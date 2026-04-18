Владимир Путин и Дональд Трамп – самые известные на планете лидеры. И возможно даже, они симпатизируют друг другу. Однако между ними нет практически ничего общего – во всяком случае, в стилях управления своими странами.4 комментария
У Севастополя уничтожили 22 беспилотника
Российские военные нейтрализовали 22 беспилотных летательных аппарата у Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В воздухе поражены 22 БПЛА, по предварительным данным Спасательной службы Севастополя, никто не пострадал, указал губернатор в Max.
Он добавил, что возгорание, начавшееся из-за сбитого дрона в резервуаре с остатками топлива в Гагаринском районе, не повлияет на ситуацию со снабжением топливом.
«Никаких запасов топлива там не было», – пояснил глава города.
Ранее Развожаев сообщал, что в этом районе загорелась емкость с остатками горючего после падения обломков дрона.