Гладков объяснил, почему дроны не сбивают у границы

Гладков: Высота не позволяет сбивать дроны сразу у границы

Tекст: Антон Антонов

Во время прямой линии в соцсетях Гладков ответил на вопрос местной жительницы о том, почему беспилотники не могут уничтожать непосредственно у государственной границы, передает РИА «Новости».

По словам Гладкова, «вопрос в высоте». Она не дает «сбивать сразу у государственной границы», сказал губернатор. «Когда они снижаются, наши подразделения захватывают их в цель, и тогда они уничтожаются», – ответил Гладков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили украинские беспилотники самолетного типа, в том числе над территорией Белгородской области. Дрон ВСУ атаковал автомобиль в городе Шебекино Белгородской области, в результате чего один человек погиб и еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.