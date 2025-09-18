  • Новость часаПутин подробно рассказал лидерам думских фракций о ситуации в зоне СВО
    Зеленский оставил Украину без официантов
    Путин прокомментировал идею переименования Волгограда в Сталинград
    Трамп заявил о попытке США вернуть афганскую базу Баграм
    Россияне назвали главные фильмы 90-х
    Путин заявил о нахождении более 700 тыс. российских бойцов на передовой в зоне СВО
    Путин объявил о сохранении семейной и дальневосточной ипотеки
    Путин заявил о больших успехах России в авиадвигателестроении
    Суд вернул государству самую ценную нотную библиотеку
    СМИ: Герасимову продлили срок службы на пять лет
    Игорь Караулов Игорь Караулов Соцсети лишают людей собственной жизни

    Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В России происходит революция беспилотников

    Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Объявит ли Трамп войну империи Сороса

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    18 сентября 2025, 20:33 • Новости дня

    Российская ПВО сбила три украинских дрона в регионах

    Силы ПВО уничтожили украинские БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской областями

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение дня силами ПВО были уничтожены три беспилотника самолетного типа на территории Белгородской, Брянской и Воронежской областей.

    Как сообщает ТАСС, в Министерстве обороны России уточнили, что инциденты произошли 18 сентября с 14:00 до 18:00 по московскому времени. В этот период дежурные средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

    Один из дронов был уничтожен над Белгородской областью, второй – над Брянской областью, третий – над Воронежской областью. Вся техника ликвидирована до того, как она смогла нанести ущерб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны заявило об уничтожении шести украинских беспилотников самолетного типа на территории трех российских регионов.

    В результате атаки беспилотников на административное здание в Белгороде были повреждены кровля и окна, пострадавших нет. Средства противовоздушной обороны ночью уничтожили и перехватили украинские беспилотники в районах Ростовской области.

    18 сентября 2025, 08:16 • Новости дня
    Агент Киева переоделся в пенсионерку, чтобы заложить бомбу в Петербурге

    ФСБ задержала агентов Украины за подготовку покушения в Петербурге

    Агент Киева переоделся в пенсионерку, чтобы заложить бомбу в Петербурге
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Петербурге задержали троих россиян при попытке взорвать автомобиль руководителя оборонного предприятия с помощью самодельной бомбы, исполнитель переоделся в пенсионерку, чтобы подложить взрывное устройство, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Задержаны граждане России 1993, 1994 и 2006 годов рождения, они, по версии следствия, готовили теракт против главы одного из оборонных предприятий, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Агенты планировали подорвать его автомобиль с помощью самодельной бомбы. Двое из задержанных следили за будущей жертвой, изучали маршруты. Они через тайник на кладбище передали исполнителю взрывное устройство.

    Исполнитель переоделся в женскую одежду и под видом пенсионерки двинулся к месту преступления. Он был задержан при попытке минирования автомобиля.

    В ходе опросов задержанные дали признательные показания о подготовке теракта и сотрудничестве с киевским режимом через мессенджер Telegram.

    Возбуждены уголовные дела по статьям о подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатки. Задержанные заключены под стражу.

    Продолжаются следственные действия для возможной дополнительной квалификации обвинения по статьям о создании террористического сообщества, участии в террористической организации и государственной измене. Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

    Ранее в Астрахани ФСБ задержала выходца из Северной Африки, его подозревают в передаче секретных сведений украинской разведке.

    В Подмосковье силовики задержали местного жителя за перевод денег на счета ВСУ.

    18 сентября 2025, 16:55 • Новости дня
    Путин прокомментировал идею переименования Волгограда в Сталинград
    Путин прокомментировал идею переименования Волгограда в Сталинград
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций заявил о необходимости обсуждать вопрос возможного возвращения Волгограду имени Сталинград.

