Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?4 комментария
При атаке БПЛА на автомобиль в Шебекино один человек погиб и еще один ранен
Дрон ВСУ атаковал автомобиль в городе Шебекино Белгородской области, в результате чего один человек погиб, еще один в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Случилось самое страшное – погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», – сказано в посте.
Гладков уточнил, что брат погибшего, который находился рядом, получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки. Бойцы самообороны доставили его в тяжелом состоянии в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи его переведут в областную клиническую больницу.
Транспортное средство было уничтожено огнем, добавил губернатор.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников на административное здание правительства Белгородской области были повреждены кровля и окна.