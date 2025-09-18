Российская ПВО сбила три украинских дрона в регионах

Силы ПВО уничтожили украинские БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской областями

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, в Министерстве обороны России уточнили, что инциденты произошли 18 сентября с 14:00 до 18:00 по московскому времени. В этот период дежурные средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Один из дронов был уничтожен над Белгородской областью, второй – над Брянской областью, третий – над Воронежской областью. Вся техника ликвидирована до того, как она смогла нанести ущерб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны заявило об уничтожении шести украинских беспилотников самолетного типа на территории трех российских регионов.

В результате атаки беспилотников на административное здание в Белгороде были повреждены кровля и окна, пострадавших нет. Средства противовоздушной обороны ночью уничтожили и перехватили украинские беспилотники в районах Ростовской области.