетного типа, в том числе над территорией Белгородской области. Дрон ВСУ атаковал автомобиль в городе Шебекино Белгородской области, в результате чего один человек погиб и еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.