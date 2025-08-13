Росавиация согласовала обходные авиамаршруты из-за вулкана на Камчатке

Tекст: Антон Антонов

Росавиация согласовала обходные маршруты для иностранных авиакомпаний, следующих из Юго-Восточной Азии в Северную Америку, чтобы обеспечить безопасность полетов в условиях активности вулкана Ключевской на Камчатке. В ведомстве сообщили, что новые маршруты проходят через воздушное пространство региональных центров Единой системы ОрВД Магадана, передает РИА «Новости».

В настоящее время, отмечают в Росавиации, несмотря на снижение активности вулкана, продолжается его вершинное эксплозивно-эффузивное извержение, фиксируются движение лавы и выбросы пепла. Код опасности для авиации остается оранжевым.

Спутниковые данные показывают, что облако пепла достигает высоты до 5,5 км, а шлейф распространяется на 302 км к юго-западу от вулкана. Представители ведомства уточнили: «Облако размером 205 на 85 км также продолжает двигаться к юго-западу от вулкана по высоте 7-7,5 км. Сохраняется опасность выброса пепла на высоту до 10 км».

Экипажам авиакомпаний рекомендуется учитывать актуальные NOTAM, погодные условия и информацию о вулканической активности при планировании маршрутов. Госкорпорация по ОрВД оказывает всю необходимую помощь для безопасного выполнения полетов.

«Продолжающаяся активность может повлиять на международные и низколетящие воздушные суда», – сообщили в Росавиации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, извержение Ключевского вулкана на Камчатке началось 31 июля после сильного землетрясения и продолжается по сей день. Вулкан выбрасывает пепел на высоту до 12 километров, а выпадения пепла уже зафиксированы в нескольких населенных пунктах Усть-Камчатского района. Облако пепла от извержения привело к отмене авиарейсов в двух городах американского штата Аляска.