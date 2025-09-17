Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?2 комментария
Минобороны сообщило о сбитых шести беспилотниках ВСУ над тремя областями России
Силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА над Курской, Белгородской, Ростовской областями
В Минобороны сообщили об уничтожении шести украинских беспилотников самолетного типа на территории сразу трех российских регионов.
Как передает ТАСС, российские силы воздушной обороны 17 сентября уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. События произошли в период с 15:00 до 20:00 по московскому времени.
В сообщении Минобороны уточняется, что три БПЛА были сбиты над Курской областью, два – над Белгородской областью и еще один – над Ростовской областью.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в официальном заявлении военного ведомства.
Дополнительных подробностей о разрушениях или пострадавших в сообщении не приводится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников на административное здание в Белгороде были повреждены кровля и окна, но пострадавших нет.
Средства противовоздушной обороны ночью уничтожили и перехватили украинские беспилотники в районах Ростовской области. Минобороны доложило об уничтожении пяти дронов ВСУ над тремя регионами России.