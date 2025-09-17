Минобороны сообщило о сбитых шести беспилотниках ВСУ над тремя областями России

Силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА над Курской, Белгородской, Ростовской областями

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, российские силы воздушной обороны 17 сентября уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. События произошли в период с 15:00 до 20:00 по московскому времени.

В сообщении Минобороны уточняется, что три БПЛА были сбиты над Курской областью, два – над Белгородской областью и еще один – над Ростовской областью.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в официальном заявлении военного ведомства.

Дополнительных подробностей о разрушениях или пострадавших в сообщении не приводится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников на административное здание в Белгороде были повреждены кровля и окна, но пострадавших нет.

Средства противовоздушной обороны ночью уничтожили и перехватили украинские беспилотники в районах Ростовской области. Минобороны доложило об уничтожении пяти дронов ВСУ над тремя регионами России.