    По его словам, решение должно приниматься самими жителями города. «Надо подумать. Местные жители решают», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин также подчеркнул важность деполитизации темы роли Иосифа Сталина в Победе в Великой Отечественной войне. Он отметил, что нельзя забывать личный вклад Сталина, несмотря на существовавшие репрессии.

    «Много было проблем, связанных с репрессиями, – это все понятно. Этого нельзя выхолащивать, и страна не должна этого забывать. Но также несправедливо забывать роль, которую сыграл этот конкретный человек в победе советского народа в Великой Отечественной войне», – сказал он.

    В мае общественное движение «Ветераны России» направило обращения к президенту России Владимиру Путину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе Совфеда Валентине Матвиенко о переименовании Волгограда в Сталинград.

    Ранее Путин заявил о готовности рассмотреть возможность возвращения городу Волгограду названия Сталинград. До этого он подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград.

    18 сентября 2025, 14:44 • Видео
    Канцлер Мерц долго не протянет

    Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    18 сентября 2025, 09:28 • Новости дня
    Власти ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ в Ямполе
    Власти ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ в Ямполе
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские штурмовые отряды прорвали линию обороны украинских войск в Ямполе, где продолжаются интенсивные боевые действия, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские военные прорвали оборону украинских войск в поселке Ямполь, передает ТАСС.

    Как сообщил Кимаковский, «наши штурмовые группы смогли прорвать оборону противника в Ямполе, но там идут ожесточенные бои».

    Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне спецоперации на Украине. Передовые части ВС России вышли к населенному пункту Ямполь в ДНР. ВС Украины за сутки потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих в зоне спецоперации.

    18 сентября 2025, 18:59 • Новости дня
    Лавров сообщил о смене подхода Трампа к урегулированию конфликта на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп после российско-американского саммита в Анкоридже изменил свой подход к урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале сообщил, что ранее американская сторона выступала за немедленное перемирие без каких-либо условий, однако после встречи на Аляске акцент сместился на долгосрочное и устойчивое решение кризиса, передает ТАСС.

    «То, что Трамп после Аляски четко стал выступать не с ультиматумом о перемирии без всяких условий, а начал выступать за долгосрочное устойчивое регулирование, это, конечно, очень важный шаг, очень важное решение Белого дома. И пока я не вижу, чтобы они от этого отошли», – отметил глава МИД.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент не существует четкого понимания относительно сроков будущих переговоров между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

    В понедельник Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Путина и Зеленского.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что предложения Москвы остались без внятного ответа со стороны Киева, что исключает обсуждение формата трехстороннего саммита с участием США.

    18 сентября 2025, 08:30 • Новости дня
    В Харьковской области уничтожено общежитие с иностранными наемниками ВСУ
    В Харьковской области уничтожено общежитие с иностранными наемниками ВСУ
    @ Handout/Latin America News Agency/Reuters Connect

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ударов в Харьковской области были уничтожены склады с БПЛА, цех по ремонту техники и общежитие с иностранными наемниками.

    Склады с беспилотниками, ракетами РСЗО, а также цех по ремонту военной техники и общежитие с иностранными наемниками были уничтожены в Харьковской области, передает РИА «Новости».

    Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что удары пришлись по промзоне Харькова, где, по его словам, находились склады с вооружением и ремонтная база.

    Лебедев подчеркнул: «Есть попадание в общежитие около промзоны. По словам местного сопротивления, в общежитии находились иностранные наемники из Центральной Америки, до ста человек». Он также сообщил о поражении позиций украинских военных и уничтожении техники, спрятанной в ангарах на окраинах области.

    По словам Лебедева, удары затронули Купянский и Богодуховский районы, где были уничтожены военные ВСУ, а в одном из случаев взорвалась хозяйственная постройка с полевым складом. Кроме того, поражены были объекты, готовившиеся к перемещению в сторону Волчанска.

    В Донецкой народной республике удары были нанесены по территории Доброполья и пригородам Славянска. По словам Лебедева, уничтожены военные склады и инфраструктура связистов украинских войск.

