ВСУ атаковали Белгородскую область более 100 дронами за сутки

Tекст: Алексей Дегтярев

За минувшие сутки ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области с применением более 100 беспилотников и более 15 боеприпасов, уточнил губернатор в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе, селах и поселках совершены атаки восьми дронов, из которых пять были сбиты. В селе Никольское в результате удара по административному зданию пострадала проходившая мимо женщина, в Новой Деревне поврежден дом.

В Белгороде после атаки 17 сентября еще одна сотрудница правительства обратилась за медицинской помощью и продолжает лечение амбулаторно. В Борисовском районе из-за атаки двух FPV-дронов пострадала мирная жительница. В Валуйском округе восемь БПЛА и два боеприпаса нанесли повреждения двум частным домам.

В Волоконовском районе четыре беспилотника не привели к последствиям, а в Грайворонском округе два дрона и два боеприпаса повредили дом. В Краснояружском районе беспилотники сбросили 12 взрывных устройств, последствия уточняются.

Особенно масштабной была атака на Шебекинский округ – по разным населенным пунктам выпущено 85 дронов и два боеприпаса, 76 дронов были сбиты или подавлены. «Сегодня рано утром в селе Архангельское повреждены три транспортных средства и два частных дома, в одном из которых разрушена кровля», – отметил Гладков.

Ранее средства противовоздушной обороны поразили украинские дроны самолетного типа, в том числе над территорией Белгородской области. Один беспилотник атаковал автомобиль в городе Шебекино в Белгородской области, погиб человек, еще один госпитализирован.