    Он отметил, что на место удара прибыли кареты скорой помощи, а связью управляли немецкоговорящие иностранные военные. Лебедев добавил, что использовавшееся оборудование было новым и дорогостоящим.

    Ранее в ряде украинских регионов были зафиксированы удары по объектам железнодорожной и оборонной промышленности, что привело к перебоям с электроснабжением.

    Подполье сообщало о разгроме логистического центра ВСУ под Одессой. Также подполье доложило о поражении складов ВСУ и баз наемников.

    18 сентября 2025, 14:55 • Новости дня
    Стало известно об обмене телами военнослужащих между Россией и Украиной

    Военкор Коц: Россия и Украина обменялись телами военнослужащих

    Стало известно об обмене телами военнослужащих между Россией и Украиной
    @ RT/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент Александр Коц сообщил об очередном обмене телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной.

    По его данным, на этот раз Россия передала украинской стороне тысячу тел погибших, а Украина вернула России только 24 тела.

    «Очередной обмен телами – 1000 на 24», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    В августе российская сторона осуществила передачу Украине 1 тыс. тел погибших военнослужащих, получив взамен 19 тел от Украины.

    18 сентября 2025, 17:13 • Новости дня
    Путин заявил о нахождении более 700 тыс. российских бойцов на передовой в зоне СВО

    Путин: Свыше 700 тыс. военных России находятся на линии боевого соприкосновения на СВО

    Путин заявил о нахождении более 700 тыс. российских бойцов на передовой в зоне СВО
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    На линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине находятся более 700 тыс. российских военнослужащих, заявил президент Владимир Путин во время встречи с руководителями парламентских фракций.

    Глава государства подчеркнул масштаб вовлечения личного состава, отметив: «На линии боевого соприкосновения свыше 700 тыс. человек находятся», передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин регулярно подчеркивает значимость и проявляет особое уважение к военным, принимающим участие в спецоперации.

    18 сентября 2025, 10:06 • Новости дня
    В Подмосковье вскрыли пособников украинских колл-центров
    В Подмосковье вскрыли пособников украинских колл-центров
    @ IrinaVolk_MVD

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Московской области задержали подозреваемых, которые организовали офис для обналичивания средств телефонных мошенников, связанных с украинскими колл-центрами, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Задержанные из Московской области и Краснодарского края предоставляли финансовые услуги телефонным мошенникам с Украины, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

    По данным следствия, они получали, обналичивали, переводили в криптовалюту и перечисляли деньги аферистов, обманывавших россиян по телефону.

    Для этого в арендованной квартире в Одинцово был создан круглосуточный офис. Злоумышленники могли быстро обналичить деньги через банкоматы до блокировки счетов.

    У подозреваемых нашли множество мобильных телефонов, банковских карт, оргтехнику, крупную сумму наличных, документы и другие доказательства. Анализ изъятого имущества показал, что ежедневный оборот преступных средств составлял примерно 10 млн рублей.

    Ранее ФСБ вычислила группу мошенников в нескольких регионах России. Злоумышленники работали в связке с украинскими колл-центрами. Группа занималась дистанционным мошенничеством и вымогала крупные суммы у граждан.

    Заведующий лабораторией деструктологии МГЛУ Роман Силантьев пояснял, что большая часть похищенных украинскими колл-центрами у россиян денег направляется на финансирование ВСУ.

    18 сентября 2025, 07:29 • Новости дня
    Путин поручил шить форму для военных только в России
    Путин поручил шить форму для военных только в России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Форма для военнослужащих ВС России со следующего года должна производиться только на российской территории, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Форма с 2026 года должна изготавливаться российскими организациями, чьи производственные мощности которых находятся на территории России, передает RT со ссылкой на документ.

    Указ затрагивает закупку вещевого имущества для нужд ВС России в контрактной системе и гособоронзаказах.

    Также к 2027 году ткань для формы российских военных должна быть российского производства.

    В августе Путин подписал указ о мерах по обеспечению армии исключительно российской формой и вещевым имуществом. По этому документу к 2027 году все ткани и трикотаж, используемые для военного имущества, также должны быть отечественного производства.

    В 2024 году Минобороны предложило изменить в форму офицеров ВМФ.

    18 сентября 2025, 07:08 • Новости дня
    Мелания Трамп и супруга Карла III появились в цветах флага Украины
    Мелания Трамп и супруга Карла III появились в цветах флага Украины
    @ i-Images/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Супруга британского короля Карла III Камилла и жена американского президента Дональда Трампа Мелания вышли на банкет в Виндзорском замке в платьях в желтом и синем.

    Мероприятие организовали в честь официального визита Трампа и его супруги в Британию, присутствовали сам король Карл III, принц Уэльский Уильям, его жена, принцесса Уэльская Кейт, передает РБК.

    Первая леди США и супруга британского короля появились в платьях в расцветке украинского флага.

    Карл III заявил, что Британия поддерживает киевский режим вместе с США.

    Напомним, Дональд Трамп и его супруга Мелания прибыли в Британию с официальным визитом. В ходе него глава Белого дома и король Карл III посетили смотр Почетного караула в Виндзорском замке.

    До этого президент США пояснял, что Мелания Трамп придерживается нейтральных взглядов на украинский конфликт и желает прекращения гибели людей.

    18 сентября 2025, 18:36 • Новости дня
    Трамп заявил о попытке США вернуть афганскую базу Баграм

    Трамп заявил о попытках США вернуть контроль над базой Баграм

    Трамп заявил о попытке США вернуть афганскую базу Баграм
    @ Sayed Mominzadah/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США озвучил планы по возвращению контроля над авиабазой Баграм в Афганистане, назвав объект крупнейшей авиабазой в мире.

    Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером, передает ТАСС. По словам Трампа, американское правительство предпринимает меры для возвращения стратегически важной базы.

    «Мы собираемся оставить себе Баграм, крупнейшую авиабазу в мире. Мы отдали ее просто так. Кстати, мы пытаемся ее вернуть. Хорошо? Это может стать небольшой сенсацией», – заявил Трамп.

    Слова американского лидера прозвучали в ходе переговоров в загородной резиденции британского премьера Чекерс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что хотел оставить базу в Баграме для противостояния Китаю. Сергей Шойгу отметил, что вывод войск США и НАТО из Афганистана дестабилизировал регион.

    18 сентября 2025, 17:35 • Новости дня
    Путин заявил о больших успехах России в авиадвигателестроении
    Путин заявил о больших успехах России в авиадвигателестроении
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Разработка отечественных авиационных двигателей, включая ПД-14, стала крупнейшим достижением российской промышленности за последние десятилетия, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул на встрече с лидерами парламентских фракций, что страна сделала значительный шаг вперед в производстве авиадвигателей, передает ТАСС. По его словам, подобных успехов не было со времен СССР.

    Путин отметил: «У нас давно не было таких успехов в области авиационного двигателестроения. ПД-14 мы сделали, с советских времен ничего не было». Он добавил, что новый двигатель получился не только соответствующим мировым стандартам, но и превосходит их.

    Глава государства напомнил о разработке отечественных двигателей ПД-35 и ПД-26, которые предназначены для широкофюзеляжных и дальнемагистральных самолетов. Путин выразил надежду, что в течение года-полутора в России будет запущено серийное производство новых двигателей, что позволит российской авиации полностью перейти на отечественные самолеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил предприятие «ОДК-Кузнецов» в Самаре и провел совещание по развитию двигателестроения. Путин отметил, что без собственного двигателестроения Россия не может считаться полностью суверенной страной. Глава государства поручил оперативно завершить разработку и начать серийное производство нового турбореактивного двигателя ПД-26.

    18 сентября 2025, 17:25 • Новости дня
    Путин поддержал идею введения налога на роскошь в России
    Путин поддержал идею введения налога на роскошь в России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин положительно оценил идею введения в стране налога на роскошь.

    На встрече с лидерами фракций Госдумы он отметил, что такие предложения выглядят «очень разумно», передает РИА «Новости». Глава государства напомнил, что аналогичные меры применялись в других странах, включая США во время Вьетнамской и Корейской войн, когда налоги на высокодоходных граждан были повышены.

    Путин подчеркнул, что в России также реализуются схожие подходы, подразумевающие повышение налоговой нагрузки для обеспеченных граждан.

    «По поводу других фискальных вопросов, обложения дивидендов, налога на роскошь и так далее. В целом все, мне кажется, очень разумно. В некоторых других странах, я уже говорил об этом, в тех же Штатах, во время, сейчас я хочу дополитизировать этот вопрос, во время Вьетнамской войны, Корейской войны, они так и делали. Они поднимали налоги как раз на людей с высокими доходами. В принципе и мы так делаем», – сказал он.

    В марте Минпромторг обновил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей.

    18 сентября 2025, 15:42 • Новости дня
    Моргенштерна и Инстасамку назвали угрозой Украины

    Украинский омбудсмен назвал Моргенштерна и Инстасамку угрозой нацбезопасности

    Моргенштерна и Инстасамку назвали угрозой Украины
    @ Павел Кашаев/Global Look Pres

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский языковой омбудсмен заявил о вреде русскоязычного контента, включая мультфильм «Маша и Медведь», для национальной безопасности страны.

    Представитель украинского языкового омбудсмена Игорь Спиридонов в интервью YouTube-каналу «Подполье» назвал мультфильм «Маша и Медведь», а также рэперов Моргенштерна (признан иноагентом в РФ) и Инстасамку угрозами национальной безопасности Украины, передает РИА «Новости».

    Спиридонов пояснил, что считает распространение российского контента навязыванием русского языка и отметил моральную неприемлемость потребления российской музыки или фильмов на Украине.

    По словам чиновника, украинское общество якобы требует полного запрета русскоязычных песен и фильмов. Он выразил уверенность, что потребление такого контента способствует поступлениям в российский бюджет и косвенно содействует финансированию российских вооруженных сил.

    В августе украинские СМИ сообщали, что канал с мультфильмом «Маша и Медведь» стал самым популярным детским YouTube-каналом на Украине. Позже депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин предложил запретить этот мультфильм в стране.

    Также в начале 2025 года центр противодействия дезинформации при СНБО Украины назвал популярную российскую песню «Сигма-бой» инструментом информационной войны Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, активисты движения «Зов народа» обратились к главе СК Александру Бастрыкину и Минюсту с просьбой пересмотреть решение о признании Алишера Моргенштерна* иностранным агентом.

    Полиция Киева начала разбирательство после публикации видео с русскими песнями в ночном клубе на территории Голосеевского района.

    Следственный комитет заявил об аресте имущества Моргенштерна* и об объявлении музыканта в федеральный розыск.

    18 сентября 2025, 16:45 • Новости дня
    Захарова объявила о подготовке контрмер против санкций Японии

    Захарова: Москва ответит на антироссийские санкции Японии

    Захарова объявила о подготовке контрмер против санкций Японии
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва не оставит антироссийские санкции Японии без соответствующего ответа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что действия Японии были расценены как недружественные, передает ТАСС. По ее словам, Россия подготовит взвешенный ответ, учитывающий национальные интересы.

    «Очередные недружественные действия Японии не останутся без ответа, но наш ответ будет продуманным и исходить будет из национальных интересов. Мы будем и дальше принимать адекватные контрмеры, в том числе и асимметричного характера», – сказала дипломат в ходе брифинга.

    На прошлой неделе Япония ввела новые санкции против России, назвав их «вкладом в мир».

